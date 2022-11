Konec Dončićevega sanjskega niza, mejnik legende ni več ogrožen

Nevarnost pred tropsko nevihto je botrovala, da so tekmo med Orlando Magic in Dallas Mavericks prestavili za eno uro in pol prej. V sredo ob 16.30 po tamkajšnjem, torej ob 23.30 po našem času so igralci stopili na parket. V obeh taborih so bili nekoliko okrnjeni. Pri domačih ni bilo najboljšega strelca Paola Banchera, ki je hkrati novinec, pri Dallasu pa sta manjkala Christian Wood in že dalj časa odsotni Davis Bertans - oba bosta izpustila tudi četrtkov obračun proti Washington Wizzards -, medtem ko je Tim Hardaway jr. navkljub težavam z levim bokom stisnil zobe in bil v delovni opravi.

Vrhunci tekme Orlando Magic : Dallas Mavericks

Dobro je kazalo, da se bo niz 30+ nadaljeval, a...

Zelo izenačen začetek smo videli v Orlando Amway Centru. Ekipi sta bili praktično vseskozi poravnani in sta se izmenično izmenjavali v vodstvu. Veliko pozornosti je razumljivo kanil Luka Dončić, ki je na uvodu v novo tekmovalno obdobje zelo razpoložen. Ob vsaki njegovi tekmi se ga je povezovalo z legendarnim Wiltom Chamberlainom. Slovenski čudežni deček je namreč ob njem edini v zgodovini lige NBA, ki je na vsaj devetih zaporednih tekmah na začetku sezone presegel mejo 30 točk - Chamberlain se je v sezoni 1962/63 ustavil šele po 23 dvobojih.

"To je tekma, ki jo bomo obžalovali" "Grešil sem mete. Kot ekipa moramo igrati bolje, zlasti proti takšnim moštvom. Pred vsako tekmo si rečemo, kako moramo pristopiti. To je tekma, ki jo bomo obžalovali. Dobro so igrali v obrambi, mi moramo biti boljši. V tekmo moramo vstopiti bolje. Vsaka NBA ekipa te lahko premaga. Kot skupina nismo odigrali dobro. Motivacija mora biti na višji ravni," je bil po porazu razočaran Luka.

Luka je dal sicer hitro vedeti, da tudi tokrat ne misli pojenjati. Polnil je koš Orlanda, hkrati kar veliko grešil, in bil že po prvih dvanajstih minutah igre pri 12 točkah. A se je na koncu izkazalo, da se je na Floridi njegov sanjski niz z imenom +30 končal.

Hitro zapravili prednost desetih točk

Sprva je Dallasu dobro kazalo in je v zaključku uvodnih dvanajstih minut prišel do prednosti štirih točk (28:24). Njegovi košarkarji v tem času sploh niso izgubili žoge - Luka na celi tekmi nobene -, medtem ko domači kar osem. Na račun ukradenih žog so gostje hitro prihajali do protinapadov, prek katerih so dosegali lahke koše. Posledično je sledil delni izid 19:4, zato je naskok hitro narasel na deset točk (34:24) - vroč je bil Spencer Dinwiddie, ki je takrat dosegel deset od skupno 29 točk.

Luka Magic vs. Orlando Magic 🪄 pic.twitter.com/ifgXOo2ZMM — Dallas Mavericks (@dallasmavs) November 9, 2022

Navkljub črnim minutam se domači niso zlomili. Na krilih Nemca Franza Wagnerja, ki je do polčasa za svojo ekipo prispeval 12 točk, so se vrnili v igro in pri rezultatu 40:38 je moral trener Mavericks Jason Kidd spet na parket poslati osrednjega zvezdnika. Prav slovenski virtuoz je bil tisti, ki je tehtnico vnovič nekoliko konkretneje nagnil na stran svojega moštva, potem ko je dosegel pet zaporednih točk, s podajo zaposlil še Maxija Kleberja na trojki in na semaforju je pisalo 54:45.

Kakor hitro so prišli do prednosti, tako hitro so jo tudi zapravili in domači so na odmor odšli z zaostankom le štirih točk. Dončić je bil pri 17 točkah, eno manj je dal Dinwidde, pri gostiteljih pa se je ob Wagnerju (12 točk) z dvomestno številko pohvalil še Bol Bol (10 točk).

Dončiću met ni stekel

Ogromno preglavic je imel Luka pri metih iz igre tudi v nadaljevanju. Trojke so se mu povsem zaustavile, težave je imel prav tako pri metih za dve točki. Njegov izraz na obrazu in izrečene besede "hvala bogu", ko je po slabšem nizu le uspel spraviti žogo skozi obroč, so povedali vse. Ni šlo po načrtih niti Dallasu, pa čeprav se je nekajkrat malenkostno odlepil od nasprotnika. Orlando je ob koncu tretjega dela igre namreč celo prišel do vodstva s 73.72, vendar je nato Kleber poskrbel, da so gostje v zadnji del vendarle vstopili z minimalno prednostjo točke (74:73).

Feeding and eating 😤 pic.twitter.com/imsfncyt7R — Dallas Mavericks (@dallasmavs) November 10, 2022

Navkljub slabemu strelskemu izkupičku je bil Dončić pred zaključnimi dvanajstimi minutami z 22 točkami najboljši strelec. Če je na letošnji prvi medsebojni tekmi dosegel kar 44 točk, pa je bil tokrat daleč od takratne vrhunske strelske predstave. Nikakor ni našel pravega ritma, v zadnji četrtini je povrhu vsega zgrešil dva prosta meta. In ko ni pravega Luke, se lahko Dallas znajde v škripcih. In se je. Košarkarji Orlando so s poletno igro povzročali veliko preglavic, Dončića pa dobro pokrivali in mu kravžljali lase.

Dobre tri minute pred koncem je Orlando pod Wagnerjevo (22 točk in 6 asistenc) taktirko vodil za sedem točk (90:83), kar je bil resen alarm za Kidda in druščino. Niti po minuti odmora ni bilo nič drugače. Dončić je pri naslednjem poizkusu za tri točke praktično v celoti zgrešil obroč. Videti je bil frustriran, ker se stvari niso odvijale v pravo smer.

Domači so slabši Dončićev večer – iz igre je metal 9/29, od tega trojke 2/11 - izkoristili in prišli do tretje zmage v sezoni. Dallasov niz štirih zaporednih zmag kakor tudi Dončićev po številu zaporednih tekem z več kot 30 točkami sta se tako zaustavila na Floridi. A časa za počitek ne bo, saj bo že čez 24 ur sledil obračun proti Washingtonu.

Goran Dragić je s Chicagom doma izgubil. Foto: Guliverimage

Dragićev Chicago izgubil

Še tretjič na zadnjih štirih tekmah je Chicago Bulls Gorana Dragića izgubil. Tokrat doma proti New Orleans Pelicans (111:115). Gostitelji so si v prvi in drugi četrtini priigrali dvomestno številko prednosti, a jo že do konca četrtin zapravili, nadaljevanje je bilo precej izenačeno, ekipi sta se izmenjevali v vodstvu, Dragićevi so zadnjič vodili pri 107:106, na koncu pa vknjižili sedmi poraz sezone, po katerem zasedajo šesto mesto vzhodne konference.

Slovenski veteran je v dobrih 25 minutah in pol igre dosegel 14 točk, dodal pa še dva skoka in šest asistenc. Pri Chicagu je bil s 33 točkami najbolj razpoložen DeMar DeRozan, pri zmagovalcih pa sta se izkazala Brandon Ingram (22 točk, 9 skokov) in Jonas Valanciunas, ki se je podpisal pod dvojni dvojček (21 točk, 13s kokov).

Vrhunci srečanja:

Denver slavil četrtič zapored

Od treh slovenskih legionarjev se je zmage tako veselil le Vlatko Čančar, ki pa je zmago Denver Nuggets nad Indiana Pacers (122:119) pospremil na klopi. Denver je do četrte zaporedne zmage, sicer pa osme, prišel v zadnji četrtini, ko je izničil prednost domačih. S 24 točkami je bil prvi strelec Nikola Jokić, Aaron Gordon pa je 18 točkam dodal 16 asistenc.

Denver je na tretjem mestu zahoda, na vrhu pa je Utah, ki je za četrto zaporedno zmago v gosteh ugnal Atlanto.

