Real brez praske na zaključni turnir, Fenerbahče do vodstva

V košarkarski evroligi so odigrali tretje tekme četrtfinala. Kot edini si je napredovanje na zaključni turnir četverice s 3:0 lahko zagotovil Real Madrid. In si ga tudi je, Baskonio je premagal s 102:98. Na dramatični torkovi tekmi je Maccabi v Pionirju premagal Panathinaikos s 85:83, a v zadnjih minutah skoraj zapravil 18 točk prednosti. Z 2:1 v zmagah sta povedla tudi Barcelona, ki je Olympiacos premagala po podaljšku z 82:80 in pa Fenerbahče, ki je bil na prvi sredini tekmi z 89:78 boljši od Monaca.

V sredo sta najprej na parket stopila Fenerbahče in Monaco. Z 98:78 so slavili Turki, ki so tako le še zmago oddaljeni od zaključnega turnirja. Fenerbahče si je ključno prednost priigral v drugi četrtini, ki jo je dobil za devet, nato pa gostov iz kneževine ni niti enkrat več spustil do prednosti. Pri domačih je 14 točk dosegel Tarik Biberović, eno manj pa Nick Calathes. Pri Monacu je bil najbolj razpoložen Alpha Diallo s 23 točkami, še trije pa so jih dodali po 11. Serija se nadaljuje v petek, ko bo v Istanbulu četrta tekma, na kateri bo imel Fenerbahče prvo možnost za preboj na zaključni turnir.

V drugi tekmi dneva sta se merila Baskonia in Real Madrid. Ob polčasu se je zdelo, da pa morda Baskonia le lahko izsili vsaj še eno tekmo. Povedla je s 56:52, potem ko je v drugi četrtini dala kar 34 točk. A je Real vso svojo moč pokazal v zadnji četrtini, ki jo je dobil s 30:25 in tekmo dobil s 102:98. Za napredovanje s 3:0 v zmagah je največ točk prispevek Guerschon Yabusele (23), prvi strelec tekme je bil sicer član Baskonie, Markus Howard (29).

V Pionirju "domači" zmago bliže zaključnemu turnirju

Z izjemo zadnjih minut je Maccabi odlično odigral tretjo tekmo. Foto: Guliverimage Telavivski Maccabi, ki zaradi vojne v Izraelu domače tekme igra v Beogradu, je v seriji na tri zmage proti Panathinaikosu povedel z 2:1. Že v prvi četrtini tretje tekme je povedel za 12 točk in imel na začetku zadnje 18 točk prednosti. Zdela se je varna, a je ekipa, ki jo pomagal selekcionirati Sani Bečirović, v zadnjih minutah naredila preobrat. S črte prostih metov so 42 sekund do konca Grki celo izenačili (83:83). Prosta meta za zmago "domačih" je nato zadel Lorenzo Brown. Nekdanji član Miami Heat Kendrick Nunn je sekundo pred sireno poskusil z metom za tri. Ni manjkalo veliko! Z 22 točkami je bil prvi strelec Maccabija Josh Nebo, Brown jih je dal 16, Nunn pa za PAO 25.

Tretji dvoboj med Olympiacosom in Barcelono je bil dvoboj preobratov, ki ga je odločil šele podaljšek. Tega je z 11:9 dobila katalonska ekipa in tekmo na vročem gostujočem parketu z 82:80. Olympiakos je imel v zadnji sekundi rednega dela met za zmago, vendar je bil Nigel Williams-Goss premalo natančen, Barcelona pa je bila uspešna pol sekunde pred koncem podaljška z dvema prostima metoma Jabarija Parkerja (13 točk). Jan Vesely je dal 16 točk, še štirje košarkarji Barcelone so bili dvomestni. Pri Olympiacosu pa je bil z 18 točkami najboljši strelec Filip Petrušev. Četrti tekmi bosta v četrtek v Beogradu oziroma Pireju, morebitni peti pa sta predvideni osmega maja.

Evroliga, četrtfinale, tretje tekme

Torek, 30. april:

Sreda, 1. maj: