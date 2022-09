Španski selektor o razlogih za hitro slovo Dončića, Jokića in Antetokounmpa

Španska košarkarska reprezentanca je na evropskem prvenstvu nadaljevala impresiven niz uspehov, ki ga je na kratko prekinila le na olimpijskih igrah v Tokiu. Kolajno je osvojila še na sedmem zaporednem evropskem prvenstvu, je tudi svetovni prvak, zato ni nič čudnega, da dobiva pohvale od vsepovsod, ne le iz domovine. "V pripravah moraš poskrbeti za čisto vse. Pika. Trening? Opravi ga dobro. Priprava na nasprotnika, priprava na tekmo, osredotočenost … Vse mora biti narejeno pravilno in do potankosti. To niso nobene skrivnosti," je o razlogih za nov velikanski uspeh spregovoril selektor Španije Sergio Scariolo.

Tudi sami Španci, ki so evropski prvaki postali četrtič, priznavajo, da takega uspeha niso pričakovali, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Potem ko so se poslovili brata Pau in Marc Gasol ter še nekateri igralci in ko sta se jim poškodovala Ricky Rubio in Sergio Lull, reprezentanca ni bila videti kot grožnja favoriziranim, kot so bile pred prvenstvom ekipe Srbije, Slovenije in Grčije.

"Ne vem, ali naj gledam in uživam ali naj ugasnem televizijo, da ne padem v depresijo," je med ogledom prijateljske tekme med Slovenijo in Srbijo tvitnil španski selektor Sergio Scariolo in s tem izrazil skrb o moči drugih ekip.

Španci so evropski prvaki. Foto: Reuters

A dober mesec pozneje se ve, kdo je depresiven in kdo vesel. "Ta uspeh ima drugačen priokus kot drugi. Je še slajši. Na papirju smo bili pred prvenstvom po kakovosti osmi, zdaj smo prvaki, pred reprezentancami, ki so polne zvezdnikov in odličnih NBA-igralcev. Res sem ponosen na svoje fante," je na novinarski konferenci po tekmi dejal Scariolo. "Zmage ne moreš nikoli predvideti. Vedno verjameš, da delaš dobro delo, igraš dobro košarko in upaš, da ima tvoja ekipa več pozitivnih lastnosti kot negativnih. Iskreno, nikoli do zdaj nisem dvomil toliko kot tokrat. A nihče ni mogel predvideti takšnega razpleta," je še dejal španski selektor.

Scariolo spregovoril tudi o hitrem slovesu favoritov

"Na stavnicah in napovedih Fibe pred začetkom prvenstva je bilo mogoče pričakovati, da se bomo poslovili v četrtfinalu. Košarka nagradi tiste, ki spoštujejo in cenijo lastnosti športa, ki dobro delajo na treningih in ki igrajo za ekipo. Seveda po tako odigrani tekmi res ne morem biti razočaran, v finalu smo igrali izjemno od prve do zadnje minute.

Slovenci, ki so veljali za ene od glavnih favoritov, so se poslovili v četrtfinalu. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Od prvenstva so se predčasno med drugim poslovili vsi favoriti, tudi Slovenija z Luko Dončićem, pa tudi Srbija z Nikolo Jokićem in Grčija z Giannisom Antetokounmpom. "V pripravah moraš poskrbeti za čisto vse. Pika. Trening? Opravi ga dobro. Priprava na nasprotnika, priprava na tekmo, osredotočenost … Vse mora biti narejeno pravilno in do potankosti. To niso nobene skrivnosti. Ne smeš podcenjevati prav nobenega dela tega procesa. Dodajanje majhnih stvari vodi do uspeha. To je velikanski uspeh, na svoji poti pa smo spoštovali prav vsakega nasprotnika, igralci so igrali in delali drug za drugega in s tem zgradili identiteto ekipe," je dejal.

Neverjetni Rudy Fernandez

Košarkarska legenda Bill Russell, ki je umrl letos, je imel nekoč majhno težavo: bil je tako uspešen v ligi NBA, da mu je za 11 šampionskih prstanov zmanjkalo prstov. Sedemintridesetletni Rudy Fernandez, na igrišču vodja španske ekipe, prstanov za reprezentančne uspehe ne dobiva, a prostora okoli njegovega vratu je zaradi nore zbirke medalj v državnem dresu vse manj. Od leta 2006 je kolajne osvojil v tem vrstnem redu: zlato na SP, srebro na EP, srebro na OI, zlato na EP, zlato na EP, srebro na OI, bron na EP, zlato na EP, bron na OI, zlato na SP in zdaj na EP spet zlato.

Rudy Fernandez je pri 37 letih prišel do novega velikega uspeha. Foto: FIBA

"Bilo je tako posebno. Ta ekipa je zelo mlada, a se zna boriti. Trdo smo delali, to se je lahko na turnirju opazilo. Vesel in ponosen sem, da sem del te skupine," ni skrival ponosa Fernandez, ki bi bil na lestvici medalj vseh časov na EP sam pred državami, kot so Italija, Francija in Nemčija.

Razplet podoben tistemu s SP na Kitajskem

Za španski uspeh mediji trdijo, da je kopija SP na Kitajskem. Tudi takrat Španije nihče ni postavljal v vlogo favorita, a je postala svetovni prvak. Kot so številni menili, ne zaradi posamične kakovosti, ampak zaradi ekipnega sistema, ki so ga postavili pred 20 leti, pri tem pa je eno od glavnih vlog odigral prav Scariolo.

"Strokovni štab je opravil neverjeten posel. Do podrobnosti nas je pripravil na vsako tekmo. Vsak je imel v ekipi svojo vlogo. Nismo bili najbolj kakovostni in nadarjeni posamezniki, toda zmaguje vedno ekipa," je največjo kakovost prvakov navedel Lorenzo Brown, temnopolti organizator igre: "Čeprav nimamo iste barve kože, smo bratje. Hvala vsem, ki so mi omogočili to neverjetno izkušnjo."

