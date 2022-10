Neverjetno, kaj je uspelo Goranu Dragiću #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novo sezono in povsem nov začetek je v noči na četrtek v ligi NBA dočakal tudi Goran Dragić, ki je na svojem debiju v dresu Chicago Bulls dosegel 12 točk in dve asistenci ter bil pomemben člen ob zmagi Chicaga nad Miami Heat (116:108). Dragić je še posebej navdušil s svojim prvim košem na tekmi, ko je zadel skoraj nemogoče.

V nasprotju z Luko Dončićem in Vlatkom Čančarjem je Goran Dragić v svojo 15. sezono lige NBA vstopil zmagoslavno. 36-letni košarkar je bil ob svojem prvem nastopu v slabih 19 minutah z 12 točkami (0/3 za dve, 4/5 za tri, 0/2 prosti meti), dvema asistencama in dvema ukradenima žogama četrti strelec svoje ekipe. Blestel je DeMar Rozan, ki je dosegel kar 37 točk. Obračun je bil za slovenskega kapetana še posebej pomemben, saj je že na svoji prvi tekmi gostoval pri nekdanjem klubu Miami Heat, s katerim je preživel največ let čez lužo in kjer si je ustvaril dom.

Gogi je ob svojem debiju zadel kar štiri trojke iz petih poskusov, prav vse pa je dosegel že v prvem polčasu. Še posebej nepozabna in atraktivna je bila prva, ki je bila hkrati njegov prvi koš v dresu Chicaga. Dragić je v igro vstopil dobri dve minuti in pol pred koncem prve četrtine, zatem je takoj vknjižil dve asistenci, nato pa slabo minuto pred koncem prvega dela zadel tudi prvi koš ob zaostanku Chicaga s 25:30. Ob postavljenem bloku Andreja Drummonda in obrambni akciji Maxa Strusa je Dragić poskušal izsiliti osebno napako ob metu za tri, a je sodniška piščalka ostala nema, njegov neverjetni met za tri pa je našel cilj.

Neverjetna trojka Gorana Dragića:

How did Goran Dragic make this 😱 pic.twitter.com/zwCQyqPQUU — NBA TV (@NBATV) October 20, 2022

Goran Dragic ↗️ Andre Drummondpic.twitter.com/uS1NMiHDBI — Bulls Nation (@BullsNationCP) October 20, 2022

Slovenski košarkar je bil v Miamiju deležen toplega sprejema, navijači so ga pozdravili s stoječimi ovacijami. Že pred tekmo ga je zaradi izgubljene stave pred dvorano v opravi zmaja moral pričakati radijski voditelj Brendan Tobin, ki je ob tem držal napis Dobrodošel doma, Goran.

Dragića pa so bili ob tem zelo veseli tudi nekdanji soigralci. 36-letni košarkar je sicer v šestih sezonah, ki jih je preživel v Miamiju, zabeležil kar 2034 asistenc, s čimer je uvrščen na tretje mesto najboljših asistentov Miamija v vsej zgodovini. Pred njim sta le Dwyane Wade (5310) in Tim Hardaway (2867).

Goran Dragić and Tyler Herro pregame #goosiesgalore pic.twitter.com/9MVGXk7e1B — Brendan Tobin (@Brendan_Tobin) October 19, 2022

Vrnitve v Miami se je zelo razveselil tudi Dragić, ki je ob tem spregovoril o odnosu z Jimmyjem Butlerjem, s katerim sta v Miamiju, pri katerem sta skupaj igrala dve sezoni, stkala prav posebno prijateljstvo. "Z Jimmyjem sva še vedno zelo dobra prijatelja, v igri z njim sem res užival, povezala sva se na parketu. Takoj sva vzpostavila odlično kemijo, takoj, ko je postavil akcijo, sem vedel, kaj bo naredil. Zunaj igrišč pa je Jimmy res zabaven. Ni imel lahkega otroštva in ni mu bilo lahko, ko je prišel v ligo, zato je zrasel kot oseba in igralec. Znal je izkoristiti priložnost in res ga spoštujem," je dejal slovenski košarkar, ki ga naslednja preizkušnja s Chicagom čaka v noči na soboto (1.00), ko bodo Bulls gostovali pri Washingtonu.

