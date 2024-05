Od danes tudi Slovenija del športnih iger mladih

Na Kongresnem trgu v Ljubljani so se danes začele Plazma športne igre mladih (ŠIM). Gre za ljubiteljski športni projekt, ki je leta 1996 naključno vzniknil med prijatelji v Splitu z namenom spodbujanja zdravega življenjskega sloga ter gradnje mostov med narodi in kulturami. Vanj so se že vključili številni mladi na Hrvaškem, v BiH in Srbiji.

Od leta 1996 je ta pobuda po podatkih organizatorjev prerasla v največjo prireditev za mlade rekreativne športnike v Evropi.

V 27 letih so ŠIM združile več kot poldrugi milijon otrok in mladostnikov na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini ter Srbiji. Letos se jim bo uradno kot četrta država pridružila Slovenija. Zdravko Marić, idejni oče, ustanovitelj in predsednik ŠIM, pričakuje, da bodo v prvem letu v Sloveniji k udeležbi športnih iger privabili približno 40 tisoč otrok.

Njegovo poslanstvo je, da bi ŠIM postale vodilna športna amaterska manifestacija za otroke in mlade na svetu. "Zelo smo ponosni, da se naše športne igre širijo v Slovenijo in pridobivajo pomen. Naša vizija je promovirati strpnost, prijateljstvo, solidarnost, socialno vključenost in pošteno igro ter pri tem mlade udeležence učiti o vseh prednostih trajnostnega razvoja," je dodal Marić.

Snovalci tega športnega projekta se ponašajo z vidnimi podporniki. V ugledni družbi ambasadorjev so Luka Modrić, Nemanja Vidić, Nikola Karabatić, Dario Srna, predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin, letos februarja se je na slovesnosti v Beogradu tej ugledni družbi pridružil tudi sloviti nemški nogometaš Karl-Heinz Rummenigge, ki je navduševal v dresu Bayern Münchna.

Foto: Daniel Novaković/STA

Mladi so se tako lahko že takoj preizkusili v športni dejavnosti

Ključno vodilo delovanja snovalcev ŠIM je dostopnost športa za vse, ne glede na spol in socialni status.

Slovesnost ob slovenskem začetku iger je potekala danes na Kongresnem trgu v glavnem mestu Slovenije v sklopu celodnevnega dogajanja v okviru Telemachovega dneva športa.

Mladi so se tako lahko že takoj preizkusili v športni dejavnosti, kot je tek. Sicer športne igre mladim ponujajo možnost, da udejstvujejo v desetih športnih panogah, v ekipah, ki so prilagojene njihovi starosti.

Gre za športne panoge, kot so mali nogomet, ulična košarka, odbojka, rokomet, tenis, odbojka na mivki, namizni tenis, šah, tek na 60 metrov ter igra med dvema ognjema. Igre imajo tudi tekmovalni pridih. Zmagovalci posameznih disciplin bodo odpotovali v Split, kjer bo avgusta potekala finalna regionalna preizkušnja.

Karavana ŠIM se bo 8. maja preselila na Ptuj, 14. maja se bo karavana ustavila v Kranju, 15. v Ajdovščini, 17. v Mariboru, sklepni turnir v Sloveniji bo 7. junija v Kopru.

Foto: Daniel Novaković/STA

Aleksander Čeferin vesel in ponosen

S svojo navzočnostjo so današnji uradni začetek iger v Sloveniji počastili številni pomembni gostje, med drugim tudi predsednik vlade Robert Golob, predsednik evropske nogometne zveze Uefe Aleksander Čeferin in varuh človekovih pravic Peter Svetina, ki so mlade tudi nagovorili.

"Od prve izvedbe pred 28 leti do danes se je Plazma športnih iger mladih udeležilo že več kot dva milijona in pol nadobudnih športnic in športnikov. Ta impresivna številka poudarja velik pomen iger za razvoj mladih, tako v športnem kot družbenem kontekstu. Letos prvič gostimo te igre tudi v Sloveniji, kar me izjemno veseli in navdaja s ponosom, saj sem lahko del tega pomembnega gibanja," je poudaril prvi mož Uefe Čeferin.