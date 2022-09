Zvezdnik s prstom pokazal na Fibo, za konec se dotaknil Dončića

Eden od zvezdnikov letošnjega EuroBasketa Jusuf Nurkić je moral skupaj s soigralci Bosne in Hercegovine priznati premoč gostiteljem Nemcem, po koncu dvoboja pa se je obregnil tudi ob Fibo in njena pravila. Zaveda se, kaj čaka njegovo reprezentanco v nedeljo, ko bo nasproti stala Slovenija kot evropski prvak

Po prvem polčasu drugega kroga skupine B EuroBasketa v Kölnu je dobro kazalo reprezentanci Bosne in Hercegovine. Po zmagi proti Madžarski so vodili tudi proti Nemčiji s 47:42, nakar je sledil velik padec v tretji četrtini. To so gostitelji dobili s kar 28:11 in na hitro razblinili dvome o končnem zmagovalcu (92:82).

"Fiba se bori s pravili. Dohiteti mora NBA. Toliko priložnosti je bilo, da bi mi klicali prekršek, vendar se ni zgodilo. Na koncu dneva se zavedamo, da igrajo Nemci doma, pred svojimi navijači, sodniki so na njihovi strani. Igrali smo 30 minut dobre košarke. Gremo naprej, obračamo list in pred nami je Slovenija," so bile po porazu proti Nemčiji z 82:92 prve besede Jusufa Nurkića, s katerim smo se na Sportalu pogovarjali pred dnevi.

Nato je na novinarsko vprašanje, če lahko nekoliko bolj razjasni misli, pristavil: "Razlika je v tem, da je preveč drugačnih pravil. Ne želim se izgovarjati. Zame je tekma zaključena po koncu tuširanja. Kriterij je čuden. Težko je z igralske perspektive vedeti, kaj je prekršek. Razumem, da so domačini. To spoštujemo."

Bosna in Hercegovina bo naslednji dvoboj odigrala v nedeljo ob 17.45 proti Sloveniji. Vsi se zavedajo, da ima Slovenija kakovostnejšo reprezentanco in da ni osrednja tarča le Luka Dončić. To jasno izpostavlja tudi Nurkić, ki je košarkarsko pot začel v Laškem v Sloveniji, zdaj pa je eden od zvezdnikov EuroBasketa in spada med najboljše centre v ligi NBA, v kateri je član Portland Trail Blazers: "Ne moreš zaustaviti fenomenalne igralce, kot je Luka. Imamo dobre obrambne igralce. Luka pa ne igra sam. Slovenija ima Dragića, Tobeyja, Murića, Prepeliča ... So evropski prvak. Spoštujemo jih. Z vsemi lahko igramo, v to sem prepričan."