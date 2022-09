Američan ima posebna čustva do Slovenije, a ne nocoj

Mikael Hopkins je med letoma 2019 in 2021 igral za Cedevito Olimpijo in se postavil na širši košarkarski zemljevid, posledično pa dobil priložnost igranja v madžarski reprezentanci.

Mikael Hopkins je med letoma 2019 in 2021 igral za Cedevito Olimpijo in se postavil na širši košarkarski zemljevid, posledično pa dobil priložnost igranja v madžarski reprezentanci. Foto: FIBA

Naslednji tekmec slovenske košarkarske reprezentance na EuroBasketu bodo sosedi Madžari, ki so pred dvema letoma spravili na kolena evropske prvake in posledično poskrbeli, da je Slovenija dobila novega selektorja. Rado Trifunović se je moral takrat posloviti, v igri je bil priznani Dimitris Itoudis, vendar je pandemija bolezni covid-19 preprečila, da bi se grški strokovnjak usedel na slovensko klop.

Pod taktirko Aleksandra Sekulića zdaj nastopa slovenska košarkarska reprezentanca, ki je nato na drugi kvalifikacijski tekmi doma s 84:72 premagala Madžare. Takrat za naše severovzhodne sosede še ni igral Američan Mikael Hopkins, ki zdaj pomaga izbrani vrsti na evropskem prvenstvu.

Ni mislil, da bo kdaj dočakal ta trenutek

Slovenskemu občinstvu je dobro poznan, saj je dve sezoni (od leta 2019 do 2021) igral za Cedevito Olimpijo. Zato bo današnji obračun na EuroBasketu poseben, je dejal v pogovoru s slovenskimi novinarji v Kölnu: "Slovenija je ena od najbolj zanimivih ekip na vsem turnirju, ker imajo Luko (Luka Dončić, op. a.) na igrišču. Vsa Evropa oziroma ves svet ga navdušeno spremlja, ko igra, saj je izjemno nadarjen. Slovenija ima tudi druge dobre igralce, kot so Goran Dragić, Jaka Blažič, Klemen Prepelič … Dobra ekipa so. Igrajo z veliko energije. Koše lahko dosegajo na različne načine. Dobra izkušnja bo igrati proti njim."

V dresu Cedevite Olimpije je nadgradil kariero. Foto: Grega Valančič/Sportida

Niti v sanjah ni pričakoval, da bo kdaj nosil dres katere od reprezentanc, zato ni okleval, ko je dobil priložnost pri Madžarih: "Igranje za reprezentanco je nekaj, kar si nisem mislil, da se bo zgodilo. Ne dobi veliko Američanov državljanstva katere od evropskih držav. Na srečo je mojemu agentu to uspelo izpeljati. Hvaležen sem, da sem dobil priložnost, da igram na tej ravni, proti igralcem NBA."

"Dve leti sem igral v Ljubljani, užival sem"

V obdobju igranja pri Olimpiji je stkal prijateljstva z nekaterimi slovenskimi reprezentanti in se veseli dvoboja ob 20.30. Madžari so prvi obračun proti Bosni in Hercegovini izgubili, Slovenija pa je premagala Litvo. Morebiten uspeh madžarske selekcije bi bila velika senzacija. "Zabavno je igrati proti nekdanjim soigralcem, ker se na igrišču potem tudi malce zbadamo, saj se dobro poznamo. Igrali smo skupaj in vsak ve, v čem je kdo dober. Zabavno se bo pomeriti z njimi," pravi Hopkins.

Foto: FIBA

Američan je hvaležen Sloveniji, zlasti Cedeviti Olimpiji, da je dobil priložnost igrati na višji ravni, zaradi česar so se mu odprla vrata tudi drugod. Po odhodu iz Ljubljane kariero nadaljuje v Italiji pri Reggio Emilii.

"Dve leti sem igral v Ljubljani, užival sem. Najljubši sezoni kot profesionalec sem imel. Ena je bila sicer med covidom, a sem užival v ekipi, z ljudmi, organizaciji, mestu. Tudi navijači so bili super, ko so lahko prišli v dvorano. V Sloveniji sem užival. Prvo leto v Olimpiji je bilo moje prvo leto, ko sem igral na ravni EuroCupa. V ligi ABA in tem evropskem tekmovanju lahko veliko napreduješ. Meriš se z ekipami, kot sta Partizan in Crvena zvezda. Igraš na zelo visoki ravni," je pripovedoval z zadovoljstvom.

"Olimpija je bila moj prvi stik s košarko na višji ravni"

O možnosti, da bi leta 2021 ostal v zmajevem gnezdu, je povedal: "Bila je, saj sem imel pogodbo še za eno sezono. Hotel sem iti iz okolja in organizacije, da bi videl, kaj lahko naredim drugje v Evropi. Pred tem sem igral le v drugi turški ligi in Bolgariji. Olimpija je bila moj prvi stik s košarko na višji ravni. Hotel sem videti, kako se bo moje znanje obneslo v drugem okolju, drugi ligi. Kako se bom vključil. Ostal bom v Italiji, kjer sem se dobro znašel. Mislim, da sem dobro izkoristil priložnost in sem pokazal, česa sem sposoben."

Na prvi tekmi proti BiH je dosegel sedem točk, zbral je šest skokov. Foto: FIBA

Zdaj ima misli usmerjene k madžarski reprezentanci. Po porazu z BiH so se vrata za izločilne boje dodobra zaprla, saj so v skupini še kakovostnejše izbrane vrste Slovenije, Nemčije, Francije in Litve, v drugi del v Berlin pa se bodo iz skupine uvrstile štiri najboljše izbrane vrste.

"Igrati za reprezentanco je drugače kot za klub. Košarkarji igrajo za državo, ne zase. Statistika ni pomembna, v mislih je le zmaga. Madžarsko želimo postaviti na zemljevid. Priimek na hrbtu ni pomemben. Vesel sem, da igram za Madžarsko. Ti fantje so zdaj moji bratje. Sprejeli so me z odprtimi rokami in uživam tu," je pogovor sklenil Hopkins.