Čančar čaka prvi koš, Golden State išče šampionsko formo

Vlatko Čančar, ki je poleti izvrstno igral za slovensko reprezentanco, v dresu Denver Nuggets prave priložnosti to sezono še ni dobil. Skupaj je na treh tekmah odigral šest minut in sploh ni vrgel na koš. Denver je po sedmih odigranih tekmah pri štirih zmagah. Enako velja za tokratnega nasprotnika Oklahomo City Thunder.

V drugi tekmi četrtkovega večera v NBA se bodo pomerili Orlando Magic in Golden State Warriors. Orlando ima eno samo zmago, veliko bolje pa ne gre niti aktualnim prvakom, ki so na prvih osmih tekmah zmagali le trikrat. S povprečjem 30 točk, 7,5 skoka in 6,5 asistence je njihov prvi strelec, podajalec in skakalec Stephen Curry. Za več zmag pa bodo morali več pokazati tudi njegovi soigralci. A Warriors so tudi lani slabše začeli, nato pa v končnici ujeli šampionsko formo.

Liga NBA, 3. november: Orlando Magic - Golde State Warriors

Oklahoma City Thunder - Denver Nuggets

Lestvica: