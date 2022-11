Nova blesteča predstava Dončića za nadaljevanje sanjskega niza

Košarkarji Dallas Mavericks so na svoji osmi tekmi v novi sezoni lige NBA prišli še do pete zmage. Mavericks so na domačih tleh s 111:110 odpravili Toronto Raptors, slovenski as Luka Dončić pa je ob uspehu svoje ekipe še na osmi zaporedni tekmi presegel mejo 30 točk. 23-letni Slovenec je tokrat dosegel 35 točk, osem skokov in šest asistenc. Goran Dragić je ob porazu Chicago Bulls proti podprvakom lige NBA Boston Celtics (119:123) dosegel pet točk.

Izjemen niz Luke Dončića na začetku sezone se nadaljuje. Slovenski košarkar je tokrat tekmo proti Torontu končal pri 35 točkah (7/9 za 2, 3/6 za 3, 12/14 prosti meti), osmih skokih in šestih asistencah ter se s tem točkovnim izkupičkom pridružil Wiltu Chamberlainu kot še edini košarkar, ki je dosegel več kot 30 točk na prvih osmih tekmah nove sezone. Chamberlainu je ta dosežek uspel dvakrat, in sicer najprej v sezoni 1959/60, ko se je njegov niz ustavil pri osmih tekmah, tri leta kasneje pa mu je to uspelo na kar prvih 23 srečanjih v sezoni.

Dončić je ob tem trenutno s povprečjem 36 točk na tekmo prvi strelec lige NBA. V povprečju temu dosežku doda še 8,8 skoka, 8,6 asistence in 1,9 ukradenih žog na srečanje. Še bolj kot individualna statistika pa Dončića zagotovo veseli tretja zaporedna zmaga Dallasa, ki je zdaj skupno pri izkupičku petih zmag in treh porazov.

Kje so meje za Luko Dončića? Foto: Reuters

Gledalci v American Airlines areni so v prvem polčasu spremljali zelo izenačen obračun, v katerem sta ekipi dosegali koš za košem. Strateg Dallasa Jason Kidd je drugič v sezoni mesto v začetni peterki ponudil Dwightu Powellu, ki si je z dobrimi predstavami iz klopi prislužil prednost pred JaValom McGeejem. Dončić, ki je trenutno na lestvici kandidatov za naziv MVP "šele" na drugem mestu, na vrhu seznama lige NBA je namreč grški superzvezdnik Giannis Antetokounmpo, je v prvem polčasu dosegel 16 točk.

Predstava Luke Dončića:

Dončić že v tretji četrtini presegel magično mejo 30

Dallas je na začetku tretje četrtine dodal na plin in z delnim izidom 11:0 pobegnil tekmecu (73:57), gostitelji pa so v tretji četrtini vodili tudi z 19 točkami naskoka. V tem delu igre za zablestel prav Dončić, ki je ob koncu tretjega dela ob osebni napaki zaradi razburjanja prejel še svojo drugo tehnično napako v novi sezoni, kar je Slovenca še dodatno podžgalo in je tako tik pred koncem tretje četrtine s "fadeawayem" znova presegel mejo 30 točk, saj se je že v prvih treh četrtinah srečanja oziroma 29 minutah podpisal pod 31 točk, Dallas pa se je v zadnjo četrtino odpravil z vodstvom 96:81.

Koš, s katerim je Dončić presegel mejo 30 točk:

Toronto izničil prednost in se vrnil v igro

A gostje se niso predali. Na začetku zadnje četrtine so Raptors izkoristili minute na parketu, ko je nekaj minut za odmor prejel Dončić in se Dallasu znova približali na manj kot deset točk zaostanka, kljub temu da je zaradi poškodbe tekmo ob koncu tretjega dela predčasno zaključil eden izmed prvih mož Toronta Pascal Siakam, ki je dosegel 18 točk in sedem skokov.

Toronto tudi v nadaljevanju ni popuščal, Dallasu je večkrat močno zapretil, nazadnje slabe pol minute pred koncem, ko so gostje po zadetih prostih metih Preciousa Achiuwe zaostanek znižali na 105:108. Na drugi strani je Dončić pretkano izsilil osebno napako, a je bil nato iz črte prostih metov ob glasnih vzklikih s tribun "MVP, MVP" le polovično uspešen. Toronto je nato po minuti odmora zadel za 107:109, a je na drugi strani zmago gostiteljev z zadetima prostima metoma potrdil Spencer Dinwiddie. V zadnji sekundi obračuna je nato trojko zadel OG Anunoby, ki je tekmo končal pri 27 točkah, a je zmaga s 111:110 ostala doma.

Dallas bo naslednjo tekmo odigral v noči na torek (3.45), ko bo v American Airlines areni gostoval Brooklyn.

