Vse več skrbi za Jamesa in LA Lakers, dve tekmi odločil podaljšek

V košarkarski ligi NBA v noči na ponedeljek na delu ni bilo slovenskih legionarjev. Še naprej brez zmage ostajajo košarkarji LA Lakers, ki so na svoji tretji tekmi v novi sezoni s 104:106 morali priznati premoč Portlandu. Cleveland je bil po podaljšku boljši od Washingtona, Utah pa od New Orleansa.

Košarkarji LA Lakers tudi po tretji tekmi ostajajo brez zmage. Tokrat je zasedba Darvina Hama morala priznati premoč Portlandu, pri katerem je bil glavni junak ob zmagi Damian Lillard. Ta je dosegel 41 točk, od tega je dobrih 12 sekund pred koncem zadel trojko za vodstvo Portlanda s 102:101. Ob koncu je nato z zabijanjem izenačil LeBron James, na drugi strani pa je s košem tri sekunde pred koncem za 106:104 zadel Jerami Grant. James je nato v zadnji sekundi tekme z metom iz obrata za dve skušal izsili podaljšek, a je bil nenatančen. Lakersi so sicer še manj kot dve minuti pred koncem vodili s sedmimi točkami prednosti.

Zaključek tekme:

A še bolj kot poraz v taboru Lakersov skrbi dogajanje v ekipi. Po spletu so zaokrožile reakcije Jamesa in Anthonyja Davisa ob poskusu meta Russella Westbrooka ob vodstvu Lakersov s 102:101. Tako James kot Davis sta s kretnjami dala vedeti, kaj si mislita o posiljenem metu zvezdniškega kolega. "Mislim, da je to vprašanje, pri katerem me hočete loviti za vsako besedo. Sovražim izgubljati ne glede na to, za kateri del sezone gre. Sami lahko govorite o Russellu kar hočete, a jaz nisem tu zato. To nisem jaz," je po tekmi na vprašanje, kaj se je dogajalo diplomatsko odgovoril James.

"Imeli smo nekaj lepih odprtih metov, sploh Westbrook, a jih nismo zadeli. Tudi v obrambi nismo bili zmožni ustaviti naletov Portlanda, potem pa je še Dame (Lillard, op. p.) naredil svoje," je dodal 37-letni košarkar. Lakers so sicer ena od le šestih ekip v novi sezoni lige NBA, ki so izgubile na prvih treh tekmah sezone.

here is LeBron’s reaction to Westbrook’s decision with 30 seconds lefthttps://t.co/KATe2kYAyu pic.twitter.com/0iE0dEGwef — Rob Perez (@WorldWideWob) October 23, 2022

James je sicer tekmo končal pri 31 točkah, osmih skokih in prav toliko asistencah, Davis pa je z 22 točkami in desetimi skoki vknjižil dvojni dvojček. Na drugi strani je poleg že omenjenega Lillarda, ki je zadel šest trojk, 16 točk dosegel še strelec odločujočega koša Grant.

Cleveland in Utah sta zmagala po podaljšku; konjeniki so bili s 117:107 boljši od Washington Wizards, Utah pa je tretjič v sezoni zmagal s 122:121 nad New Orleans Pelicans. Junak večera je bil Kelly Olynyk, ki je 3,1 sekunde pred koncem podaljška zadel za zmago Utaha, potem ko je pri pelikanih C.J. McCollum zgrešil ob pisku sirene. Prvi strelec jazzerjev je bil Lauri Markkanen z 31 točkami in 12 skoki.

Koš Olynyka za zmago:

Kelly Olynyk called game ‼️



Jazz move to 3-0 pic.twitter.com/XzSviRinZL — Bleacher Report (@BleacherReport) October 24, 2022

Košarkarji Golden Stata so na krilih Stephena Curryja in njegovih 33 točk porazili Sacramento, ki je še brez zmage. Andrew Wiggins in rezervist Jordan Poole sta k zmagi dodala vsak po 24 točk. Pri gostih je De'Aron Fox 26 točkam dodal deset skokov, Litovec Domantas Sabonis pa je tekmo končal pri 19 točkah in 14 skokih.

Klubi slovenskih legionarjev so bili danes prosti, Goran Dragić bo s Chicagom na delu spet v noči na torek, ko se bo pomeril z Boston Celtics, Denver Vlatka Čančarja tedaj čaka gostovanje v Portlandu, Luka Dončić pa bo z Dallasom v sredo zgodaj zjutraj po slovenskem času gostoval v New Orleansu.

Liga NBA, 23. oktober: Los Angeles Lakers : Portland Trail Blazers 104:106

James 31 (8 sk., 8 as.), Davis 22 (10 sk.), Walker 15; Lillard 41 (6/13 za 3), Grant 16, Simons 12 Atlanta Hawks : Charlotte Hornets 109:126

Young 28 (9 as.), Murray 19 (8 sk.), Capela 14 (10 sk.); Oubre 24 (10 sk.), Richards 20 (11 sk.), Smith Jr. 18 Cleveland Cavaliers : Washington Wizards 117:108*

Mitchell 37, Osman 16, Allen 15 (14 sk.); Beal 27, Porzingis 18 (11 sk.), Hačimura 16 New Orleans Pelicans : Utah Jazz 121:122*

McCollum 28, Williamson 25, Murphy 16 (9 sk.); Markkanen 31 (12 sk.), Olynyk 20, Clarkson 18 Oklahoma City Thunder : Minnesota Timberwolves 106:116

Dort 20, Robinson 15, Omoruyi 13; Edwards 30 (11 sk.), Gobert (15 sk.) in Towns (8 sk.) po 15 Golden State Warriors : Sacramento Kings 130:125

Curry 33, Poole in Wiggins po 24; Fox 26 (10 as.), Sabonis 19 (14 sk.), Monk (7 sk., 8 as.) in Murray po 16 Los Angeles Clippers : Phoenix Suns 95:112

Morris 22, Wall 17, Leonard 11; Booker 35, Paul 16 (7 sk.), Ayton 13 (8 sk.) * po podaljšku

Lestvica:

