Prvi zvezdnik poudaril, da so se po težki nedelji pogovorili

Osrednji zvezdnik slovenske košarkarske reprezentance Luka Dončić je po ponedeljkovem večernem treningu poudaril, da ni bojazni glede njegovega zapestja. Prav tako je dal vedeti, da so se s fanti po porazu proti Bosni in Hercegovini in sprva vročih glavah pogovorili. Gledajo naprej. Verjame, da bodo pripravljeni na večerni dvoboj z neporaženimi Nemci, proti katerim želijo pokazati drugačen obraz kot pred odhodom na EuroBasket.

Slovenija si je napredovanje v osmino finala EuroBasketa že zagotovila, saj slabša kot četrta v skupini B ne more biti. Z dobrim zaključkom proti Nemčiji in Franciji pa bi lahko v Berlin odpotovala z bistveno boljšim izhodiščem. A bo potrebovala razpoloženega Luko Dončića, ki ima težave z meti z razdalje. Proti Litvi in Bosni in Hercegovini je zadel le eno trojko od šestnajstih poskusov.

Na zadnjih tekmah smo lahko videli, da je igral s povitim zapestjem. Po ponedeljkovem večernem treningu si ga je celo hladil z ledom, a je hitro umiril negotovost: "Že dve tekmi sem imel težave v zapestju, v nedeljo sem še enkrat padel nanj, ampak ni nič resnega."

"Še vedno je vse odvisno od nas, od tega, kaj bomo naredili na naslednjih dveh tekmah"

Dončić je v ponedeljek prvič stopil pod soj novinarskih luči na tem prvenstvu in se razumljivo moral dotakniti zadnjega obračuna z Bosno in Hercegovino, ki ga je slovenska reprezentanca po dramatični končnici izgubila. Po dvoboju je bilo kar nekaj burnih izjav košarkarjev na račun taktike, samega vodenja tekme, besede so padale tudi ob prihodu v hotel. Reprezentanti so se po besedah Dončića pogovorili in strnili vrste: "Ja. Na koncu gre le za en poraz, še vedno je vse odvisno od nas, od tega, kaj bomo naredili na naslednjih dveh tekmah. To je bila ena tekma, vsake ne moreš dobro odigrati. Treba je pozabiti na ta poraz proti Bosni in igrati naprej."

Bolečine v zapestju so bile na zadnjih dveh tekmah prisotne, vendar ni nič hujšega, poudarja Luka. Foto: Vid Ponikvar

Generalni sekretar Košarkarske zveze Slovenije Rašo Nesterović je dan po vroči nedelji v pogovoru s sedmo silo dejal, da je že naslednje jutro videl drugačne obraze slovenskih košarkarjev. Kaj Luka pravi na te besede? "Ne vem, to morate vprašati Raša. Pogovorili smo se, na koncu je to ena tekma. Gremo naprej. Moramo pozabiti, kaj je bilo, in se tudi veliko naučiti iz te tekme z Bosno. Zdaj sta še dva dvoboja pred nami. Ni konec sveta, če smo enega izgubili."

"Upam, da se nam bo uspelo maščevati"

Naslednji obračun bo Slovenija odigrala danes ob 20.30, ko ji bo nasproti stala še neporažena Nemčija. Gostitelji so Slovence spravili na kolena 28. avgusta v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, ko naši košarkarji niso pokazali pravega obraza. Tokrat lahko pričakujemo drugačno sliko, poudarja Dončić: "Nemci so res neugodni, to smo videli že v Münchnu. Morali bomo dobro zapirati, skok je res pomemben. Čaka nas res težka tekma. Upam, da se nam bo uspelo maščevati. Upam na zmago. A kot sem že dejal, bo šlo za težko tekmo. Res imajo veliko orožij, domačo dvorano. Morali bomo biti osredotočeni, morali bomo odigrati odlično tekmo, če jih želimo premagati."

Foto: Vid Ponikvar

Na EuroBasketu lahko na vsakem koraku vidimo, kakšna zvezda je košarkar Dallas Mavericks. Ko pride iz hotela, se privrženci dobesedno zaletijo vanj in želijo njegov podpis ali fotografijo. Nič drugače ni, ko prikoraka iz garderobe v dvorano. Pred tekmo ima ritual in se posveti navijačem ter jim tudi v dvorani nameni pozornost, kar je postalo del njegovega vsakdana: "Ni težko, včasih si sicer želiš biti sam, a to je del tega, kar sem sanjal kot majhen otrok. Kamorkoli grem, podelim kakšen podpis, privolim v fotografijo. Meni to res ni težko. To je del tega in zelo sem vesel, da lahko ustrežem."