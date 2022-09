Kriznemu sestanku sledila reakcija

V vsega dveh dneh smo lahko videli povsem različne obraze slovenskih košarkarjev. Po deževni nedelji je sledil sončni torek. Padla je Nemčija. Bojazen, da bi se v sistemu kaj konkretneje porušilo, je bila odveč. Izbranci Aleksandra Sekulića so pokazali karakter in verjamejo, da bodo s takšnim pristopom spisali še kakšno lepo zgodbo na EuroBasketu.

"Res se učimo na napakah. Proti Bosni nismo pokazali pravega obraza. Nasprotnika nismo podcenjevali, ampak smo šli v tekmo s pol moči. Začeli so zadevati in smo izgubili. Zbrali smo se in proti Nemcem dihali kot eno. Spodbujali smo se, bili prava družina. Taki, kot nas Slovenija pozna. To je odgovor. Niti 19 tisoč Nemcev nas ni moglo premagati. Tak odnos moramo imeti vsako tekmo in smo lahko ena boljših reprezentanc," je po zmagi proti Nemčiji z 88:80 hitel razlagati Zoran Dragić.

Slovenija ima po štirih tekmah tri zmage in poraz. Temelji so se malce zamajali prav ob porazu proti Bosni in Hercegovini, saj so bile glave vroče, izrečene so bile tudi nekatere kritike. A so naletele na plodna tla. V ekipi so se pogovorili, povedali drug drugemu stvari v obraz in v torek na parket Lanxess Arene prišli s povsem drugačno mentaliteto ter strli žilave Nemce.

"Ta zmaga nas je zelo povezala"

"Pokazali smo, kaj je naš obraz. Zadnja dva tedna smo tudi zmagovali, a ni bilo tisto, za kar smo tu. Ni bilo uživanja v igri. Imeli smo krizni sestanek, si povedali, kar nam gre, in bila je reakcija. Končno smo spet uživali v košarki. Ostali smo skupaj kot ekipa in na koncu smo dobili nagrado za trdo delo," je bil slikovit borbeni Edo Murić, Luka Dončić pa je k temu dodal: "To še bolj poveže ekipo, čeprav smo bili že prej zelo povezani. Ko izgubiš, ker nisi igral dobro, in te potem čaka res težka tekma sredi Nemčije proti Nemcem, ni lahko. Ta zmaga nas je zelo povezala."

Foto: FIBA

Osrednje ime tekme je bil s 36 točkami, desetimi skoki in štirimi asistencami prav Dončić, ki je spravljal v obup tako nemške igralce kakor tudi navijače. Hkrati je postavil tudi osebni strelski rekord na evropskih prvenstvih. V igri ena na ena niso imeli pravega protiorožja, da bi ga zaustavili. "Borili smo se, vsi smo bili zelo motivirani. Vsak, ki je prišel na parket, se je boril. Zelo ponosen sem na to ekipo," je dejal LD77.

"Zdaj sem v redu, čeprav očitno še ne morem zadeti"

Poudaril je, da do tekme z Nemčijo še ni prikazal dobre predstave, in tudi po spektaklu proti gostiteljem ni želel sebe postavljati na piedestal: "Vsa ekipa je igrala zelo dobro, tako moramo igrati tudi naprej, agresivno in trdo. Treh tekem nisem odigral dobro. Zdaj sem v redu, čeprav očitno še ne morem zadeti. Upam, da bo tudi to še prišlo. Vsi gledajo mene in Gogija (Goran Dragić, op. a.), midva morava potegniti ekipo. Kot vselej izpostavljamo, ostati moramo skupaj v dobrem in slabem. To je naša kakovost in tako bomo zmagovali."

Saša Dončić je bil razumljivo vesel zmage Slovenije in simultanke svojega sina. Foto: FIBA

Na novinarski konferenci ga je eden od angleško govorečih predstavnikov sedme sile vprašal, ali lahko gredo Slovenci s takšnimi predstavami do finala, Luka pa je prizemljeno odgovoril: "Do finala je še dolga pot. Gremo tekmo za tekmo, ne razmišljam tako daleč naprej, si pa želim priti v finale."

Zadnji test v skupini bo danes ob 17.15 predstavljala Francija. Slovenija lahko v osmino finala napreduje tako s prvega, drugega, tretjega kakor tudi četrtega mesta. Katere kombinacije so potrebne za posamezno uvrstitev, si poglejte v spodnjem paragrafu. Če bi se želeli izogniti favoritkama prvenstva Srbiji in Grčiji, potem bi morali zasesti prvo ali četrto mesto.

EuroBasket 2022, skupinski del, 5. krog:

14.30 Litva - Bosna in Hercegovina

17.15 Francija - Slovenija

20.30 Madžarska - Nemčija Lestvica pred zadnjim krogom:

1. Nemčija* 4 tekme - 7 točk

2. Slovenija* 4 - 7

3. Francija* 4 - 7

4. Bosna in Hercegovina 4 - 6

5. Litva 4 - 5

6. Madžarska 4 - 4 *že v osmini finala Morebitni razpleti: Slovenija bo v primeru zmage nad Francijo ne glede na razplet preostalih tekem osvojila 1. mesto v skupini B.

Če Slovenija tekmo proti Franciji izgubi, ob tem pa bosta zmagali Litva in Nemčija, bo Slovenija v drugi del tekmovanja napredovala kot tretja ekipa skupine B.

Če Slovenija tekmo proti Franciji izgubi, ob tem pa bosta zmagali Litva in Madžarska, bo Slovenija v drugi del tekmovanja napredovala kot druga ekipa skupine B.

Če Slovenija tekmo proti Franciji izgubi, ob tem pa bosta zmagali BiH in Madžarska, bo Slovenija v drugi del tekmovanja napredovala kot druga ekipa skupine B.

Če Slovenija tekmo proti Franciji izgubi, ob tem pa bosta zmagali BiH in Nemčija, bo Slovenija v drugi del tekmovanja napredovala kot četrta ekipa skupine B.

Murić ob takšnem pristopu ne dvomi o naslednjem skalpu

Za dobro igro pa so potrebne prava energija, zbranost in odločnost. Slovenski košarkarji so se s Francozi nazadnje pomerili lani na olimpijskih igrah, ko je Nicolas Batum blokiral zmagoviti met Klemna Prepeliča.

Edo Murić verjame, da bo padla tudi Francija, če bo pristop pravi. Foto: FIBA

Po tistem porazu so imeli slovenski košarkarji cmok v grlu, saj so se zavedali, da je bila medalja oddaljena za manj kot nekaj centimetrov. "Zelo težko smo se lani pobrali in nadaljevali. Bile so naše prve olimpijske igre, bili smo četrti, kar je najslabše, kar se ti lahko zgodi. Naučili smo se, kaj narediti drugače. Treba je biti pozitiven in iti naprej," poudarja Dončić.

"Zmago proti Nemčiji je treba pozabiti in priti v dvoboj nabrušeni in z veliko energije. Če bomo, ne dvomim, da ne bi v dveh dneh dosegli druge zmage. Francija je ena najboljših ekip v skupini in na prvenstvu. Kdaj se ne bi bolj motiviral kot proti takšni ekipi? Za nas bo to izjemna tekma. Radi imamo takšne. Nimaš vsak dan priložnosti meriti moči s takšnimi košarkarji. Na polno bomo šli. Bomo videli, kdo bo boljši," pa je še dejal Murić.