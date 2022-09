Legendarni Španec padel na tla in zajokal od sreče

Španski košarkarski zvezdnik Rudy Fernandez je že četrtič postal evropski prvak, a naslova še nikoli ni proslavljal tako čustveno. Po zmagi nad Francijo je, potem ko je zapustil igrišče v Berlinu, padel na tla in zajokal od sreče. To so ujele tudi kamere, po svetu pa je hitro zaokrožil najbolj čustveni trenutek EuroBasketa.

Španci niso spadali v osrednji krog favoritov za osvojitev evropskega naslova. Na tekmovanje so se odpravili z zdesetkano zasedbo, v kateri je manjkalo ogromno pomembnih igralcev. Nastop na EuroBasketu so zaradi zdravstvenih oziroma osebnih razlogov odpovedali Ricky Rubio, Sergio Llull, Alex Abrines, Victor Claver, Alberto Abalde, Santi Aldama, Carlos Alocen, Sergi Martinez in Santi Yusta.

Če gre k temu dodati podatek, kako so se po lanskem olimpijskem turnirju od državnega dresa poslovili Pau Gasol, Marc Gasol in Sergio Rodriguez, si dosežek, ki so ga v Berlinu ustvarili španski košarkarji in njihov selektor Sergio Scariolo, zasluži še večji priklon.

Italijanski strateg Sergio Scariolo je Španijo popeljal do štirih evropskih (2009, 2011, 2015 in 2022) ter enega svetovnega naslova (2019), na olimpijskih igrah pa je Španijo popeljal do srebra (2012) in brona (2016). Španijo bo vodil vsaj do olimpijskega turnirja v Parizu leta 2024. Foto: Reuters

Po zmagi v finalu nad Francijo (88:76) čustev ni več mogel brzdati Rudy Fernandez, s 37 leti najstarejši španski reprezentant, prepoln bogatih izkušenj. Oblečen je bil v dres poškodovanega soigralca Sergia Llulla, še enega "mladostnega" veterana Reala, ki se je poškodoval tik pred začetkom prvenstva in ni mogel pomagati soigralcem.

Ko je Rudy tako po zmagi nad Francijo zapustil igrišče v berlinski dvorani in zaprl vrata, je padel na tla, nato pa so ga obšla čustva. Zajokal je od sreče. Čutil je neizmerno srečo, zadovoljstvo in ponos, saj so Španci, čeprav so se na tekmovanje podali s tako oslabljeno zasedbo, da še sami niso napovedali ambicioznejših ciljev, postali prvaki in poskrbeli za presenečenje.

Fernandez je v finalu dosegel 13 točk in pomagal Španiji do novega uspeha, s katerim je na seznamu evropskih prvakov nasledila Slovenijo (2017). "To je poseben naslov. Imamo tako mlado ekipo, a smo se borili na vsaki tekmi. Garali smo, na koncu pa je to obrodilo sadove. Ta naslov je poseben, drugačen od prejšnjih, saj smo garali," je dejal Fernandez, ki si je pred leti slačilnico pri Realu delil tudi z Luko Dončićem, v Berlinu pa dokazal, da še ni rekel zadnje vrhunski košarki.