Željko Obradović in Partizan Mozzart Bet sta dosegla dogovor o nadaljevanju sodelovanja. Že dlje časa se je ugibalo o novi pogodbi najtrofejnejšega evroligaškega trenerja in kluba, v katerem je začel več kot tri desetletja dolgo trenersko kariero. Obradović se je na klop Partizana vrnil leta 2021, lani pa je z ekipo osvojil ligo ABA. Beograjski klub je sicer letos z enajstim mestom v evroligi ostal brez play-ina in končnice evrolige, ostaja pa pri možnostih za osvojitev lige ABA, kjer se bo Partizan v polfinalu pomeril z Budućnostjo.

"Hvala vsem iz uprave, da smo se dogovorili za podaljšanje sodelovanja, to je bila vedno obojestranska želja. Vsi vedo, da je to moj klub, v katerem uživam. Zahvaljujem se vsem svojim sodelavcem, igralcem, posebej pa ljudem iz uprave, ki se maksimalno trudijo, da je Partizan velik in uspešen. Nemogoče je izpustiti vse, ki poskrbijo za to, tu pa je še množica navijačev. Oni so motor te ekipe, imate podatke o obisku Partizana v teh dveh evroligaških sezonah. Odkar sem se vrnil je moj cilj, da Partizan postane redni član evrolige. Dogajanje na naših tekmah je preseglo meje športa in Partizana. Postalo je nekaj velikega, ogromnega. Hvala navijačem za podporo in ljubezen, ki nam jo dajejo, naj bo tako še naprej," je ob podpisu novega sodelovanja dejal Obradović.

64-letni Obradović z devetimi naslovi najuspešnejši trener v zgodovini evrolige (1992, 1994, 1995, 2000, 2002, 2007, 2009, 2011, 2017). Trenerska pot ga je vodila skozi evropske velesile, kot so Joventut Badalona, ​​Real Madrid, Benetton Treviso, Panathinaikos Atene, Fenerbahče Istanbul in beograjski Partizan.

