Prva tekma sezone za Giannisa

Philadelphia 76ers so v prvi tekmi sezone izgubili z Boston Celtics. Dobili so kar 126 točk. Za prvake iz sezone 2020/2021 Milwaukee Bucks in Giannisa Antetokounmpa pa bo to šele prva tekma sezone. V prejšnji so tako eni kot drugi dobili 51 tekem rednega dela in nato izpadli v drugem krogu končnice.

Na drugi tekmi večera se merijo Los Angeles Lakers in Los Angeles Clippers. Za zadnjo je to prva tekma prvenstva, Lakers pa so uvodni večer sezone izgubili z aktualnimi prvaki Golden State Warriors. Jezerniki imajo nekaj težav s poškodbami: manjkal bo Dennis Schröder, vprašljiva pa sta Anthony Davis in LeBron James.

Liga NBA, 20. oktober: Philadelphia 76ers - Milwaukee Bucks

Los Angeles Lakers - Los Angeles Clippers

