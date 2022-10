Težavam v Ljubljani ni videti konca

Nad ljubljanskim strategom in ljubljansko zasedbo so se v zadnjih tednih zgrnile težave.

Nad ljubljanskim strategom in ljubljansko zasedbo so se v zadnjih tednih zgrnile težave. Foto: Grega Valančič/Sportida

Cedevita Olimpija se je v zadnjih tednih znašla v primežu težav, poškodb in slabe forme. Ljubljanska ekipa je v okrnjeni zasedbi najprej klonila pred Burso na lastnem parketu, po odpovedanem srečanju s Crveno zvezdo v ligi ABA pa sta bila močnejša še CFR Cluj v Eurocupu in Budućnost v regionalnem tekmovanju. Slovenski prvaki so zdaj odločeni, da po treh porazih rezultatsko krivuljo obrnejo navzgor.

A pred njimi je nov zahteven preizkus v obliki španskega Joventuta. Ta je v novo evropsko sezono vstopil z zmago in porazom. Na uvodnem srečanju sezone je na domačem parketu z rezultatom 80:63 premagal Brescio, v drugem krogu pa so košarkarji španskega kluba nato klonili pred turško ekipo Bursaspor (72:81). Petkrat so košarkarji Joventuta na parket stopili tudi v španskem državnem prvenstvu, v katerem imajo trenutno na svojem računu tri poraze in dve zmagi, zadnji uspeh pa je klub z obrobja Barcelone dosegel v nedeljo, ko je na domačem parketu presenetil Unicajo iz Malage z rezultatom 74:65.

35-letni Tomić je eden izmed nosilcev igre španske ekipe. Foto: Guliverimage

Med glavnimi členi ekipe iz Badalone, ki je lani nepričakovano izpadla že v prvem krogu izločilnih bojev Eurocupa, je zagotovo hrvaški košarkar Ante Tomić, ob tem pa ima španska ekipa na parketu kakovostno mešanico izkušenih španskih košarkarjev in tujih igralcev. Na drugi strani pa Jurica Golemac, ki se ga je v zadnjih dneh povezovalo tudi z odhodom iz Ljubljane, še naprej nima mirnega spanca, saj se težave pri njegovih varovancih kar vrstijo.

Josh Adams je imel težave s trebušno virozo. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Alen Omić, Amar Alibegović in Josh Adams so ponedeljkov trening izpustili zaradi trebušne viroze, na sredini tekmi pa na parket zagotovo ne bodo stopili Lovro Gnjidić, ki je v Cluju obnovil poškodbo z začetka sezone, ter Karlo Matković in Zoran Dragić, ki še nista okrevala po poškodbah. "Mi se še naprej spoprijemamo z zdravstvenimi težavami, ki otežujejo trenažni proces. Kljub temu moramo ostati pozitivni. Vsi skupaj si želimo, da bi se vsi igralci čim prej vrnili na parket. Tisti, ki lahko, bodo tudi na sredini tekmi dali vse od sebe, da premagamo vrhunskega tekmeca, kot je Joventut. Vabimo navijače, da nam v teh trenutkih pridejo pomagat, saj resnično potrebujemo njihovo pomoč," je pred tekmo dejal Golemac.

"Pred nami je zahteven obračun z Joventutom, verjetno celo najboljšo ekipo v naši skupini v EuroCupu, ki meri na vrnitev v Evroligo. Moštvo je sestavljeno iz dobrih in izkušenih igralcev, na parketu jih vodi Ante Tomić, ki je del Joventuta že vrsto let, tu pa so tudi izkušeni španski igralci, kot sta Guillem Vivas in Pau Ribas, ter odlični tujci," je glavne nevarnosti tekmecev še izpostavil strateg Cedevite Olimpije.

Radović navijače povabil v Stožice Košarkarji ljubljanske ekipe si želijo pomoči s tribun. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

V evropskem pokalu sta si moštvi nazadnje nasproti stali v sezoni 2019/20. Takrat je Joventut na domačem parketu v petem krogu rednega dela sezone slavil zmago z rezultatom 101:81, na povratnem obračunu v Stožicah je bilo 103:81 za Cedevito Olimpijo, tekma pa takrat ni več odločala o ničemer, saj zmaji po porazu v Nanterru v kolu pred tem niso bili več v igri za preboj v drugi del tekmovanja.

Na nevarnosti, ki bodo prežale na njih, je opozoril tudi Rok Radović. Ta je na prvih tekmah v sezoni uspešno sprejel vlogo, ki mu jo je namenil trener Golemac. "Joventut je morda celo najboljša ekipa v naši skupini v EuroCupu. Vemo, da je pred nami izredno zahteven obračun, saj dres kluba iz Badalone nosijo številni dobri igralci. Vse svoje moči smo usmerili v pripravo na sredino tekmo. Upam, da bodo navijači, ne glede na zadnji teden, lepo napolnili dvorano in nas prišli spodbujat, saj se želimo vrniti na zmagovalne tirnice in obenem doseči prvo zmago v evropskem pokalu," je navijače v Stožice povabil 21-letni košarkar.

Preberite še: