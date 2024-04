Cedevita Olimpija se po neuspešni sezoni opravičuje navijačem

"Želeli smo si zmagovati, igrati v zaključnih bojih, želeli smo vam prinesti veselje, vzbuditi ponos in okrepiti našo medsebojno pripadnost in povezanost. Žal nam ni uspelo," je le del sporočila navijačem na spletni strani ljubljanskega košarkarskega kluba Cedevita Olimpija. Direktor kluba Davor Užbinec se je po neuspešni sezoni odločil za javno opravičilo navijačem.

"Dragi navijači, spoštovani prijatelji Košarkarskega kluba Cedevita Olimpija! Čutim, da vas moram v tem težkem trenutku za klub nagovoriti. Nismo dosegli, kar smo si želeli in kar smo sebi zadali ter vam obljubili. Zaključek sezone v regionalni ligi in v Evropskem pokalu je prinesel razočaranje in frustracijo vsem nam, ki sleherni dan živimo za Košarkarski klub Cedevita Olimpija," je zapisal direktor.

Ljubljanski zmaji so letos v 18. tekmah EuroCupa dosegli eno samo zmago in tekmovanje po rednem delu končali na zadnjem mestu, v regionalni ligi ABA so si obetali več, se uvrstili v končnico, a tam že v prvem krogu izpadli proti Megi. Ljubljančani so sicer osvojili slovenski pokal, ostajajo pa tudi favoriti za naslov slovenskega prvaka, a s tem ne bodo pretirano potolažili svojih navijačev. "Ta sezona je izgubljena ne glede na razplet na domačem terenu, iskreno me to, kdo bo državni prvak, res ne zanima, ker to ni pokazatelj nobene kakovosti," nam je pred dnevi povedal legendarni nekdanji trener zmajev Zmago Sagadin četrtfinalni izpad v ligi ABA ocenil neposredno: "Katastrofa, katastrofa."

"Razočarani niste samo vi, tudi mi smo"

Davor Užbinec: Razočarani niste samo vi, tudi mi smo. Foto: www.alesfevzer.com Na kritike in razočaranje so se v klubu odzvali z javnim opravičilom. Takole ga je nadaljeval direktor Davor Užbinec: "Želeli smo si zmagovati, igrati v zaključnih bojih, želeli smo vam prinesti veselje, vzbuditi ponos in okrepiti našo medsebojno pripadnost in povezanost. Žal nam ni uspelo, čeprav smo se iskreno trudili. Naredili smo določene napake, sprejeli nekatere neustrezne odločitve, kar je vse vplivalo na potek tekmovalne sezone in naše rezultate v obeh tekmovanjih.

Razočarani niste samo vi, tudi mi smo.

Kot direktor kluba prevzemam vso odgovornost in vam dajem besedo, da bomo detektirali vse napake, ki smo jih naredili v sezoni, jih analizirali in se iz njih učili. Da se bomo iskreno soočili z vsemi pomanjkljivostmi in jih odpravili. Iskreni in nepopustljivi bomo pri samoocenjevanju našega delovanja, igre naših igralcev na parketu in klubske kulture. Predvsem pa ne bomo odnehali in obupali! Neuspeh bomo spremenili v priložnost za novo rast, novo strast in novo pot do uspeha.

Zadovoljni smo lahko z dejstvom, da je klub ostal finančno stabilen, dvignili smo tudi število dogodkov, povezanih z našimi domačimi tekmami, obenem pa kujemo nove načrte na področju še večjega vključevanja v našo skupnost in družbo ter hkrati iščemo nove sponzorje, partnerje in prijatelje kluba, ki nam bodo pomagali v naši zgodbi.

V prihodnje moramo biti boljši, se vrniti na mesta v končnici Evropskega pokala in se boriti za najvišja mesta v regionalni ligi. Tu kompromisov ne bomo sprejemali. Želimo biti boljši in naredili bomo vse, da boljši tudi postanemo. Ne bomo odnehali, dokler Cedevite Olimpije ne bomo vrnili na najvišja mesta na mednarodni košarkarski sceni. Pot ne bo lahka, prepričan pa sem, da lahko to dosežemo.

Dragi navijači, hvala vam za izjemno podporo v tej sezoni in žal mi je, da nam vaše naklonjenosti ni uspelo nagraditi z boljšimi rezultati. Vendar – glavo gor, vsi skupaj, združimo srca, združimo roke, združimo energijo za našo Cedevito Olimpijo.

S pozitivnim vznemirjenjem pričakujmo naslednjo tekmovalno sezono in ostanimo povezani!"

Preberite še: