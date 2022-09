Dončiću šivali glavo, glede slikanja se bodo odločili po prihodu v Berlin

Slovenski košarkarji so dobesedno krvaveli za zmago proti Franciji in si zagotovili prvo mesto v skupini. V soboto jih čaka osmina finala proti Belgiji, v naslednjih dneh pa bo imela veliko dela tudi zdravniška služba, predvsem fizioterapevta Luka Mirnik in Borut Černilogar. Reprezentančni zdravnik dr. Marko Macura upa, da bo Mike Tobey nared za Belgijo, spregovoril pa je tudi o udarcih, ki jih prejema osrednji zvezdnik Luka Dončića, in šivanju, ki ga je imel med polčasoma na tekmi s Francijo.

Slovenska košarkarska reprezentanca je za zaključek skupinskega dela premagala še Francijo in Köln zapušča z izkupičkom štirih zmag in enim porazom. Ključno je, da je v izločilni boj vstopila kot najboljša ekipa, kar pomeni, da bo v osmini finala igrala proti na papirju manj kakovostni Belgiji, ki je bila v gruzijski skupini četrta.

Luka Dončić je s 47 točkami pokazal novo napadalno bravuro, v obrambi pa so njegovi soigralci grizli parket, da so padli Francozi (88:82). Zmaga je še toliko več vredna, ker je bila ekipa oslabljena. Manjkal je Mike Tobey, ki si je proti Nemcem zvil gleženj. Stisnil je zobe in igral do konca, naslednji dan pa je gleženj pričakovano zatekel in ga ni bilo v postavi.

Tobey naj bi bil nared za osmino finala

"Zvin ima. Videli ste na tekmi, kako je bilo. Pri takšnem zvinu gleženj ponavadi naslednji dan odreagira z malce večjo oteklino. V torek je bil še ogret, danes je bilo že toliko slabše, da ni bilo smisla, da bi ga forsirali," je o težavah Tobeyja povedal reprezentančni zdravnik dr. Marko Macura.

Reprezentančni zdravnik dr. Marko Macura in Mike Tobey Foto: Vid Ponikvar

Glede načrta zdravljenja poškodbe je prvi mož zdravniške službe povedal: "Bolj ko bomo uspeli s fizioterapijo, prej bo nared. Računamo na to, da bi ga uspeli usposobiti za sobotno tekmo osmine finala. Silili ga ne bomo, bomo pa videli. Mislim, da je to realno pričakovanje. Povsem normalno še ne hodi. Če bi, bi lahko že proti Franciji igral kakšno minuto. Če ima že pri hoji težave, potem ni bilo smisla."

S fizioterapijo, za katero sta zadolžena Luka Mirnik in Borut Černilogar, bodo tako v naslednjih dneh še naprej delali na tem, da zmanjšajo oteklino in vnetje ter vzdržujejo gibljivost, zato tudi nosi kompresijsko nogavico in ima gleženj polepljen s trakovi.

Dončić prejel šive, zapestje bodo morda slikali v Berlinu

Vsem slovenskim ljubiteljem košarke je vnovič zastal dih, ko je Dončić tik pred koncem prvega polčasa proti Franciji prejel udarec v glavo. Tako močnega, da je celo krvavel. "Luka je imel razpočno rano, ki jo je bilo treba zašiti. Dobil je dva šiva na lasišču. Ulegel se je na mizo, rano smo oprali in zašili," je opisal Macura.

Luka Dončić vsako tekmo prejme veliko udarcev. Foto: Vid Ponikvar

A to ni edina težava, ki jo ima osrednji zvezdnik naše izbrane vrste, ki je s 47 točkami prišel do drugega najboljšega strelskega dosežka v vsej zgodovini evropskih prvenstev. V zadnjih dneh smo lahko večkrat videli, kako se je prijel za zapestje.

"Rekel je, da ga boli. Smo bili pred tem, da gremo na slikanje z magnetno resonanco. Nato se nismo odločili za tovrstni korak. V resnici mora biti ravnovesje med tem, ali ga siliti na vsako slikanje. Njega bi lahko po vsaki tekmi dali v magnet. A se mora tudi regenerirati. Vsak pregled z magnetno resonanco nam namreč vzame nekaj ur, kar pomeni toliko manj regeneracije. Bomo videli po poti v Berlin, kako bodo odreagirali. Morda bomo lahko tam opravili več slikanj," pojasnjuje Macura, ki je pričakoval veliko udarcev na prvenstvu, saj je Slovenija igrala v najmočnejši skupini in se je igrala zelo fizična košarka. In če se k temu doda še borbenost slovenskih košarkarjev, je razumljivo, da je toliko več udarcev in bolečin. In ti bodo prisotni tudi v nadaljevanju prvenstva, ko se dejanski boj za medalje začenja in ni več priložnosti za spodrsljaj.