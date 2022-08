Če ne prej, bo dan pred Dončićevim rojstnim dnevom vse jasno

Osrednji dogodek za slovensko košarkarsko reprezentanco v letošnjem poletju je razumljivo evropsko prvenstvo, ki se bo začelo 1. septembra, a jo pred tem čaka še en vrhunec. Kvalifikacije za svetovno prvenstvo, v katerih so se naši košarkarji v prejšnjem poizkusu spotaknili in ostali pred vrati velikega tekmovanja, na katerem so v zgodovini nastopili trikrat.

Če bi se kvalifikacije za svetovno prvenstvo končale zdaj, bi bila Slovenija že uvrščena na dogodek, ki bo potekal prihodnje leto. V skupini J namreč s štirimi zmagami in dvema porazoma zaseda tretje mesto za Nemčijo in Finsko, ki imata zmago več. Na četrtem mestu z enim skalpom manj najdemo Izrael, medtem ko sta Švedska in Estonija z dvema zmagama manj peta oziroma šesta reprezentanca.

V preteklosti je bilo dovolj, da je izbrana vrsta potrebovala približno sedem zmag za uvrstitev na prvenstvo, kar bi pomenilo, da bi Slovenija morala zmagati še vsaj trikrat.

Izkoristiti Dončića in Dragića

Do konca kvalifikacij za svetovno prvenstvo so tri reprezentančna okna. Avgusta bo Slovenija igrala proti Estoniji in Nemčiji, novembra jo čakata obračuna z Izraelom in Nemčijo, februarja prihodnje leto pa še proti Estoniji in Izraelu.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Zadnje svetovno prvenstvo na Kitajskem je Slovenija kot evropski prvak izpustila, saj ni prestala kvalifikacijskega sita. S prisotnostjo Luke Dončića in Gorana Dragića bi lahko četa Aleksandra Sekulića v četrtek in nedeljo vknjižila dve novi zmagi proti Estoniji doma v Zlatorogu in Nemčiji na gostovanju v Münchnu, kar bi bil dober kapital pred zaključkom kvalifikacij.

Iz drugega dela se bodo na svetovno prvenstvo, ki bo septembra prihodnje leto potekalo v Indoneziji, na Japonskem in Filipinih, uvrstile tri najboljše reprezentance.

Bo Slovenija četrtič zaigrala na svetovnem prvenstvu?

Za razliko od Dragića Dončić še ni igral na tovrstnem dogodku, prav tako je jasno, da novembra in februarja zaradi igranja v ligi NBA ne bo mogel pomagati reprezentanci v kvalifikacijah, ki se bodo končale dan pred njegovim rojstnim dnevom, ki ga praznuje 28. februarja.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Slovenija je prvič zaigrala na svetovnem prvenstvu leta 2006 na Japonskem, nato pa bila del velikega spektakla še leta 2010 v Turčiji in štiri leta pozneje v Španiji. Pot na daljnem vzhodu se je končala v osmini finala s porazom proti Turčiji (84:90), ki je bila krepko boljša tudi na domačem parketu čez štiri leta v četrtfinalu (96:68), medtem ko je v Španiji Slovenijo prav tako na tej stopnici izločila favorizirana ZDA (76:119).