Turški selektor stresel jezo nad organizacijo EuroBasketa

Evropsko prvenstvo v košarki letos tretjič v zgodovini poteka v štirih državah. Poleg Kölna so v vlogi gostiteljev še Milano, Praga in Tbilisi. Ravno gruzijska prestolnica pa je postala kamen spotike za turškega selektorja Ergina Atamana, ki se je pritožil nad vzdušjem in organizacijo tekem v Tbilisiju.

Reprezentanca Turčije je po dveh krogih tekmovanja v skupini A pri dveh zmagah. Turki so do zdaj preskočili Bolgare (101:87), še pred tem pa so ugnali tudi Črnogorce (72:68). Ravno danes pa izbrance Ergina Atamana čaka obračun z domačinom Gruzijo. Ataman je po drugi tekmi prvenstva na novinarski konferenci izrazil tudi svoje razočaranje nad dogajanjem v Tbilisiju, kjer v Olympic Palace dvorani, ki lahko sprejeme deset tisoč gledalcev, tekme prvega dela igra skupina A (Španija, Črna gora, Turčija, Gruzija, Belgija, Bolgarija).

"Tukaj ni prav nobenih gledalcev in navijačev, razen na tekmah Gruzije. Košarka nikogar ne zanima. Potem ko sem veliko let preživel v evroligi, sta takšna izkušnja in takšen turnir zame res … Verjamem, da je tudi večini košarkarjev enako. Takšno vzdušje res ni za nikamor. Na tej tekmi je bilo na primer samo sto ljudi," je dejal Ataman, nad tem pa se je po eni izmed tekem pritožil tudi selektor Španije Sergio Scariolo, ki je ob eni izmed izjav naturaliziranega košarkarja Lorenza Browna, da tekme spremlja tudi veliko njegovih prijateljev in družina doma v ZDA, hudomušno pripomnil, da je teh verjetno več kot ljudi v areni.

Nad dogajanjem v Gruziji ni navdušen niti Sergio Scariolo. Foto: Reuters

Ob tem pa je turškega selektorja Atamana zmotila tudi logistika in razdalja med hotelom in športno areno. "Pogoji tukaj niso ravno dobri. Od hotela do dvorane se vozimo približno od 45 do 50 minut. To so res zahtevni pogoji. Ob tem ima naš košarkar Furkan Korkmaz težave s hrbtom, prejel je tudi protibolečinsko injekcijo in zaradi dolgih voženj z avtobusi je med treningi ostal v hotelu, saj so nam tako svetovali tudi zdravniki, ker bi dolgotrajna vožnja samo še poslabšala njegovo stanje. Bomo videli, kaj se bo zgodilo v nadaljevanju," še ni bil zadovoljen Ataman.

Skupina A:

Nedelja, 4. september, Tbilisi:

13.30 Bolgarija - Črna gora

16.15 Španija - Belgija

19.00 Turčija - Gruzija Lestvica:

1. Španija 2 - 4

2. Turčija 2 - 4

3. Črna gora 2 - 3

4. Belgija 2 - 3

5. Gruzija 2 - 2

6. Bolgarija 2 - 2

