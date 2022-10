Olimpija pripeljala zlatega reprezentanta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na uvodu v novo tekmovalno sezono se člansko moštvo Cedevite Olimpije bori s številnimi zdravstvenimi težavami, ki so doletele zasedbo aktualnih slovenskih državnih, pokalnih in superpokalnih prvakov. Zmajem bo za mesec dni na pomoč priskočil 27-letni organizator igre Matic Rebec. Ta je bil leta 2017 član slovenske moške članske reprezentance, ki je osvojila naslov evropskega prvaka. V letošnjem poletju je ob odsotnosti igralcev, ki so bili del reprezentančnih akcij, treniral pod taktirko Jurice Golemca.

Rebec je nazadnje nosil dres italijanske ekipe Agribertocchi Orzinuovi, pred tem pa je bil del moštev Chieti Basket 1974, Basket Ravenna, Rouen Métropole Basket, Rasta Vechta, Cibona, Gipuzkoa, FMP, Sixt Primorska, Enisey, Krka, Rogaška in Helios. Poleg naslova evropskega prvaka iz leta 2017 ima Rebec v svojih vitrinah še dva naslova slovenskega pokalnega prvaka (2016, 2018) ter naslov najkoristnejšega igralca finalnega turnirja Pokala Spar iz leta 2018. Leta 2019 je bil Rebec tudi vodilni igralec regionalne lige v statistični kategoriji asistenc.

"Začetek sezone se žal ne odvija tako, kot bi si želeli. Številne fante pestijo poškodbe, znašli smo se tudi v primežu nekaterih drugih zdravstvenih težav, ki močno otežujejo trenažni proces, in vsi skupaj si želimo, da vsi čim hitreje okrevajo ter se nam pridružijo na treningih in tekmah. Matic Rebec je bil del našega trenažnega procesa praktično celotno pripravljalno obdobje, zato svoje nove soigralce pozna, hkrati pa pozna sistem igre našega glavnega trenerja Golemca, s katerim sta pred leti sodelovala tudi v Kopru. Verjamemo, da nam bo Matic v tem kratkem obdobju lahko priskočil na pomoč, ne le na treningih, temveč tudi na tekmah," je ob podpisu kratkoročne pogodbe z Rebcem povedal športni direktor Cedevite Olimpije Sani Bečirović.