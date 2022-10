Ob vprašanju o Dončiću je ostal brez besed

Luka Dončić in Christian Wood sta Dallas popeljala do visoke zmage, prve v novi sezoni.

Na semaforju je ura kazala še 3:21 do konca prve četrtine, ko je pri imenu Luke Dončića v American Airlines areni pri številu doseženih točk že sijala številka 21. Triindvajsetletni slovenski košarkar je v prvem delu srečanja naravnost sijal. Z raznovrstno igro in natančnim metom je v obup spravljal obrambo Memphisa in prvega zvezdnika Jaja Moranta, ki je ob slovenskem košarkarju izgledal povsem nebogljeno. Dallas je na krilih Slovenca že v prvi četrtini napravil visoko razliko, ki jo je do konca tekme s pol moči le še poviševal.

Košarkarski strokovnjaki in vsi v taboru Dallasa so bili po tekmi znova polni hvalnic na igro Dončića. Ta je na koncu dosegel 32 točk, sedem skokov in deset asistenc. "Tako tekmo s Phoenixom kot danes je Luka odlično začel. Dobro je zadeval in razigral svoje soigralce. Trenutno igra na povsem drugi ravni kot njegovi tekmeci, nekako je, kjer je v prejšnji sezoni v končnici končal. Vem, da bodo vsi govorili o njegovi napadalni predstavi, a menim, da je bila njegova predstava v obrambi danes fantastična. Ena njegovih najboljših, kar sem jim bil priča," je bil navdušen trener Dallasa Jason Kidd.

Dončić je v prvi četrtini naravnost letel po igrišču. Foto: Reuters

Dončić poudaril pomen komunikacije

Bolj umirjen je bil Dončić, ki je tako kot po vsaki zmagi poudarjal predvsem pomen ekipne igre. "Mislim, da sem dobro odigral v obrambi. Že pred sezono sem povedal, da je to eden izmed elementov igre, ki ga moram še izboljšati. Danes smo pokazali odlično predstavo in v tej smeri moramo le še nadaljevati. Ko dobro komuniciramo, se pogovarjamo in poslušamo, potem igramo našo najboljšo košarko," je prepričan slovenski košarkar.

Dončić je domače navijače nagovoril že pred tekmo in bil deležen glasnega skandiranja. "Hvala vsem, da ste prišli in za vso podporo tudi v prejšnji sezoni. Vaša podpora nam pomeni ogromno. Gremo Mavs!" je ob bučni podpori navijačev dejal prvi mož Dallasa.

Veliko govora je bilo po tekmi tudi o eni izmed akcij Dončića, ki so ga statistiki na tekmi označili za poskus polaganja, čeprav je Ljubljančan že po sami akciji kazal, da je bila to podaja, namenjena Dorianu Finneyju-Smithu, ki je nato žogo zatlačil skozi obroč. Dončić je po tekmi spregovoril tudi o tej temi. "Bila je podaja. Moral bi imeti enajst asistenc. Ne bom šel na polaganje in zgrešil obroč," je v smehu dejal dobro razpoloženi slovenski košarkar.

Blestel v navezi z Woodom

Dončić je ob prvi zmagi v sezoni še posebej blestel v navezi s Christianom Woodom, ki se je s 25 točkami in 12 skoki zaenkrat izkazal za odlično okrepitev Dallasa v novi sezoni. Hkrati je Wood postal prvi košarkar Dallasa, ki je je na prvih dveh tekmah Dallasa dosegel vsaj 25 točk. Prav toliko jih je namreč dosegel tudi na tekmi proti Phoenixu, kjer so Mavericks dopustili preobrat in na koncu ostali praznih rok. Tokrat tega niso dopustili.

"Zaenkrat vse poteka odlično. Christian je res odličen košarkar, posluša nas in dobro komuniciramo. Dobro je sprejel svojo vlogo in res opravlja odlično delo na igrišču. Čeprav je za nami šele druga tekma v sezoni, se že vidi, da bo pomemben člen naše ekipe. Pomembno je, da tekme dobro odpremo, kar se je pokazalo že v lanski končnici. Zato si želim, da se v tem še izboljšamo," je še dejal Dončić.

"Igrati z Luko je res zabavno. Težko je sploh povedati kaj o tem," je dejal Wood. Foto: Reuters

Nad prvo tekmo kot domačin v American Airlines areni in igro slovenskega košarkarskega virtuoza je bil navdušen tudi 27-letni Wood, ki sploh ni našel besed, ki bi opisale razsežnosti igre slovenskega reprezentanta. "Uf ... Igrati z Luko je res zabavno. Težko je sploh povedati kaj o tem. Res je neverjeten, stvari, ki jih počne v napadu, podaje, kako organizira napade, je res neverjetno. Lani sem igral proti njemu, letos igram z njim, stvar je povsem drugačna in res sem vesel. Vesel sem, da smo zmagali, tudi navijači v Dallasu so izjemni. Odigrali smo odlično tekmo v obrambi in tako moramo nadaljevati," je dejal nekdanji član Houstona, ki ga skupaj s soigralci naslednja tekma čaka v noči na sredo, ko bo Dallas gostoval pri New Orleansu.

Vrhunci tekme:

