Zmago Sagadin jasen: To je sramota

Izpad Cedevite Olimpije v četrtfinalu lige ABA je za ljubljansko moštvo in navijače le še eno razočaranje več na seznamu neuspehov, ki so jih v ljubljanski ekipi spisali v sezoni za pozabo. "To je zgodba razočaranj brez konca, enostavno obstoječi koncept ne funkcionira," je po dveh porazih z Mego v pogovoru za Sportal o dogajanju v ljubljanskem klubu spregovorila legenda Olimpije Zmago Sagadin.

"Katastrofa, katastrofa," nam je ob našem klicu ob omembi Cedevite Olimpije kot iz topa izstrelil vedno neposredni Zmago Sagadin. Tudi on je sicer eden tistih, ki so ob predstavah nekoč ponosa slovenske klubske košarke že povsem otopeli in jim predstave, ki bi sicer morale sprožiti vse alarme, ne pridejo več do živega. Enako je bilo tudi v nedeljo, ko se je ljubljanski klub podpisal še pod drugi zaporedni poraz proti mladi zasedbi Megi (71:85), ki je s svojo mladostno vnemo povsem zasenčila anemične vrste slovenskih pokalnih zmagovalcev.

"Ta sezona je izgubljena, ne glede na razplet na domačem terenu, iskreno me to, kdo bo državni prvak, res ne zanima, ker to ni pokazatelj nobene kakovosti. Če sem iskren, sem Olimpijo v zadnjem času spremljal le z enim očesom, večkrat sem že poudaril, da slabe košarke res ne morem gledati. V tej sezoni je nivo igre katastrofalen in trenutno res ne vidim veliko možnosti za bistvene spremembe," je dejal Sagadin.

Cedevita Olimpija je v nedeljo izpadla iz četrtfinala lige ABA. Foto: www.alesfevzer.com

""Ni več prave pripravljenosti niti želje, da bi še igrali v ligi ABA, verjetno si vsi samo še želijo, da bi bilo sezone čimprej konec. Proti koncu sezone je po takšnem tekmovalnem obdobju težko obrniti razpoloženje akterjev. Bolj kot se je ekipa osramotila skozi evropsko sezono mislim, da se bolj sploh ne more. To je res sramota in novo dno in res upam, da bo to prineslo spremembe in da se takšna sezona ne bo spet ponovila. Edini pokazatelj kvalitete te ekipe sta dve tekmovanji – najprej liga ABA, še bolj pa evropski prostor, kjer je Olimpija pogorela na celi črti," je prepričan nekdanji trener ljubljanske zasedbe.

Učna lekcija za Olimpijo

Mega je v zadnjih dneh Olimpiji prisolila dve hudi zaušnici, obakrat pa zasedba Zorana Martića ni imela odgovora na igro tekmeca, ki bi moral biti sicer le ena izmed ovir ljubljanske ekipe na poti do polfinala. Čeprav je trener Martić po zadnji tekmi poudaril, da je bila želja in motivacija njegovih igralcev na drugi tekmi na pravi ravni, pa na igrišču tega ni bilo opaziti, približno dva tisoč navijačev Stožicah pa je še enkrat več v tej sezoni ljubljansko dvorano zapuščalo razočaranih.

Mlada zasedba Mege je dvakrat nadigrala ljubljansko ekipo. Foto: ABA League j.t.d./Dragana Stjepanovic

"Po eni strani je Mega Olimpiji pokazala učno uro, da se da z mladimi narediti veliko, kjer v ekipi ni tujcev in zvezdnikov. V večini to niso potencialni NBA igralci, kljub temu pa je to dovolj, da dosegajo boljše rezultate kot tujska legija Cedevite Olimpije. Mega je lahko na nek način vzgled, kaj bi morala delati Olimpija, kjer se prav nič ne stori v smeri razvoja in produkcije košarkarjev," je opozoril Sagadin.

Znova iz ničle

Ta se je s koncem jadranske sezone obrnil tudi že proti novemu poglavju ljubljanskega kluba, ki bo moral temeljito razmisliti kako naprej. "Spet bo vse skupaj potrebno zgraditi iz ničle, spet se bo povsem spremenila ekipa, kar je še en pokazatelj več, da v tej zasedbi ni kontinuitete in na ta način ni nobene možnosti narediti dobrega rezultata. Vsako sezono se gradi, a se nato vse skupaj hitro poruši, celotna hiša je na povsem majavih temeljih. To je zgodba razočaranj brez konca, enostavno obstoječi koncept ne funkcionira. V bistvu ta koncept ne funkcionira na področju celotne lige ABA. Tudi Partizan in Crvena zvezda sta v evroligi s pisano tujo zasedbo močno zaostala za pričakovanji, Budućnost in Olimpija sta bili v Eurocupu brez možnosti, nista niti primerljivi z večino konkurence, prav tako je bila katastrofalna Igokea v ligi prvakov. Na ta način ne moreš s preskokom ustvarjati uspehov, na ta način se ruši tudi hierarhija in kemija v ekipah," je še dodal Sagadin.

Cedevita Olimpija želi sezono končati s tremi domačimi lovorikami, a to bi ob ponesrečenih predstavah v Eurocupu in ligi ABA pomenilo bore malo. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

Čeprav bo Olimpija v prihodnji sezoni lahko računala na bolj zajeten proračun, pa ekipo, ki je v tej sezoni povsem zaostala za pričakovanji čaka zares zahtevna naloga. "Vodstvo kluba je postavilo ključne osebe v ekipi, glede na to, da se po njihovo vsi spoznajo na vse, mislim, da imajo tudi preveliko besedo pri sestavi moštva. Enostavno trener nima več prave vloge pri selekciji, tega koncepta nima več. Verjetno vsak vleče v svojo smer, kar pa na koncu tudi na podlagi rezultatov nikakor ni dobro. Iskreno ne vem, na čem bodo gradili v prihodnji sezoni."

"Pod pogodbo je Glas, tu je še Radovič, ki si ga po mojih informacijah v ekipi več ne želijo, neke opcije ima še Šaškov, in to je vse. Upal, sem da bodo v klubu po izpadu iz evropske sezone že začeli novačiti in iskati opcije za prihodnjo sezono, kajti po koncu sezone bo za te korake že prepozno, saj igralcev na tržišču ne bo več. V klubu se morajo čim prej zbuditi, ker trenutno dogajanje ne kaže nič dobrega ne za klub ne za slovenski košarkarski klubski prostor, stik z Evropo pa se z vsako izgubljeno sezono le še izgublja in izgublja," je še dodal Sagadin.

