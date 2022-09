"Ni se zgodil Luka Dončić, zgodila se je Slovenija"

Sprememba v odnosu, odločne in zbrane glave so ključni parametri, zaradi katerih se je raven igre slovenske košarkarske reprezentance na EuroBasketu proti gostiteljem Nemcem dvignila v povsem drugo sfero. Ljubitelji košarke so v polni Lanxess Areni spremljali simultanko zvezdnika Luke Dončića, ki je spravljal ob živce domačo vrsto in navijače, navduševal pa slovenske. Natresel jim je kar 36 točk, ob tem pa vpisal še 10 skokov in 4 asistence. "Pobrali smo se. Drugačni smo bili na tej tekmi. Konec koncev je bil le en poraz. Ni bilo nič takega. V naši skupini lahko vsak premaga vsakogar. Sprememba se je videla, ki smo jo naredili danes," so bile besede osrednjega junaka tekme, ki je vesel dejstva, da se je ekipa po porazu z Bosno dvignila. Po manj kot 24 urah bo Slovenija odigrala še zadnjo tekmo skupinskega dela proti Franciji. Zaključi ga lahko na prvem mestu, ni pa izključeno niti, da gre v Berlin kot četrta reprezentanca.

Po vroči nedelji in izrečenim nekoliko težjim besedam je sledila sprememba v prvi postavi. Selektor Aleksander Sekulić je na parket poslal kapetana Gorana Dragića, ki v nedeljo proti Bosni in Hercegovini ni bil zadovoljen z načinom odrejanja minut s strani prvega moža stroke.

Preden se je tekma sploh dejansko razvnela, je že sledil šok za slovensko vrsto. Mike Tobey je ob sodniškem skoku za žogo pristal prav na nogo delivca pravice, ki je nemo stal pod obema centroma. Videti je bilo, da si je ob tem zvil gleženj.

Slovenski navijači so večkrat pregrlasili nemške, kot so slovenski košarkarji nemške. Foto: Vid Ponikvar

Zapustil je dvorano in začelo se je čakanje, ali ga bomo še videli na spregled v Lanxess Areni. V vmesnem času je Slovenija z Luko Dončićem na čelu prišla do prednosti pri 6:2, nakar je v dvorano pritekel naturalizirani košarkar v naši izbrani vrsti in nemudoma dočakal topel sprejem približno tisoč slovenskih navijačev.

Ogenj v očeh slovenskih košarkarjev

Sicer smo v uvodni četrtini videli kar raztrgano igro, veliko zgrešenih metov za tri. Nemci so šele v osmem poskusu našli pot do želenega cilja. V prvi vrsti je bilo ključno, da so bili obrazi slovenskih košarkarjev drugačni kot proti BiH. V očeh je bil videti ogenj. Želeli so se pokazati v šampionski luči in temu primeren je bil pristop. Dobivali so skok, ki je bil denimo rak rana na prejšnjem obračunu z Nemci v sklopu kvalifikacij za svetovno prvenstvo, v obrambi so grizli za vsako žogo.

Goran Dragić: Le tako lahko posežemo po najvišjih mestih Dihali smo druga za drugega. Vse atome moči smo pustili na parketu. Le tako lahko posežemo po najvišjih mestih. O tem smo se pogovarjali tudi po porazu proti Bosni in Hercegovini.

Predvsem pa je imel odločen obraz prvi mož naše ekipe in zvezdnik svetovne košarke Dončić. Sprva se je veliko posluževal prodorov in bil pri tem zelo uspešen. Nato je spet prevečkrat začel metati za tri točke, ki so njegova rak rana na tem prvenstvu. Zato pa je bil pravi poglavar na parketu, kot se košarkarja takšnega kova pričakuje. S 17 točkami – ob tem je zbral še sedem skokov in tri asistence - je bil najboljši strelec prvega polčasa, ki ga je Slovenija dobila s 44:36, medtem ko je bila najvišja prednost pri 31:17.

Nemci se niso predajali niti za hip

Da je imela naša četa takšen naskok, izhaja iz dejstva, da je bila angažiranost košarkarjev v obrambi na bistveno višji ravni. Skok so po polovici tekme dobivali z 22:21, Nemcem pa dopustili vsega tri skoke v napadu. Poleg tega je bila zbranost tudi v napadu, kar povedo vsega tri izgubljene žoge.

Kapetan Goran Dragić je bil osredotočen in zbran. Foto: Vid Ponikvar

S pristopom, ki so ga imeli, so spravljali v nelagoden položaj gostitelje Nemce, zlasti ključnega igralca Franza Wagnerja. Do torkovega dne so bili še neporaženi, tokrat pa je bilo čutiti, da bi lahko padli pod težo aktualnih evropskih prvakov.

Simultanka Dončića

V drugem delu se je nadaljevalo tako, kot se je končalo v prvem. S košem Schröderja, ki je dal vedeti, da se domačini ne bodo kar tako predali. Počasi so pritiskali na slovensko vrsto, ki je bila v napadu vse preveč statična in se zanašala na individualne sposobnosti Dončića in Dragića. Podatek, da sta v tretji četrtini dosegla 14 od skupno 17 točk Slovenije, pove veliko. Nemci so pri 55:57 zapretili, vendar je prav Dončić spet potegnil voz na 61:55 in bil že pri 25 točkah.

Za tisti hip, ko si je šel Dončić odpočiti na klop in zajeti nekaj zraka, sta v ospredje stopila starejši Dragić in Klemen Prepelič, ob povratku pa so vsi prisotni spet spremljali Dončićev šov, ki je 4:10 pred koncem zadel trojko za 78:66. Videti je bilo, da so Nemci strti, a so se 1:50 pred koncem približali le na -5 (77:82). Zaključek je bil po slovenskih notah, saj so kapetan Dragić in soigralci ostali zbrani in vknjižili tretjo zmago v skupini.

Velika slovenska zmaga. Foto: Vid Ponikvar

"Pobrali smo se. Drugačni smo bili na tej tekmi. Konec koncev je bil le en poraz. Ni bilo nič takega. V naši skupini lahko vsak premaga vsakogar. Sprememba se je videla, ki smo jo naredili danes," so bile besede osrednjega junaka tekme, ki je na vprašanje, kaj se je zgodilo, da je tako dobro odigral tudi sam, odgovoril: "Ne vem. Slovenija se je zgodila. Vsi so igrali izjemno, borili so se, za vsako posest žoge. Ni se Luka zgodil, Slovenija se je. Ponosen sem na igralce. Težko je igrati proti Nemčiji."

V sredo jih čaka še Francija, ni pa še prav nič jasno, iz katerega mesta bodo v izločilne boje vstopili Slovenci. Kot pribito drži, da bodo z zmago v Berlin odpotovali kot prvouvrščena ekipa, ob morebitnem porazu in zmagi Nemčije proti Madžarski in Bosne proti Litvo, pa celo kot četrta.