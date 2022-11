Kakšna drama v Dallasu! Fantastični Dončić postavil nov mejnik.

Učinek Luke Dončića: 36 točk (za tri 5/9, za dve 6/13, prosti meti 9/12), 6 sk., 6 as., 2 ukr. žogi, 1 blok., 4 izg. žoge v 38 minutah

Učinek Gorana Dragića: 10 točk (met za tri 0/2, met za dve 4/7, prosti meti 2/2), 5 sk., 2 as., 1 ukr. žoga, 2 izg. žogi v 25 minutah

Učinek Vlatka Čančarja: /

Vrhunci dvoboja med Chicagom in Torontom (Dragić 10 točk):

Druga trojka Luke Dončića na srečanju proti Brooklynu:

Luka Dončić je v uvodni četrtini dosegel 14 točk:

Eden izmed "čudežnih" košev Luke Dončića, doseženih z ramo med ogrevanjem na dvoboj z Brooklynom:

Luka ni več edini Slovenec pri Mavericks. Po 25 letih je spet v NBA slovenski košarkar v najmočnejši ligi na svetu. Marko Milić je bil v devetdesetih v Phoenixu soigralec Jasona Kidda, zdaj je eden od njegovih pomočnikov. "Zabavno je, da sem zdaj trener skupaj z njim. Je pravi karakter. Nam, pomočnikom, da veliko svobode. Lahko povemo svoje mnenje. A seveda on je šef in na koncu on pove, kaj je dobro in kaj ne. In zato imamo na zadnjih tekmah dobre rezultate," je v pogovoru za lokalno televizijo v Dallasu razlagal Milić. Všeč mu je, da lahko na treningih pomaga tudi na parketu in se skoraj počuti kot košarkar. "Malo sem se bal, kako se bom vključil v ekipo, ki ima za sabo zmagovalno sezono. A po dveh, treh dneh so me sprejeli kot prijatelja."

V noči na sredo zaradi volilnega dneva v ZDA ne bo tekem v ligi NBA.

Liga NBA, 7. november:

Dallas Mavericks : Brooklyn Nets 96:94

Dončić 36 (za tri 5/9, za dve 6/13, prosti meti 9/12), 6 sk., 6 as., 2 ukr. žogi, 1 blok., 4 izg. žoge v 38 minutah, Finney-Smith 18, Green 16; Durant 26, Thomas 19, O'Neale 15, 8 as.

Chicago Bulls : Toronto Raptors 111:97

LaVine 30, Vučević 15, 13 sk., Dragić 10 (met za tri 0/2, met za dve 4/7, prosti meti 2/2), 5 sk., 2 as., 1 ukr. žoga, 2 izg. žogi v 25 minutah; VanVleet 27 (trojke 6/10), Trent Jr. 19



San Antonio Spurs : Denver Nuggets 109:115

Johnson 30, Richardson 22, Jones 20, 9 as., Vassell 17; Jokić 26, 10 as., 8 sk., Porter Jr. 24, 6 sk., Murray 19, 6 as., Čančar ni igral



Charlotte Hornets : Washington Wizards 100:108

Washington 25, Oubre Jr. 20, Rozier 19; Kuzma 20, Porzingis 19, 8 sk., Goodwin 17, Hachimura 16



Orlando Magic : Houston Rockets 127:134

Banchero 30, F. Wagner 23, 7 as., Ross 21, Carter Jr. 15, 7 sk.; Green 34, Martin Jr. 21, Sengun 20, 10 sk., Gordon 19, Porter Jr. 17, 11 as., 8 sk.



Detroit Pistons : Oklahoma City Thunder 112:103

Bey 25, Cunningham 21, 11 sk., 7 as., Ivey 15, 11 sk., 6 as.; Gilgeous-Alexander 33, 7 sk.



Indiana Pacers : New Orleans Pelicans 129:122

Turner 37, 12 sk., Haliburton (13 as.) in Hield (5 sk.) 20, Smith (11 sk.) in Nembhard (5 as.) 15; Ingram 29, 6 sk., Williamson 26, 7 sk., 7 as., Jones 16



Philadelphia 76ers : Phoenix Suns 100:88

Embiid 33, 10 sk., Harris (8 sk., 6 as.) in Niang 21; Booker 28, 7 sk., 5 as., Bridges 15



Atlanta Hawks : Milwaukee Bucks 117:98

Murray 25, 11 as., 8 sk., Griffin 24, Young ni igral; G. Antetokounmpo 25, 7 sk., Holiday 16



Miami Heat : Portland Trail Blazers 107:110

Butler (7 as.), Adebayo in Strus 16, Lowry (8 as.) in Vincent 15; Simons 25, Grant 23, 6 sk., Lillard 19



Memphis Grizzlies : Boston Celtics 106:109

Morant 30 (trojke 5/12), 9 as., 8 sk., Bane 19, 5 sk., 5 as.; Tatum 39 (met iz igre 12/25), Brown 21, 9 sk., Horford (6 sk.) in Smart (13 as., 6 sk.) 15



Minnesota Timberwolves : New York Knicks 107:120

Towns 25, 13 sk., 7 as., Edwards 16, 9 sk., Russell 14, 8 as.; Randle 31, 8 sk., Brunson 23, 8 as., Barrett 22, Toppin 17, 7 sk.



04.00 Golden State Warriors - Sacramento Kings

04.15 Utah Jazz - Los Angeles Lakers

04.30 Los Angeles Clippers - Cleveland Cavaliers