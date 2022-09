Vojvoda na slovenskem radarju

Po veliki zmagi proti Litvi v uvodnem krogu EuroBasketa in prostem dnevu je čas, da se slovenski košarkarji spopadejo z drugo oviro, ki sliši na ime Madžarska. Na papirju je to najlažji tekmec v skupini B, a bo treba igrati zbrano tudi proti našim severovzhodnim sosedom, opozarja pomočnik slovenskega selektorja Jernej Valentinčič, ki verjame, da bo nocoj pretehtala slovenska kakovost.

Madžari so uvodno partijo evropskega prvenstva izgubili proti Bosni in Hercegovini. Nekaj časa so tekmeca sicer spravljali v nelagoden položaj, dokler ni odločila širina na strani BiH.

Osrednja igralca pri naslednjih slovenskih tekmecih sta Adam Hanga in David Vojvoda, tema bo slovenska vrsta namenila največ pozornosti pri pripravi. Da bi se ponovil februarja 2020, ko je Madžarska v kvalifikacijah za letošnje evropsko prvenstvo premagala Slovenijo, se ni treba bati. Vendarle je kakovost na slovenski strani.

Opozarjajo na branilski dvojec

"Madžari so predvsem sproščeni. V skupini smrti vedo, da nimajo česa izgubiti. Tako so začeli proti Bosancem. Na začetku so se razleteli po terenu. Imajo deset igralcev, s katerimi rotirajo. Nimajo sicer kakovosti, ob padcu ritma imajo težave. Takrat so košarkarji Bosne preobrnili potek dogodkov. Najbolj znani košarkarji so Hanga, Vojvoda, ki ima ostrostrelski instinkt, nam poznani Mikael Hopkins. Morda bi omenil še Akosa Kellerja, ki je igral v ligi ABA za Zadar. Pred dvema letoma smo igrali v kvalifikacijah in je ekipa večinoma ista. Le Hanga je zraven, a so zelo napredovali. Veliko igrajo na branilskih položajih, po globini ne toliko. Hanga in Vojvoda imata v napadu v svoji posesti veliko žoge in odprte roke za kreacijo. Vojvoda je tisti, ki ga bomo morali napadati," je jasen pomočnik Aleksandra Sekulića Jernej Valentinčič.

Mikael Hopkins in David Vojvoda Foto: FIBA

Ob Daliborju Damjanoviću in Dragiši Drobnjaku je eden od treh pomočnikov, ki skrbijo za pripravo na tekmeca. Valentinčič je bil zadolžen za pripravo video materiala za Madžare, po skupni dostavi materialu pa se s selektorjem Sekuličem dogovorijo, katere ključne stvari bodo predstavili košarkarjem.

Priložnost, da se nosilci spočijejo?

"Madžari rotirajo pet branilcev na mestu 1, 2, 3 in imajo pet visokih košarkarjev, ki jih menjavajo na preostalih mestih. Zaustaviti moramo njihov začetni nalet. Nato moramo zaustaviti napadalni skok. Proti Litvi smo to odlično opravili. Mislim, da ne bi smeli imeti težav, vendar brez podcenjevanja," poudarja Valentinčič, ki jasno pove, da o kakršnemkoli podcenjevanju ni govora: "Morda se je na zunaj zdelo, da smo v Münchnu podcenjevali Nemce, vendar to ni res. S to ekipo smo bili lani dolgo časa skupaj. Ta ekipa ne podcenjuje nikogar. Po Münchnu je proti Litvi sledil fenomenalen odziv. Po tekmi smo se v garderobi poveselili, nato so bili nemudoma resni obrazi."

Adam Hanga bo nevaren za slovenski koš. Foto: FIBA

Dvoboj z Madžarsko bi lahko bil idealen poligon, ko bi ob normalnem poteku dogodkov in jasno večji razliki spočili nosilce, kot sta Luka Dončić in Goran Dragić. Prvenstvo je vendarle dolgo, tekme v skupinskem delu pa si sledijo druga za drugo. Po sobotnem obračunu čaka slovensko izbrano vrsto v nedeljo obračun z BiH, po ponedeljkovem premoru pa še v torek in sredo poslastici z gostitelji Nemci in Francozi.