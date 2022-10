Dončić, Dragić in Čančar pred velikimi prelomnicami

Ljubitelji košarke že odštevajo ure, ki ločijo košarkarje v ligi NBA do začetka nove sezone. Za uvod bo pestro pri obeh lanskih finalistih v Bostonu in San Franciscu, vsi trije slovenski predstavniki pa se bodo javnosti prvič predstavili v noči na četrtek.

Medtem ko je večina košarkarskih lig že dodobra okusila nove sezone, pa se bo v noči na sredo zavrtelo tudi kolesje lige NBA. Za uvod bodo podprvaki lige NBA Boston Celtics gostili Philadelphio 76ers, zatem pa se bodo branilci naslova na domačem parketu pomerili z LA Lakers. Slovenski ljubitelji najmočnejše košarkarske lige na svetu bodo imeli prvič krajši spanec v noči na četrtek, ko bodo na delu vsi trije klubi slovenskih košarkarjev.

Slovenski predstavniki so se sicer predstavili že na nekaj pripravljalnih tekmah. Dragić je na parket stopil trikrat (povprečno 16,7 minute) in zbral 7,7 točke, Čančar je odigral pet tekem in na tekmo v 15 minutah vknjižil 4,6 točke, Dončić, ki mu je strokovni štab na čelu z Jasonom Kiddom namenil nekaj več počitka po koncu EuroBasketa, pa je na dveh dvobojih v povprečju igral zgolj 24 minut in dosegel po 20 točk na tekmo.

Naslov bodo branili košarkarji Golden Stata. Foto: Reuters

Dončić s slovensko pomočjo

Še posebej pod drobnogledom bo Luka Dončić, ki bo z Dallasom prvo tekmo odigral na gostovanju pri Phoenix Suns. Dončića tako za uvod čaka srečanje z ekipo, ki je v prejšnji sezoni veljala za enega glavnih favoritov za osvojitev šampionskega prstana, a se jim je v polfinalu zahodne konference zoperstavil ravno Dallas, ki je na krilih slovenskega košarkarja dobil polfinalno serijo s 4:3 v zmagah. 23-letni Slovenec je v tisti seriji naravnost blestel, nič drugače pa ni bilo čez celotno sezono. V svoji četrti sezoni v ligi NBA je v povprečju dosegal 28,4 točke, 9,1 skoka in 8,7 asistence na tekmo. Ravno včeraj so minila štiri leta, odkar je Dončić dosegel svoje prve točke v ligi NBA, skupno jih je v štirih sezonah dosegel že 6.962.

Dallas je v prejšnji sezoni dvigoval formo in se kar nekoliko nepričakovano uvrstil v finale zahodne konference, kjer je bil na koncu boljši kasnejši prvak Golden State. "Pripravljen sem za boj za šampionski prstan in tako je tudi cela ekipa. Vsako leto je naš cilj jasen – zmaga. Mislim, da imamo letos še nekoliko več spoštovanja za celotno ligo, a imamo odlično ekipo, veliko košarkarjev, ki so podcenjeni, in moramo le verjeti," je pred začetkom novega poglavja prepričan Dončić, ki bo imel v tej sezoni dodatno slovensko podporo, saj je v strokovni štab kluba poleti prišel še Marko Milić. Dončić bo sicer prvič plačan po novi pogodbi, ki jo je lani podpisal v Ljubljani, kar pomeni, da bo zaslužil dobrih 37 milijonov evrov.

Kaj bo Dončić pričaral v novi sezoni? Foto: Reuters

"Slovenske" tekme v rednem delu sezone 2022/23 v ligi NBA: 13. november 2022: Chicago Bulls - Denver Nuggets

18. november 2022: Dallas Mavericks - Denver Nuggets

20. november 2022: Dallas Mavericks - Denver Nuggets

6. december 2022: Denver Nuggets - Dallas Mavericks

10. december 2022: Chicago Bulls - Dallas Mavericks

15. februar 2023: Denver Nuggets - Dallas Mavericks

8. marec 2023: Denver Nuggets - Chicago Bulls

7. april 2023: Dallas Mavericks - Chicago Bulls

Goran Dragić bo po Phoenixu, Houstonu, Miamiju, Torontu in Brooklynu v ligi NBA nosil še dres Chicaga. Foto: Reuters

Povsem nov začetek pa čaka tudi izkušenega slovenskega kapetana Gorana Dragića, ki bo pri 36 letih vstopil že v svojo 15. sezono lige NBA. Nov list bo Dragić, ki bo edini slovenski predstavnik na vzhodu, obrnil v dresu Chicago Bulls. 36-letni košarkar je bil po izjemno težki sezoni od 1. julija uradno prost igralec. Čeprav so si pri Brooklynu, s katerim je v pretekli sezoni izpadel v prvem krogu končnice, želeli, da bi Dragić še naprej ostal del ekipe, se je ta odločil drugače. Dragić se je Netsom pridružil z željo, da bi osvojil šampionski prstan, a ekipa iz Brooklyna je bila v končani sezoni kljub zvezdniški zasedbi daleč od šampionske.