Vrhunci srečanja:

Na vzhodu vodi Milwaukee, ki je po podaljšku strl odpor Oklahoma City Thunder, drugi je Cleveland Cavaliers, ki je izgubil še drugič zapored, tokrat proti Sacramentu. Sledi pa Boston Celtics, ki je zanesljivo odpravil Detroit.

Vaughn debitiral z zmago



Brooklyn Nets bo po novem vodil Jacque Vaughn, so potrdili pri tej franšizi, pri kateri je do nedavnega trenersko službo opravljal Steve Nash. Ameriški mediji so po Nashevem odhodu za favorita za trenersko mesto izpostavljali Imeja Udoko, nekdanjega trenerja Bostona, a so se pri mrežicah odločili za "domačo" rešitev, saj je Vaguhn v klubu že od leta 2016. Vaughn je tudi kot igralec nosil dres Mrežic, takrat še New Jersey Nets (od 2004 do 2006). Trenersko kariero je začel kot eden od pomočnikov Gregga Popovicha v San Antoniu, potem je samostojno vodil Orlando, v Brooklynu pa je bil pomočnik od 2016. Brooklyn je v novi sezoni pri štirih zmagah in sedmih porazih.



Vaughn je debitiral s suvereno zmago nad NY Knicks (112:85), ob kateri je prvi zvezdnik Kevin Durant vpisal trojni dvojček (29 točk, 12 skokov, 12 asistenc).

Liga NBA, 9. november: Orlando Magic : Dallas Mavericks 94:87

Wagner 22, 6 as., Carter Jr. 13, 12 sk., Suggs in Bamba 12; Dinwiddie 29, 5 as., Luka Dončić 24 točk (za 3 točke 2/11, za 2 7/18, prosti meti 4/7) 6 sk., 6 as., 3 ukr. žoge, 2 bl. v 35 min. Chicago Bulls : New Orleans Pelicans 111:115

DeRozan 33, LaVine 23, Vučević 18, 7 sk., Goran Dragić 14 točk (za 3 točke 1/5, za dve 5/6,prosti meti 1/1), 2 skoka, 6 as. in izgubil dve žogi v 25:33; Ingram 22, 9 sk., Valanciunas 21, 13 sk. Indiana Pacers : Denver Nuggets 119:122

Mathurin 30, Haliburton 21, 11 as.; Jokić 24, Gordon 18, 16 sk., Murray 18,8 sk., Vlatko Čančar je obsedel na klopi Charlotte Hornets : Portland Trail Blazers 95:105

Rozier 18, Oubre 16, Plumlee16, 12 sk.; Lillard 26, Simons 19 Atlanta Hawks : Utah Jazz 119:125

Murray26, Hunter in Young oba po 22, Capela 15, 19 sk.; Markkanen 32,8 sk.,Clarkson 23 Boston Celtics : Detroit Pistons 128:112

Tatum 31, Brown 30,Hauser 24; Ivey 19, 10 sk., Bey 18 Brooklyn Nets : New York Knicks 112:85

Durant 29, 12 sk., 12 asist., Curry 23; Randle 24, 11 sk., Barrett 16 Toronto Raptors : Houston Rockets 116:109

VanVleet 32, Anunoby 27, 10 sk., Green 21, Sengun 17, 8 sk., Smith Jr. 15, 10 sk. Minnesota Timberwolves : Phoenix Suns 117:129

Gobert 25, 11 sk., McDaniels 24, 8 sk.; Booker 32, 10 asist., Bridges 31, 9 sk. Oklahoma city Thunder : Milwaukee Bucks 132:136* -podaljšek

Gilgeous-Alexander 39, Mann 28, Giddey 18, 15 sk., Pokuševski 17, 10 sk.; Carter 36, Lopez 24, 13 sk. San Antonio Spurs : Memphis Grizzlies 122:124* - podaljšek

Poeltl 22, 9 sk., Vassell 22; Bane in Morant oba po 32, Brooks 13



Los Angeles Clippers : Los Angeles Lakers 114:101

George 29,Powell 18; James 30, 8 sk., Davis 21, 9 sk. Sacramento Kings : Cleveland Cavaliers 127:120

Sabonis 21, Barnes 20, 9 sk.; Mitchell 38, Levert 21, 10 sk.

Lestvica: