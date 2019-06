Zakaj je Luka Dončić tako prepričljivo pometel s konkurenco?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Luka Dončić je zbral 496 od 500 maksimalnih točk in se poigral s konkurenco. Foto: Getty Images

Igralec, ekipa 1. mesta (5 točk) 2. mesta (3 točke) 3. mesta (1 točka) Skupne točke Luka Dončić (Dallas) 98 2 496 Trae Young (Atlanta) 2 97 301 Deandre Ayton (Phoenix) 1 63 66 Jaren Jackson Jr. (Memphis) 12 12 Collin Sexton (Cleveland) 10 10 Shai Gilgeous‐Alexander (Los Angeles C.) 7 7 Marvin Marvin III (Sacramento) 6 6 Josh Okogie (Minnesota) 1 1 Mitchell Robinson (New York) 1 1

- V 72 tekmah, ki jih je odigral (vse v začetni peterki), je v povprečju dosegal 21,2 točke, zbral 7,8 skokov, 6,0 asistenc, 1,1 ukradene žoge v 32,2 minute, kolikor jih je v povprečju prebil na igrišču. Med vsemi novinci v ligi je bil najboljši v povprečju točk na tekmo, drugi pri skokih, drugi pri asistencah, peti po ukradenih žogah in prvi po odigranih minutah.

- Postal je prvi novinec v ligi NBA po legendarnemu Oscarju Robertsonu, ki je v prvi sezoni v najmočnejši košarkarski ligi na svetu zbral vsaj 20 točk, 7 skokov in 6 asistenc na tekmo.

- Je eden od štirih igralcev v celotni ligi NBA, ki je v sezoni 2018/19 v povprečju dosegal vsaj 20 točk, 7 skokov in 6 asistenc. Ob njem so to LeBron James, Russell Westbrook in Nikola Jokić. Med temi je seveda edini novinec.

Foto: Reuters - V prvi sezoni v ligi NBA je dosegel 168 trojk, kar je tretje največje število metov za tri med novinci v zgodovini. Boljša sta bila le Damian Lillard, ki jih je dosegel 185 v sezoni 2012/13, in Donovan Mitchell, ki je v sezoni 2017/18 zabeležil še dve več.

- Sezono je zaključil z osmimi trojnimi trojčki, s tem pa zaostal le za dvema novincema v zgodovini lige NBA, in sicer lanskoletnim novincem leta Benom Simmonsom, ki mu je v prejšnji sezoni to uspelo na 12 tekmah. Legendarni Oscar Robertson se zdi na vrhu neulovljiv. V sezoni 1960/61 mu je trojni trojček uspel na kar 26 tekmah.

- Z osmimi trojnimi dvojčki je popravil rekord legendarnega Magica Johnsona po številu trojnih dvojčkov (7), doseženih pred 21. rojstnim dnem. Dončić ga bo praznoval 21. februarja prihodnje leto.

- Na zahodni konferenci je bil za najboljšega novinca meseca izbran v vseh petih mesecih izbora (oktober/november, december, januar, februar in marec/april). Postal je edini košarkar Dallas Mavericks, ki mu je nagrado za novinca uspelo dobiti v štirih ali več mesecih.

- Prvi trojni dvojček mu je uspel z 19 leti in 327 dnevi, s tem pa je postal drugi najmlajši košarkar v zgodovini lige NBA, ki mu je to uspelo. Markelle Fultz, ki je za tak podvig poskrbel sezono pred tem, je bil ob tem deset let mlajši.

- Je šesti košarkar po letu 2000, ki mu je kot najstniku uspelo preseči mejo 1000 točk (na koncu sezone jih je zbral kar 1526). Tudi tukaj se je znašel v elitni družbi. Preostali, ki jim je uspelo kaj takega, so LeBron James, Kevin Durant, Carmelo Anthony Devin Booker in Dwight Howard.

- V izboru za tekmo zvezd All-Star je zbral kar 4,2 milijona glasov, kolikor jih novinec ni dobil že od leta 2011, ko je to uspelo Blaku Griffinu. Na zahodni konferenci je bil po številu glasov drugi, v celotni ligi pa tretji. Kljub temu s strani trenerjev ni bil izbran v prvo peterko tekme zvezd All-Star, kot tudi ne na rezervno klop.

Foto: Getty Images - Do te sezone sta bila Kevin Durant in LeBron James edina košarkarja v zgodovini lige, ki sta kot najstnika dosegla 32 točk, osem skokov in osem asistenc. Od letos naprej je tak še Dončić, ki je 25. januarja dosegel prav te številke.

- Po številu tekem, v katerih je dosegel 30 ali več točk, je med najstniki na tretjem mestu v zgodovini lige. Takšnih tekem je bilo v njegovi krstni sezoni 7. Večkrat je to uspelo LeBronu Jamesu (kar 20) in Kevinu Durantu, ki se je ustavil pri številki 10.

- Postal je prvi najstnik v zgodovini lige NBA, ki je zabeležil več kot enega trojnega dvojčka.

- Postal je prvi najstnik v ligi NBA, ki je ob trojnem dvojčku dosegel več kot 30 točk.

- Postal je prvi najstnik v zgodovini lige, ki je dosegel sedem trojk na eni tekmi. To mu je uspelo, ko je bil star 19 let in 303 dni.

- Postavil je rekord Dallas Mavericks po številu doseženih prostih metov (346) in poizkusov (485) med novinci.