Ljubljančan, ki je imel tudi letos po končani sezoni na mizi kar nekaj ponudb, pa se je na koncu odločil za nov izziv. Slovenski košarkar se bo tako v ligi NBA po Phoenixu, Houstonu, Miamiju, Torontu in že omenjenem Brooklynu v svoji 15. sezoni v ligi NBA odel še v barve Bullsov. V pretekli sezoni je zaigral na 21 tekmah, v katerih je v povprečju dosegal 7,5 točke, 3,1 skoka in 4,1 asistence na srečanje. Na svoji prvi uradni tekmi v dresu Chicaga se bo pomeril proti Miami Heat, pri katerem je dosegel največje uspehe v ligi NBA.

Pomembni datumi v novi sezoni 17.−19. februar 2023: NBA All Star konec tedna v Salt Lake Cityju

11.−14. april 2023: turnir play-in

15. april 2023: začetek končnice

1. junij 2023: začetek finalne serije lige NBA

22. junij 2023: nabor NBA

Čančar obnovil pogodbo

V svojo četrto sezono v ligi NBA pa bo v dresu Denver Nuggets vstopil še tretji slovenski košarkar Vlatko Čančar, ki ga za uvod čakajo košarkarji Utah Jazz. V zadnji sezoni je imel na petnajstih odigranih tekmah povprečje 4,1 točke, 2,1 skoka in 1,1 podaje. V končnici, v kateri je Denver v prvem krogu izpadel proti kasnejšim prvakom Golden State Warriors. 25-letni košarkar je imel v preteklem obdobju tudi nekaj težav s poškodbami, saj je v začetku koledarskega leta utrpel zlom desnega stopala, kljub temu pa so se pri Nuggetsih odločili, da s Slovencem po koncu lanskega obdobja podaljšajo sodelovanje še za tri leta.

Koliko priložnosti bo v novi sezoni dobil Čančar? Foto: Reuters

Nejasni favoriti za končni uspeh

V novi sezoni strokovnjaki sicer med glavne favorite za končni uspeh najbolj pogosto uvrščajo košarkarje Milwaukeeja, pa tudi podprvake Boston Celtics, LA Clippers ter branilce naslova Golden State Warriors, na različnih stavnicah pa sta visoko tudi Brooklyn Nets in Phoenix Suns. V rednem delu bodo ekipe odigrale po 82 tekem, prvi del sezone pa bo trajal do 10. aprila 2023. Nato sledi končnica, ki bo tudi tokrat potekala po razširjenem programu oziroma "play-inu" s po desetimi ekipami iz obeh konferenc.

Pred novo sezono so lastniki klubov namreč izglasovali, da bo play-in oziroma dodatne kvalifikacije za končnico po dveh poskusnih sezonah zdaj postal stalnica tega tekmovanja. V tem sistemu se neposredno v končnico iz vsake konference uvrsti prvih šest ekip rednega dela, medtem ko se moštva od sedmega do desetega mesta uvrstijo v dodatne kvalifikacije. Zmagovalec dvoboja sedmo- in osmouvrščenih ekip se uvrsti v končnico, poraženec pa igra proti zmagovalcu tekme med deveto- in desetouvrščenima ekipama. Zmagovalno moštvo te tekme tako zapolni še zadnje prosto mesto v končnici.

Nikola Jokić je v pretekli sezoni drugič zapored osvojil naslov najkoristnejšega igralca rednega dela. Foto: Guliverimage

Kdo bo MVP?

Glasni so tudi strokovnjaki pri napovedih, kdo bo osvojil naziv najkoristnejšega košarkarja, ki je v zadnjih dveh sezonah pripadel Nikoli Jokiću. Če bi Srbu to uspelo še v tretje, bi se pridružil Billu Russllu, Wiltu Chamberlainu in Larryju Birdu, ki so edini v zgodovini pobrali tri naslove zapored. A bolj kot Jokić je glavni v napovedih za naziv MVP Dončić, ki je v tradicionalni anketi, ki jo je med 30 generalnimi menedžerji izvedla uradna stran tekmovanja NBA.com, zbral največ glasov. Ljubljančan je namreč prejel kar 48 odstotkov vseh glasov. Ob njem pa sta kot glavna kandidata omenjena še Giannis Antetokounmpo, ki je prejel 34 odstotkov vseh glasov, in Joel Embiid, ki je zbral 14 odstotkov.

