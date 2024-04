Boj za zadnjo dragoceno vstopnico

Virtus Bologna je bil v dvoboju deveto- in desetouvrščenih ekip sredi Istanbula boljši od Anadolu Efesa s 67:64. Turki so tako že zaključili tekmovanje.

Maccabi Tel Aviv bo v četrtfinalu na tri zmage igral proti Panathinaikosu, ki je bil v rednem delu drugi, zmagovalec zadnjega obračuna takoimenovanega play-ina pa se bo pomeril z branilcem naslova in najboljšo ekipo po 34 tekmah Real Madridom.

Preostala dva četrtfinalna para sta Monaco - Fenerbahče in Barcelona - Olympiakos.

Real Madrid in Panathinaikos bosta prvi tekmi gostila 23. in 25. aprila, Barcelona in Monaco pa 24. in 26. aprila.

Pari četrtfinala: Real Madrid (1) - ?

Barcelona (4) - Olympiacos (5)

Panathinaikos (2) - Maccabi Tel Aviv (7)

Monaco (3) - Fenerbahče (6)

Kluba s slovenskima predstavnikoma Alba Berlin z Žigo Samarjem in Crvena zvezda z Mikom Tobeyjem sta izpadla po rednem delu.

Evroliga, play-in

Petek, 19. april:

Torek, 16. april:

Lestvica po rednem delu:

