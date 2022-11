Mož, ki prejema udarce za dobrobit Dončića in Dallasa

"Prejema udarce v obraz, se bori in opravlja 'umazano' delo, ki potem Luki, meni in preostalim omogoči lažje delo v napadu," je po tekmi Dallasa z Utah Jazz v odmevnem komentarju delo, ki ga opravlja Dwight Powell, pohvalil njegov soigralec Spencer Dinwiddie. Powell je v letošnji sezoni iz vloge prvega centra prešel v vlogo košarkarja s klopi, za zdaj pa je nad njegovim delom v novi sezoni navdušen tudi Luka Dončić.

Košarkarji Dallasa so pred začetkom nove sezone največjo spremembo poleg odhoda Jalena Brunsona doživeli pod košem, kjer so pripeljali okrepitev iz Phoenixa v obliki JaVala McGeeja. Dwight Powell, ki v preteklih sezonah ni bil kos nalogam, ki mu jih je dodelil strateg Jason Kidd, se je tako po lanski sezoni preselil na klop in iz vloge prvega centra prešel v vlogo košarkarja s klopi oziroma v vlogo, ki zna še bolj načeti košarkarjevo samozavest.

Dwight Powell v tej sezoni dobro opravlja vlogo košarkarja s klopi. Foto: Reuters

Vidnejšo vlogo je Powell odigral na zadnji tekmi Dallasa, ko je ob zmagi nad Utah Jazz dosegel devet točk in pet skokov. Ob tem pa so imeli Mavs ob njegovi prisotnosti na igrišču razliko v koših kar +25. "To je neverjetno. Dwight je s svojo energijo spremenil igro. Vsak dan trdo dela, res si zasluži priložnost in opravlja odlično delo. Dobro je igrati z njim," je bil ob koncu jasen Luka Dončić, novo vlogo pa je sprejel tudi Powell. "Odgovornost igralcev iz klopi je, da se prilagodimo načrtu igre in da vskočimo, ko je to potrebno," je bil jasen center Dallasa, za katerim ni najlažji začetek sezone.

Dinwiddie jasno v bran soigralcu

Na to je po tekmi z odmevnim monologom na novinarski konferenci opozoril tudi Spencer Dinwiddie, ki je v odmevni izjavi poudaril naloge, ki jih uspešno opravi 31-letni Powell. "To je dokaz njegovega karakterja. To je najtežja stvar v tej ligi: da preideš iz vloge košarkarja, ki začenja tekme v prvi postavi, do tega, da tekme začenjaš na klopi in igraš veliko manj kot prej. Kljub temu je vsak dan med prvimi v fitnesu, trdo trenira, se pravilno prehranjuje, ne pije in res živi življenje profesionalca. Na koncu pa tudi najmočneje navija in spodbuja košarkarje, ki dobijo priložnost na parketu pred njim. Res si zasluži pohvalo, saj je to najtežja vloga, ki lahko pade na košarkarjeva pleča," je dejal Dinwiddie.

Spencer Dinwiddie: “I hope every single Mavs fan listens to this monologue and has a different respect level for (Dwight Powell).” pic.twitter.com/2lkrYf1CIz — Landon Thomas (@sixfivelando) November 3, 2022

"Težko je, ko se tvoja vloga v klubu tako spremeni, a on ostaja trdno motiviran, osredotočen na svoje naloge, in ko ga ekipa potrebuje, da svoj maksimum. Včasih po statistiki ne izstopa in vem, da nanj navijači Dallasa pogosto stresajo svojo jezo in nezadovoljstvo. A vsakič opravi svojo nalogo. Prejema udarce v obraz, se bori in opravlja 'umazano' delo, ki potem Luki, meni in preostalim omogoči lažje delo v napadu. Tako kot Tom Brady v NFL ne bi bil to, kar je, brez svojih soigralcev, tako tudi mi ne bi mogli opraviti svojega dela brez Dwighta. Upam, da bodo vsi navijači Mavsov videli ta moj monolog in začeli spoštovati Dwighta na ravni, kot si jo zasluži," je bil še jasen košarkar Dallasa.

Ob dobrih predstavah s klopi pa se je porajalo tudi vprašanje, ali bi si Powell s konstantnimi predstavami spet lahko prislužil vlogo v prvi postavi Dallasa. "Če bi lahko na parketu začelo šest košarkarjev, bi začel. Zaslužil bi si, a bomo videli. O tem se bomo še pogovarjali," ni bil najbolj navdušen strateg Dallasa Jason Kidd, ki je lahko dokaj zadovoljen z začetkom sezone, saj je njegov Dallas po sedmih tekmah pri štirih zmagah.

