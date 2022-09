"Vsi vemo, kaj počne Dončić vsak večer"

Zadnja slovenska ovira v skupinskem delu EuroBasketa bo Francija. Tista Francija, ki je našim košarkarjem lani prekrižala sanje o medalji na olimpijskih igrah v Tokiu. Današnji obračun bo imel drugačno noto, v taboru galskih petelinov pa pričakujejo težek obračun. "Ni se jim treba dokazovati, zadnja leta so že pokazali, kako dobri so. Vsi vemo, česa je sposoben Luka Dončić," pred tekmo pravi center Rudy Gobert, ki bo imel nalogo braniti prostor pod lastnim obročem.

V primerjavi s Slovenijo ima Francija bistveno širši bazen košarkarjev. Dobro so zastopani tako v ligi NBA kakor tudi v Evroligi. Odsotnost kakšnega košarkarja lahko tako hitro zapolnijo. Od naslednjega leta naj bi za reprezentanco igral celo zvezdnik lige NBA Joel Embiid, ki sicer prihaja iz Kameruna. A na današnji tekmi z začetkom ob 17.15 še ne bo pomenil ovire za slovensko ekipo.

"Dvoboj s Slovenijo bo za nas velik izziv. Slovenija je res dobra ekipa. Ne vemo, kakšen bo vrstni red v skupini, vemo pa, da želimo napredovati iz tekme v tekmo. Tekma s Slovenijo bo pravi preizkus za naše trenutne sposobnosti," razmišlja center Rudy Gobert, ki je proti Bosni in Hercegovini prišel do drugega dvojnega dvojčka na letošnjem EuroBasketu (11 točk in 12 skokov) in s tem pomagal svoji ekipi, da je razorožila tekmeca.

Statistika Francozov na EuroBasketu Najboljši strelci

Evan Fournier 15 točk

Guerschon Yabusele 14,8

Rudy Gobert 11,3 Najboljši skakalci

Rudy Gobert 9,3 skoka

Vincent Porier 5

Guerschon Yabusele 4,3 Najboljši podajalci

Thomas Huertel 6,5 asistence

Evan Fournier 3

Andrew Albicy 2,5

"Ni se jim treba več dokazovati, zadnja leta so že pokazali, kako dobri so"

Čeprav imajo Francozi zelo kakovostno zasedbo, pa v njej letos nimajo takšnega superzvezdnika, kot je Luka Dončić. Član Dallas Mavericks bo njihova glavna tarča. Osrednji imeni pri galskih petelinih sta Evan Fournier in Gobert, zelo razpoložen za igro pa je tudi član Real Madrida Guerschon Yabusele – za kraljevi klub igrata še organizator igre Thomas Huertel in center Vincent Poirier.

Rudy Gobert bo visoka ovira pod francoskim obročem. Foto: FIBA

"Kot sem rekel, so ena od najboljših ekip na svetu. Ni se jim treba dokazovati, zadnja leta so že pokazali, kako dobri so. Vsi vemo, česa je sposoben Luka in kaj počne vsak večer. Spoštovanja vredna ekipa so, igrajo trdo," je poudaril novi član Minnesote Timberwolves, potem ko je bil kar devet let del zasedbe Utah Jazz.

"Slovenci nikoli ne odnehajo. Ko že misliš, da je konec, še ni."

Osem košarkarjev je, ki so bili lani del olimpijske zasedbe, ta se je okitila s srebrom. Prav Francozi so bili tisti, ki so preprečili pot slovenske reprezentance do zgodovinske medalje na olimpijskih igrah. V Nemčiji na primer ni krvnika Slovenije Nicolasa Batuma, ki je blokiral zmagoviti met Klemna Prepeliča za finale. Novi obrazi so Elie Okobo, Amath M'Baye, Theo Maledon in Terry Tarpey.

Prvi strelec Francije je Evan Fournier. Foto: FIBA

"To je bil hud boj. Slovenci nikoli ne odnehajo. Ko že misliš, da je konec, še ni. Podobno tekmo od tega moštva lahko pričakujemo tudi v sredo," se spominja Gobert.

Francozi so se na EuroBasketu po uvodnem porazu proti gostiteljem Nemcem dvignili proti Litvi, se mučili z Madžari, v torek pa preskočili žilavo Bosno in Hercegovino ter se ji tako maščevali za avgustovski poraz v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Zdaj imajo cilj, da na kolena spravijo še Slovenijo.