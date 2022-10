Ob novem razočaranju in skrbeh: "To jim zamerim"

Cedevita Olimpija ob uvodu v sezono nima razlogov za zadovoljstvo. Slovenski prvaki so v sredo na svoji tretji tekmi v EuroCupu doživeli še tretji poraz in zabredli še v večjo krizo, potem ko je bil s 100:78 v Stožicah za vsaj dve stopnji boljši Joventut iz Badalone. "Ekipi zamerim, da ne igramo timske košarke. To me res najbolj moti. Moti me tudi, da se ne držimo nekih dogovorov znotraj ekipe," je po tekmi potarnal trener ljubljanske ekipe Jurica Golemac.

Če je Cedevita Olimpija s suvereno zmago v superpokalu ter z všečno igro na prvih dveh tekmah lige ABA nakazala, da bo v tej sezoni v Ljubljani veliko razlogov za zadovoljstvo, pa se je na zadnjih štirih obračunih stvar obrnila za 180 stopinj. Ljubljanska ekipa je bila na zadnjih štirih obračunih v vseh tekmovanjih ob številnih poškodbah in težavah v ekipi nezmožna slediti višje postavljenim tekmecem, kot so bili tisti na prvih treh tekmah sezone.

V sredo je v Stožicah španski Joventut z izjemo prve četrtine pokazal, da je trenutno veliko močnejša ekipa od slovenskega prvaka, ki v teh dneh zagotovo ne more najti razlogov za zadovoljstvo. Da trenutno zadeve ne tečejo v pravo smer, je po tekmi priznal tudi strateg Jurica Golemac. "V tem trenutku preprosto nismo dovolj dobri, da bi se lahko kosali z ekipo, kot je Jovetnut. So veliko hitrejši, močnejši, žoga veliko bolje kroži. Prepočasni in premehki smo za tako raven košarke. Joventut je ves čas nadzoroval tekmo, v začetku smo bili še zmožni parirati nasprotniku, ko pa nam je zmanjkalo sape, nismo bili dovolj pametni in nismo znali odreagirati na igro tekmeca," je bil jasen ljubljanski strateg.

"Ekipi zamerim, da ne igramo timske košarke. To me res najbolj moti. Moti me tudi, da se ne držimo nekih dogovorov znotraj ekipe. Če rečemo, da en igralec ne sme v prodor v desno, potem enostavno ne sme iti v desno. Če gre levo, je krivda na štabu, če gre v desno, pa je to napaka igralca. Zaradi tega sem jezen. Ne zaradi poraza, ampak zaradi tega, ker delamo neumnosti tako v obrambi kot v napadu. Če se pred tekmo v individualni pripravi na nasprotnika s skavtingom dogovorimo neke zadeve, se jih je treba potem držati. In to so neke stvari, ki delajo razliko," je razočarano razlagal Golemac.

Ljubljanska ekipa se na zadnjih obračunih vse preveč zanaša na individualne vložke igralcev, igra je povsem statična in brez idej, žoga nikakor ne zaokroži, prave energije pa ni niti v obrambi.

"Za razliko od prvih tekem se je zdaj ekipna igra zaradi boljših obramb kvalitetnih tekmecev izgubila. To ves čas poudarjamo. Danes na začetku je žoga dobro krožila, ustvarili smo si lepe priložnosti, žal pa v tem času nismo zadeli metov, ki bi nam v tem obdobju dali neko določeno mero samozavesti. Zatem smo se spet zatekali k individualnim rešitvam. Kot ponavljam že ves čas, še vedno nismo dovolj fizično pripravljeni, da bi igrali košarko na tej ravni, in individualne rešitve se pojavijo ravno v trenutkih, ko nisi dovolj spočit in delaš napake," poudarja Golemac.

A kot pravi, je kljub vsem težavam v moštvu napredek mogoč. "Pomembno je, da se zberemo, treniramo in da smo vsakič boljši. Upam, da se kmalu vsi pozdravijo, da nas bo čim več na treningih, da naredimo dobro analizo in popravimo napake. To je edina možnost, da bo zadeva boljša. Ko imaš toliko smole, vzdušje v ekipi, ne bom rekel, da je negativno, je pa tako, da imajo vsi nekakšen alibi. V torek smo prvič trenirali pet na pet. Res poskušamo čim manj poudarjati te težave, a ko nas je na treningu le devet in ne moreš igrati pet proti petim, se pojavijo težave," pravi ljubljanski strateg.

Kdaj se bodo vrnili poškodovani?

Golemac proti Joventutu znova ni mogel računati na Zorana Dragića, Lovra Gnjidića in Karla Matkovića, ob tem pa so imeli v ekipi težave še s trebušno virozo. "Pričakujemo, da se bodo med reprezentančnim premorom v ekipo vrnili vsi razen Gnjidića. Upam tudi, da so te trebušne viroze za nami. Neverjetno je, da je po vrnitvi pet, šest igralcev bruhalo in se ubadalo s trebušnimi težavami. Res si želim, da bi bile vse te težave za nami in da končno začnemo trenirati," pravi Golemac.

"Mi bomo zagotovo boljši, moramo še naprej trenirati in upam, da bomo kmalu v polni zasedbi. V torek smo trenirali v večjem številu prvič po desetih dneh. Res smo bili srečni, ker se je pokazala neka energija. Žal pa v današnji košarki to ni dovolj. Z enim takim treningom pred tekmo ni dovolj, da se dvigne priprava," je bil še jasen Golemac, ki bo s svojimi varovanci priložnost za prekinitev štirih zaporednih porazov iskal v soboto, ko bo v Hali Tivoli v ligi ABA gostoval skopski MZT.

