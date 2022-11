Dragić in reprezentanca? "Nisem rekel ne ne in ne da."

V pogovoru za Fiba.com se je kapetan slovenske košarkarske reprezentance Goran Dragić dotaknil tudi igranja za izbrano vrsto. Na vprašanje, ali ga bomo videli na svetovnem prvenstvu, če se bo Slovenija nanj uvrstila, je dal vedeti, da so vrata odprta. Spregovoril je tudi o Luki Dončiću in njegovi vlogi vodje.

"Nisem rekel ne in nisem rekel da. Ne vem še. Vse bo odvisno od mojega telesa. Sem v sivem obdobju, zato bomo videli," je Goran Dragić odgovoril na vprašanje, ali ga bomo prihodnje leto videli na svetovnem prvenstvu.

A ni vse odvisno od njega. Slovenska košarkarska reprezentanca ima prav v prihodnjih dneh dve novi tekmi v sklopu kvalifikacij proti Izraelu in Nemčiji.

"Poraz proti Poljski je bolel"

"Reprezentanti bodo morali odigrati zelo dobro, da bodo premagali Nemčijo in Izrael ter se kvalificirali na prvenstvo. Če se bo to zgodilo, potem moramo biti zdravi in spet lačni," je delal Gogi, ki je za letošnje evropsko prvenstvo, na katerem se je pot Slovenije v četrtfinalu končala s presenetljivim porazom proti Poljski, preklical reprezentančno upokojitev.

Foto: Vid Ponikvar

Želel si je novo medaljo, potem ko je leta 2017 Slovenijo popeljal do zgodovinskega zlata: "Prišel sem pomagat Luki (Dončiću, op. a.) in soigralcem. Želja se ni uresničila. Razumeti moramo, da so neuspehi sestavni del športa, in iz njih se moramo učiti. Upajmo, da bo bolje prihodnje leto, če se uvrstimo na svetovno prvenstvo."

Nato se je dotaknil četrtfinalnega poraza proti Poljakom: "Boli, saj sem bil prepričan, da smo imeli ekipo za medaljo. A to je čar turnirskega načina tekmovanja. Na vsaki tekmi moraš biti pripravljen. Če izgubiš na eni, greš domov. In to se je zgodilo nam."

"Luka bo moral biti vodja tudi v garderobi in nekoliko več govoriti"

Slovenija ima z Luko Dončićem velikega aduta za najvišje dosežke tudi na naslednjih prvenstvih. Dragić verjame, da lahko z njim Slovenija še veliko osvoji, bo pa moral mlajši kolega narediti nov korak v smeri izoblikovanja sebe kot vodje: "Mora biti vodja. Že zdaj je vodja na parketu, bo pa moral biti vodja tudi v garderobi in nekoliko več govoriti."

Dončić bo moral po Dragićevem mnenju več govoriti tudi v garderobi. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Odgovor na to, ali bo Slovenija nastopila na svetovnem prvenstvu prihodnje leto in ali bo del reprezentance tudi Goran Dragić, bomo dobili po koncu kvalifikacij. Če se novembrski cikel za našo izbrano vrsto ne bo izšel po željah, bosta februarja sledili še tekmi proti Estoniji in Izraelu. Slovenija je trenutno na tretjem mestu v skupini J in ima pred največjim konkurentom Izraelom dve zmagi prednosti, prav tri najboljše ekipe iz skupine pa bodo dobile vozovnico za svetovno prvenstvo.