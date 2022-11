Čudijo se Dončiću, soigralec zahteval denar nazaj

Nova odlična predstava slovenskega košarkarja Luke Dončića in nova zmaga Dallas Mavericks, ki so na domačih tleh s 111:110 premagali Toronto Raptors. Zvezdnik teksaškega moštva se je tokrat zaustavil pri 35 točkah, 8 skokih in šestih asistencah ter tako že osmič zapored presegel mejo 30 točk. Postal je drugi košarkar v zgodovini, ki mu je uspel takšen podvig. Ob tem je s svojimi potezami skrbel še za šov, nad katerim je bil navdušen trener Jason Kidd. V veliko pomoč mu je bil Spencer Dinwiddie, ki je na novinarski konferenci dodobra nasmejal prisotne predstavnike sedme sile.

Presežnikov je pri Luki Dončiću že zmanjkalo, saj so le-ti praktično vsak dan potrebni ob njegovih predstavah v ligi NBA. Nič drugačna ni bila v noči na soboto, ko je Dallas premagal Toronto in vpisal peto zmago.

Ko se je iztekala tretja četrtina, se je znašel v središču pozornosti s svojim driblingom, s katerim je okoli osi vrtel tekmeca, vse skupaj pa zaključil z metom in velikim nasmeškom na obrazu. Takrat so Mavericks pobegnili na +16. Ob tem je presegel mejo 30 točk in tako nadaljeval veličasten niz. Osmo tekmo zapored na začetku sezone je namreč dosegel vsaj 30 točk in je zdaj ob legendarnemu Wiltu Chamerblainu edini v zgodovini s tovrstnim podvigom. Slednjemu je to uspelo dvakrat – v sezoni 1959/60 prav tako osemkrat, tri leta pozneje pa na kar 23 tekmah.

Dončić še sam ne ve, kako mu je to uspelo. Dinwiddie nad ligo NBA in sodnike

"Preveč potez je bilo. Žoga mi je malce pobegnila, težak met je bil. Ne vem, kako mi je uspelo. Zabavano je. Pozneje vidiš to potezo na TV in vsi govorijo o njej. Težak met je bil. Ko ti uspe tak met, je zelo zabavno." se je Dončić dotaknil uspešno izvedenega driblinga in meta.

Ta poteza in še tista v prvi četrtini, ko je slalomiral v slogu Bojana Križaja in Roka Petroviča ter nato s podajo zaposlil Tima Hardawaya jr. na trojki, sta se uvrstili med deset najlepših potez večera v ligi NBA.

Luka je bil sicer najbolj zaslužen za zmago proti Torontu, a je velik plus, da ima ob sebi košarkarje, ki znajo prevzeti odgovornost. Predvsem Spencer Dinwiddie in Christian Wood. Tokrat je bil zlasti Dinwiddie tisti, ki je pokazal dobro predstavo in jo zaključil pri 21 točkah in sedmih asistencah. Tako kot Dončić je ob tem prejel tudi tehnično napako, po tekmi pa na novinarski konferenci povedal, kaj se je dogajalo po sodniški odločitvi. Eden izmed sodnikov Tony Brothers mu je po prejeti tehnični napaki namreč dejal "Posrani p***". Dinwiddie je v sarkastičnem tonu nagovoril vodilne v ligi NBA in od njih zahteval, da želi nazaj denar, ki ga morajo igralci kot kazen plačati ob prejeti tehnični napaki, s tem pa nasmejal zbrane predstavnike sedme sile.

Kidd se sprašuje, če Dončić preseneti tudi samega sebe

Prav njegova zadeta prosta meta v zaključku tekme pri vodstvu s 109:107 sta se izkazala za ključna za zmago Dallasa, saj je bilo nato pri rezultatu 111:107 na semaforju le še tri sekunde igralnega časa.

"Velika zmaga proti vroči ekipi," je bil zadovoljen glavni trener Jason Kidd, ki je nato misli usmeril proti analizi Dončićeve igre in tudi sam kot mnogi izpostavil, da se čudi, kako mu kaj takega uspeva: "Pred mojima nogama je naredil tisti rolling in šel med dva igralca. Sprašujem se, ali včasih preseneti samega sebe. Nato mu je uspela še tista poteza v tretji četrtini. Plesal je in zadel težak met. Kar zasmejal sem se, ker to lahko naredi le on. Učinkovit je bil, nocoj je naredil vse. In pustil je igrati tudi Spencerju. Zaupa soigralcem. Spencer je bil prav tako izjemen."

Dallas bo naslednjo tekmo odigral v noči na torek spet pred svojimi navijači. V goste bo prišla ekipa Brooklyn Nets, proti kateri bodo Dončić in druščina skušali priti do četrte zaporedne zmage. Že zdaj si lahko ljubitelji košarke manejo roke, saj bodo spremljali obračun med Dončićem in še enim zvezdnikom lige Kevinom Durantom.