Vrhunci tekme:

Dinwiddie s posebno izjavo na novinarski konferenci Po koncu tekme je za najbolj odmevno potezo na novinarski konferenci poskrbel košarkar Dallasa Spencer Dinwiddie, ki si je tako kot Luka Dončić prislužil tehnično napako, s svojimi monologi na novinarskih konferencah pa je zdaj že prav zaslovel. Dinwiddie je dejal, da mu je eden izmed soigralcev povedal, da mu je eden izmed sodnikov Tony Brothers po prejeti tehnični napaki dejal "posrani p***". Dinwiddie je v sarkastičnem tonu nagovoril vodilne v ligi NBA in od njih zahteval, da želi nazaj denar, ki ga morajo igralci kot kazen plačati ob prejeti tehnični napaki, s tem pa nasmejal zbrane na tiskovni konferenci. Spencer Dinwiddie starts his postgame presser with a special message for Tony Brother and the NBA about his Technical Foul. pic.twitter.com/DnrqoJsjsC — Nick Angstadt (@NickVanExit) November 5, 2022

Goran Dragić je dosegel pet točk. Foto: Reuters

Košarkarji Chicago Bulls pa so proti finalistom lanske sezone Boston Celtics končali niz dveh zaporednih zmag. Boston je na domačih tleh slavil s 123:119, Goran Dragić pa je tokrat ob porazu svoje ekipe dosegel pet točk, en skok in dve asistenci. Chicago se je 14,8 sekunde po dveh zadetih prostih metih domačim približal na 117:120, a je Boston po zaslugi natančnega izvajanja s črte prostih metov ubranil prednost in prišel do zmage.

Bullsom, ki so zabeležili peti poraz na svoji deseti tekmi, ni pomagalo niti 46 točk izjemno razpoloženega DeMara DeRozana (13/23 met iz igre), Nikola Vučević pa je dosegel dvojni dvojček (24 točk, 12 skokov). Pri Bostonu je Jayson Tatum 36 točkam dodal 12 skokov, Malcolm Brogdon pa se je ustavil pri 25 točkah, ki je med drugim zadel tudi zadnje tri izmed štirih prostih metov Bostona.

Vrhunci tekme:

Liga NBA, 4. november: Dallas Mavericks : Toronto Raptors 111:110

Luka Dončić 35 (7/9 za 2, 3/6 za 3, 12/14 prosti meti), 8 sk., 6 as., 3 ukr. žoge, 1 blok., 4 izg. žoge v 36:33, Dinwiddie 21 (7 as.), Wood 13; Anunoby 27 (4/6 za 3, 7 sk.), Siakam 18 (7 sk.), Boucher 17 (9 sk.) Boston Celtics : Chicago Bulls 123:119

Tatum 36 (12 sk.), Brogdon 25, Brown 16; DeRozan 46, Vučević 24 (12 sk.), LaVine 16 (7 sk.), ..., Goran Dragić 5 (1/5 za 2, 1/4 za 3), 1 sk., 2 as., 1 blok., 1 izg. žoga v 19:25 Detroit Pistons : Cleveland Cavaliers 88:112

Cunningham 19, Bey in Ivey 18; Allen 23, Love 21 (8 sk, 10 as.) Indiana Pacers : Miami Heat 101:99

Hield 25 (9 sk.), Mathurin 23, Haliburton 22 (9 sk., 9 as.); Herro 29, Adebayo 18 (10 sk.), Strus 17 (7 sk.) Philadelphia 76ers : New York Knicks 104:106

Maxey 31 (7 as.), Harris 23 (9 sk.), Harrell 14 (7 sk.); Brunson 23 (7 as.), Barrett 22 (9 sk.), Randle (10 sk.) in Toppin 17 Washington Wizards : Brooklyn Nets 86:128

Beal 29, Kuzma 19, Porzingis 14 (10 sk.); Durant 28 (9 sk., 11 as.), Claxton 18 (9 sk.), Thomas 17 Memphis Grizzlies : Charlotte Hornets 130:99

Brooks 23, Bane 19, Adams (19 sk.) in Clarke 13; Oubre 17, Bouknight 14, McGowens 12 San Antonio Spurs : Los Angeles Clippers 106:113

Vassell 29, Jones 18, Johnson 16 (7 sk.); George 33, Zubac 17 (15 sk.), Wall 15 New Orleans Pelicans : Golden State Warriors 114:105

Ingram 26, McCollum (8 sk.) in Nance (8 sk.) 20; Poole 20 (9 as.), Jerome in Kuminga 18 3.00 Minnesota Timberwolves - Milwaukee Bucks

3.00 Phoenix Suns - Portland Trail Blazers

3.30 Los Angeles Lakers - Utah Jazz

Lestvica:

Preberite še: