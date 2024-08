Predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin je ambasador največje amaterske športne prireditve v Evropi, ki v teh dneh na finalni prireditvi v Splitu združuje 824 udeležencev. Plazma Športne igre mladih so edina prireditev v regiji, ki je vstopila v program UEFA Fundacije za otroke, današnje zaključne slovesnosti se bosta ob kopici znanih imen iz sveta športa udeležila tudi dobitnica zlate olimpijske medalje v judu Andreja Leški in slovenski minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han.

Danes bo slavnostni zaključek 28. sezone Plazma Športnih iger mladih, na katerem ne bo manjkalo slovenskih tekmovalcev. Največja amaterska športna prireditev v Evropi se je v tej sezoni začela januarja, otroci in mladostniki pa so imeli vse do julija možnost tekmovanja, a tudi druženja z vrstniki na športnih igriščih po vsej Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini ter Srbiji. Veliki državni finali so bili v vseh štirih državah julija, iger pa se je letos udeležilo kar 328.870 otrok in mladostnikov.

Tekmovanja potekajo tudi v središču Splita. Foto: Plazma športne igre mladih

Finalna prireditev, na kateri nastopajo najboljši, državni prvaki, v Splitu združuje 824 udeležencev. Od 20. do 22. avgusta tekmujejo v desetih športnih disciplinah: Coca-Cola pokal v nogometu, Tommy turnir v malem nogometu, Kinder Joy of moving turnir v ulični košarki, HEP rokometni turnir, MIS turnir v odbojki, PAKET24 pokal v tenisu, namizni tenis, turnir v odbojki na mivki, pokal PBZ v šahu, igre med dvema ognjema ter atletika v sklopu Telemachovega športnega dne.

Na zaključni prireditvi tudi slovenska junakinja OI 2024

V Split prihaja tudi Andreja Leški, ki so ji sokrajani nedavno pripravili imeniten sprejem v Kopru. Foto: Ana Kovač Alta banka bo danes ob 21. uri na splitski Rivi gostila zaključno slovesnost 28. Sezone Plazma šport mladih. Zaključne slovesnosti se bo poleg 824 tekmovalcev udeležil tudi slovenski minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han. Prisotni bodo tudi hrvaški minister za turizem in šport Tonči Glavina, srbski minister za šport Zoran Gajić, ministrica za izobraževanje in znanost federacije BiH Jasna Duraković, evropski komisar za proračun in upravo Johannes Hahn, splitski župan Ivica Puljak, predsednik Svetovne šahovske organizacije Arkadij Dvorkovič, selektor hrvaške nogometne reprezentance Zlatko Dalić, predsednik Hrvaške nogometne zveze Marijan Kustić in selektor hrvaške vaterpolske reprezentance Ivica Tucak.

Zaključne prireditve se bodo udeležila tudi znana športna imena, javne osebnosti, gospodarstveniki ter predstavniki sponzorjev iz regije in Evrope. Med njimi bo tudi slovenska dobitnica zlate medalje na letošnjih olimpijskih igrah Andreja Leški ter njena stanovska kolegica, prav tako olimpijska prvakinja v judu, Splitčanka Barbara Matić, pa zlati olimpijski hrvaški veslač Valent Sinković, ne bodo manjkala niti številna znana nogometna imena: Ivan Perišić, Aleksandar Kolarov, Darijo Srna, Aljoša Asanović, Nemanja Vidić, Stipe Pletikosa, Niša Saveljić, Predrag Mijatović, Aitor Karanka, Igor Tudor, Igor Štimac, Joško Jeličić, Milan Rapaić, Slaven Bilić, Marko Simeunović, Mehmed Baždarević, Šime Vrsaljko, Igor Angelovski in nekdanji košarkar Dejan Tomašević.

Ambasador največje amaterske športne prireditve v Evropi je predsednik Uefe Aleksander Čeferin. Foto: AP / Guliverimage

Bogat slavnostni program bodo dopolnili nastopi mladih in nadarjenih glasbenikov – Martina Kosovca, Ane Širić, Sergeja Božića in Natali Radovčić, ki so s svojim delom in vztrajnostjo skozi tekmovalni program navdušili regijo. Po nastopu mladih glasbenikov bo sledil koncert velike kantavtorice Marije Mirković, ki bo odprt tudi za širšo javnost.

Zaključna slovesnost bo zvečer na splitski Rivi. Foto: Plazma športne igre mladih