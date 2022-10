Slovenska košarkarska reprezentanca bo čez dobre tri tedne odigrala tekmi tretjega in četrtega kroga kvalifikacij za svetovno prvenstvo, še vedno pa ostaja velika uganka, katerih 12 košarkarjev bo takrat na voljo selektorju Aleksandru Sekuliću, ki bo imel pred tekmama z Izraelom in Nemčijo polne roke dela.

Medtem ko so slovenski reprezentanti večinoma že dodobra zakorakali v nove klubske sezone, pa je nekje v ozadju še kako živ spomin tudi na preteklo reprezentančno akcijo, ki se je za Slovence po porazu v četrtfinalu evropskega prvenstva končala prej kot pričakovano. Za razliko od evropskega prvenstva pa bo imel selektor Aleksander Sekulić, ki medtem svoje trenersko znanje predaja ruskemu Lokomotivu iz Kubana, s katerim je po treh krogih ruskega prvenstva pri eni zmagi, zdaj še veliko težje delo pri odločitvi, katerih 12 reprezentantov bo predstavljalo slovenske barve v boju za svetovno prvenstvo.

Slovenci bodo najprej 11. novembra gostovali v Izraelu, nato pa jih tri dni kasneje v Kopru čaka še domača preizkušnja proti Nemčiji. Slovenija bo v primerjavi s septembrskim ciklom kvalifikacij in evropskim prvenstvom nastopila v povsem spremenjeni zasedbi.

Kako se bo odločil Sekulić? Foto: Guliverimage

Brez NBA in evroligaških košarkarjev

V boju za mundial tako zagotovo ne bo vseh treh NBA-igralcev Luke Dončića, Gorana Dragića in Vlatka Čančarja, ki bodo v tem tednu vstopili v novo sezono najmočnejše košarkarske lige na svetu. Ob tem pa bodo skoraj z gotovostjo manjkali tudi vsi člani evroligaških klubov. To so Klemen Prepelič, Žan Mark Šiško, ki že tako in tako v zadnjem času ni bil del reprezentance, naturalizirani košarkar Mike Tobey, ob tem pa je velik vprašaj tudi pri Gregorju Glasu, ki sicer za Partizan v evroligi še ni zaigral, a je kljub temu težko verjeti, da bi ga Željko Obradović izpustil iz rok za igranje v reprezentanci.

Fiba se je sicer pred kratkim odločila za prestavitev datumov tekem v kvalifikacijah in jih zamaknila za en dan, zaradi tega, da se bo manj kvalifikacijskih tekem prekrivalo s tekmami evrolige, ki se prav tako igrajo ob četrtkih in petkih. Tako naj bi bilo evroligaškim igralcem s tekmami v četrtek vsaj v teoriji omogočeno, da se priključijo izbranim vrstam, čeprav je to kljub temu še vedno misija nemogoče. Sekulić ob tem ne bo mogel računati na poškodovanega Jako Blažiča, po poškodbi še vedno okreva tudi Zoran Dragić, zaradi igranja na Japonskem pa bo manjkal še Žiga Dimec.

Klemen Prepelič z Valencio igra v evroligi. Foto: Guliver Image

Z EuroBasketa (za zdaj) na voljo le štirje

Od dvanajsterice, ki je zaigrala na EuroBasketu, je tako za zdaj zelena luč le pri štirih košarkarji – Žigi Samarju, Luki Rupniku, Alekseju Nikoliću in Edu Muriću.

Samar v tej sezoni igra v dresu nemškega Hamburga kot posojeni igralec berlinske Albe Hamburgu. Na zadnji tekme EuroCupa, ko je njegova ekipa ugnala Budućnost, je dosegel enajst točk in prispeval pet asistenc. Med člani dvanajsterice, ki je zaigrala na EuroBasketu, bo najverjetneje selektorju Sekuliću na voljo tudi Nikolič, ki je v preteklem tednu podpisal za italijanski klub Dinamo Sassari, v nedeljo pa je sicer ob porazu italijanskega prvoligaša dosegel 16 točk. Brez kluba pa je še vedno Rupnik, ki je bil prav tako del reprezentance v Nemčiji, morda pa priložnost spet dočaka Matic Rebec, ki je ob težavah Cedevite Olimpije priskočil na pomoč slovenskemu prvaku.

Aleksej Nikolić, Luka Rupnik in Žiga Samar bi se lahko znašli na seznamu selektorja Sekulića. Foto: Vid Ponikvar

Med igralci, ki so bili pred EuroBasketom in kvalifikacijami za svetovno prvenstvo na širšem seznamu, so še Bine Prepelič, ki se trenutno kali v Belgiji pri ekipi Spirou Basket, Jakob Čebašek pa medtem odpira novo poglavje v Romuniji pri ekipi Constante. Saša Ciani je del ekipe Cedevite Junior, Robert Jurković in Jurij Macura sta del zasedbe Krke, Luka Ščuka pa medtem okreva po poškodbi. Velik vprašaj ostaja pri Gregorju Hrovatu, ki je bil po odločitvi Aleksandra Sekulića, da ne bo odpotoval na evropsko prvenstvo, močno razočaran, in se še ni dokončno odločil, ali bo v nadaljevanju zaigral za slovensko izbrano vrsto. Kot je v intervjuju razkril za Ekipo, si želi pred nadaljevanjem kvalifikacij odkritega pogovora z vodstvom reprezentance in KZS.

Jordan Morgan je na začetku sezone v odlični formi. Foto: Vid Ponikvar

Priložnost bi lahko tako dobili tudi nekateri mlajši košarkarji. V španski ligi je med drugim debi v preteklem tednu dočakal tudi mlajši od bratov Samar, Matija, ki je pri 17 letih zaigral v ligi ACB, ob tem nekaj drobtinic v dresu Murcie v španskem prvenstvu in košarkarski ligi prvakov dobiva tudi Urban Klavžar. A največja vrzel ob odsotnosti Tobeyja, Dimca in Čančarja bo zevala pod obema obročema. Vrzel bo najverjetneje skušal zapolniti naturalizirani košarkar Jordan Morgan, ki na začetku sezone kaže izvrstne predstave v dresu turškega Konyaspora, za katerega je na zadnjih treh tekmah dosegel po 13 (devet skokov), 23 in 27 točk, ob tem pa je v preteklosti že dejal, da bo v primeru, da bo zdrav, na voljo slovenski zasedbi.

Vprašanj je tako dobre tri tedne do tekme z Izraelom še ogromno, odgovorov pa bolj malo. Slovenci bodo proti Izraelu in Nemčiji lovili pomembni zmagi. Na lestvici slovenske skupine J imata Nemčija in Finska − slednja si je kot prva in za zdaj edina iz te skupine že zagotovila nastop na svetovnem prvenstvu − po sedem zmag in en poraz, Slovenija, ki je na tretjem mestu, je zbrala pet zmag in tri poraze, Švedska in Izrael imata po tri zmage in pet porazov, Estonija pa je zabeležila dve zmagi in pet porazov. Na svetovno prvenstvo, ki ga bodo gostili Indonezija (Džakarta), Japonska (Okinava) in Filipini (Manila), se iz evropskega dela kvalifikacij uvrsti 12 reprezentanc oziroma prva, druga in tretja ekipa iz vsake od štirih skupin drugega dela kvalifikacij.

