Luka Dončić zadeval kot nor, nato zaplesal od sreče #video

Aktualne evropske prvake čaka zvečer dvoboj z Madžarsko, ki je na papirju bistveno lažji tekmec od Litve, ki so jo izbranci Aleksandra Sekulića v uvodnem nastopu v Nemčiji po hudem boju premagali z 92:85. Na tisti tekmi Luka Dončić ni blestel z natančnostjo meta iz igre, a je vseeno dosegel 14 točk, obenem pa se izkazal z izvrstno igro v obrambi ter kar desetimi asistencami. Dodal jim je šest skokov in bil izbran za najboljšega igralca tekme.

Trije zaporedni zadeti meti Luke Dončića s sredine igrišča:

3️⃣ half-court shots in a row are light work for 🇸🇮 Luka Doncic 🤷‍♂️#EuroBasket pic.twitter.com/f1h4vJYUM5