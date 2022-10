Prosti meti so ena redkih šibkih točk Luke Dončića. V prvih štirih sezonah v ligi NBA jih je zadeval 74-odstotno. Tudi na letošnjem EuroBasketu na črti za eno točko ni bil tako prepričljiv: zadel je 33 prostih metov iz 47 poizkusov (70-odstotno).

Ne nedeljskem treningu pa je zadel kar 15 prostih metov zapored. Pa čeprav so ga vmes trenerji in soigralci nekoliko dražili. Zaključki Dallasovih treningov, ko dvorano odprejo za novinarje, so vedno zabavni. Dobra klima v ekipi pa je med najbolj pomembnimi.

Mavs really leaning into the theory that Luka Doncic shoots better when he’s ticked off.



Made 15 free throws in a row (and might’ve made more without some questionable ball interference) with Sean Sweeney and crew nagging him. pic.twitter.com/nCCQj51GNO