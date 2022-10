Jezerniki pri Čančarju brez zvezdnika, ki je postal tarča posmehovanj

Goran Dragić bo s Chicagom gostil Indiano. Foto: Reuters V novi sezoni lige NBA sta neporažena le še dva kluba. To sta Milwaukee (2:0), ki se bo danes v atraktivnem srečanju v domači dvorani Fiserv Forum udaril z Brooklyn Nets, naslednjim tekmecem Dončićevega Dallasa (v petek zjutraj po slovenskem času), tako da se obeta obračun med Giannisom Antetokounmpojem in Kevinom Durantom, in Portland (4:0), ki bo na krilih štirih zaporednih zmag, s čimer se ga je oprijel status najbolj vročega moštva v ligi NBA, v noči na četrtek pričakal Miami.

Chicago bo z Goranom Dragićem gostil Indiano, ki jo vodi nekdanji trener Dončićevega Dallasa Rick Carlisie.

Westbrook tarča kritik

Russell Westbrook je na zadnjih dveh tekmah vrgel iz igre 26-krat in zadel le štiri mete. Foto: Reuters Brez zmage so v tej sezoni le še trije klubi. To so Orlando (0:4), Sacramento (0:3) in Los Angeles Lakers (0:3), ki kljub kakovostnim predstavam 38-letnega velezvezdnika LeBrona Jamesa niza neuspehe. Jezerniki trpijo in ne zmagujejo. Pred dvema letoma so bili prvaki, ekipa pa se je vmes dodobra spremenila. Zdajšnja ni v dobri formi, za zdaj imajo Lakers najslabši met iz igre (40,7 odstotkov) izmed vseh udeležencev lige NBA.

Največjega števila kritik in javnega posmehovanja, tega ne manjka zlasti na socialnih omrežjih, je deležen Russell Westbrook. Iz igre meče le 28,8-odstotno, na zadnjih dveh tekmah je zadel le štiri od 26 metov. Njegov nastop je zaradi poškodbe stegenske mišice pod resnim vprašajem. Jezerniki gostujejo pri Denverju, kjer Vlatko Čančar v tej sezoni ne igra veliko. Nuggets krasi 50,1-odstotni met iz igre, s čimer so najboljši v ligi, a imajo tudi manj učinkovito obrambo, ki na tekmo dovoljuje tekmecem kar 124,5 točk. V tej statistični prvini so najslabši v ligi.