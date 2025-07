Na rekordnih športnih igrah mladih več kot 58.000 otrok

Sredi junija so se v Kopru končale športne igre mladih, ki se jih je letos udeležilo več kot 58.000 otrok in so presegle pričakovanja. Organizatorji iger so izvedli rekordnih 206 dogodkov po vsej Sloveniji, v 83 krajih in 65 občinah, so zapisali v sporočilu za javnost.

Pri pripravi in izvedbi tekmovanj je poleg organizatorjev sodelovalo 650 prostovoljcev, 160 šol in 30 partnerskih občin. V primerjavi z lansko sezono so dosegli več kot dvakratno povečanje števila dogodkov in za skoraj 25.000 otrok več kot lani.

Plazma športne igre mladih sta podprla slovenska vlada in premier Robert Golob osebno, prireditelji so pridobili številne nove pokrovitelje. Številnim ambasadorjem iger, ki širijo zavedanje o pomenu poslanstva iger, med katerimi je tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin, se je pridružil dolgoletni kapetan slovenske košarkarske reprezentance Goran Dragić.

Tekmovanja so letos potekala v desetih športnih panogah - posamičnih in ekipnih. Otroci in mladostniki so se pomerili v atletiki, nogometu, rokometu, košarki 3x3, odbojki, odbojki na mivki, tenisu, namiznem tenisu, šahu, igri med dvema ognjema in izobraževalnih in zabavnih delavnicah "zelo waste" oziroma ničelna proizvodnja odpadkov. Igre so spodbudile športno udejstvovanje otrok po vsej Sloveniji, ne glede na njihovo lokacijo ali dostop do športnih objektov.

Avgusta bodo izbrani otroci iz Slovenije odpotovali tudi na mednarodna zaključna tekmovanja v Sarajevo in Split. Foto: Plazma športne igre mladih

S sezono v Sloveniji pa se igre še ne končajo. Avgusta bodo izbrani otroci iz Slovenije odpotovali tudi na mednarodna zaključna tekmovanja v Sarajevo in Split. Iz Slovenije se bodo na te dogodke odpravili 204 otroci, ki bodo svojo državo zastopali na največji amaterski športni prireditvi v regiji.

Posebna pozornost je bila letos namenjena trajnostnemu razvoju, saj je bilo kar 30 dogodkov posvečenih konceptu ničelne proizvodnje odpadkov z delavnicami in aktivnostmi, otroci pa so se na njih in z njimi učili, kako zmanjšati količino odpadkov, kako ločevati in reciklirati ter ceniti naravne vire.

S tem so igre potrdile vlogo platforme za okoljsko osveščanje novih generacij. Športne igre mladih so gibanje, ki združuje otroke, družine, šole in lokalne skupnosti v duhu športa, sodelovanja in skrbi za okolje, so še zapisali organizatorji.