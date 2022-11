Slovenci s pomembno zmago na stežaj odprli vrata svetovnega prvenstva

Kvalifikacije za SP, drugi del, 3. krog: Petek, 11. november:

Izrael : Slovenija 62:75 (18:15, 34:38, 51:56)

Ginat 12, Timor 9; Lapornik in Murić (7 sk.) po 16, Samar 13 (6 as.), Morgan 12 (8 sk.), Klavžar 9, Mahkovic 6, Prepelič 2, Macura 1

Slovenska košarkarska reprezentanca je danes igrala prvič po izpadu v četrtfinalu EuroBasketa, ko je bila presenetljivo boljša Poljska. Slovenci so na gostovanju v Izraelu prišli do zelo pomembne zmage, po kateri so zdaj z eno nogo že na letalu za Azijo, kjer bodo prihodnje leto Indonezija, Japonska in Filipini gostili svetovno prvenstvo.

Slovenski košarkarji, ki jih je prek luže spremljal tudi Luka Dončić, so v Izraelu nastopili v zelo spremenjeni zasedbi, iz tiste, ki je igrala v Nemčiji, sta bila v reprezentanci le Edo Murić in Žiga Samar. Ob odsotnosti Gregorja Glasa, ki se bo reprezentanci morebiti pridružil vsaj za ponedeljkovo tekmo z Nemčijo, pa se je Aleksander Sekulić skupaj s strokovnim štabom pred tekmo z Izraelom odločil, da bo zunaj dvanajsterice ostal še košarkar Krke Robert Jurković.

Slovenski selektor je v ogenj proti Izraelu v Tel Avivu v uvodu poslal peterko Žiga Samar, Miha Lapornik, Blaž Mahkovic, Edo Murić in Jordan Morgan. Prvi koš na tekmi je po dobri minuti igre in nekaj začetnih napak na obeh straneh dosegel član Maccabija Yiftah Ziv, ki je ob Rafaelu Menku dobil zeleno luč izraelskega kluba za nastop v kvalifikacijah, kljub temu da večina evroligašev v tem ciklu ni dobila možnosti za priključitev reprezentancam.

Žiga Samar je ob odsotnosti številnih nosilcev prevzel vlogo prvega organizatorja slovenske igre. Foto: FIBA

Slovence je po dobrih dveh minutah igre v prvo vodstvo na tekmi s 6:4 popeljal Morgan, ki je v prvi četrtini nekajkrat odlično deloval v navezi s Samarjem, ki je Američana s slovenskim potnim listom ves čas iskal s podajami pod košem. Sekulić je že v prvi četrtini veliko menjal, tako so med drugim priložnost že v prvih desetih minutah dobili tudi Jan Špan, Bine Prepelič, Jurij Macura in debitant v izbrani vrsti, 18-letni Urban Klavžar.

Ekipi sta bili v prvi četrtini zelo izenačeni, o čemer priča tudi podatek, da so Slovenci v prvih desetih minutah vodili z največ štirimi, Izraelci pa s tremi točkami razlike. Prav toliko so vodili ob koncu prve četrtine, ki so jo dobili z 18:15. Slovenci v prvi četrtini res niso bili strelsko razpoloženi, zgrešili so vseh šest poskusov za tri točke, iz igre pa so metali le s 27-odstotno natančnostjo. Samar in Morgan sta dosegla vsak po štiri točke.

Miha Lapornik je v drugi četrtini dosegel tri trojke. Foto: FIBA

Takoj na začetku druge četrtine so Slovenci le dočakali prvo trojko, potem ko je slovenski niz 7:0 z metom za tri odprl Miha Lapornik. Slovenci so tako prešli v vodstvo, ki je po še dveh trojkah razigranega Lapornika dobrih pet minut pred polčasom prvič naraslo na deset točk (32:22). A sledil je hiter odgovor Izraela, ki je po nekaj napakah Slovencev z delnim izidom 7:0 znova ujel priključek.

Sekulić je nato vzel minuto odmora, da bi ustavil izraelski nalet, a se Sloveniji v nadaljevanju prvega polčasa ni uspelo znova odlepiti tekmecu, ki je sicer v prvem polčasu izgubil kar 17 žog, blestela ni niti Slovenija, ki jih je izgubila deset. Izid prvega polčasa 38:34 za Slovence je dobre pol minute pred koncem druge četrtine z zadetima prostima metoma postavil Samar. Najboljši strelec Slovenije v prvem polčasu je bil Lapornik z enajstimi točkami (3/4 za 3), Samar jih je dodal osem. Prav toliko jih je za Izrael dosegel Tomer Ginat.

Ekipi v prvem polčasu, pričakovano, nista postregli s košarkarsko poslastico, pri obeh zasedbah je šepal tudi met. Izrael je dosegel tri trojke iz devetih poskusov, Slovenci pa so jih zadeli prav toliko, a so za to potrebovali 13 metov.

Od +15 do novega padca v igri

Slovenija je v prvem delu tretje četrtine močno dodala na plin. Če se je v drugi četrtini met za tri odprl Laporniku, pa se je na začetku tretjega dela tekme pod pomembni trojki podpisal kapetan Murić, ki je po dobrih štirih minutah tekme v drugem polčasu Slovenijo popeljal do vodstva s 46:39. Nad članom Cedevite Olimpije ob metu za tri nato prekršek storil Nimrod Levi, Slovenija pa je po vseh treh izkoriščenih prostih metih znova pobegnila na dvomestno prednost (49:39).

Izraelci so se pred začetkom zadnje četrtine povsem približali Slovencem. Foto: FIBA

Sekulićevi varovanci so se zatem vendarle nekoliko sprostili, igra je stekla, priložnost za igro pa je dobil še en debitant v izbrani vrsti, Leon Stergar. Slovenci so tudi v nadaljevanju polnili koš neprepričljivih Izraelcev, po prodoru in trojki Samarja pa je slovenska reprezentanca po dobrih šestih minutah tretje četrtine prvič na srečanju prišla do vodstva s +15. (54:39). Slovenski košarkarji so med drugim v tretji četrtini napravili delni izid 11:0, v katerem Izrael dobre štiri minute ni dosegel koša.

A veselje ni trajalo dolgo, saj je sledil nov padec v slovenski igri. Slovenci so slabi dve minuti pred koncem tretje četrtine še vodili s 56:43, nato pa je sledil izraelski niz z 8:0, po katerem so se gostitelji pred zadnjo četrtino približali na 51:56 in skoraj povsem stopili prednost gostov.

Novo prebujenje v zadnjem delu Jordan Morgan je 12 točkam dodal še osem skokov. Foto: FIBA

Izraelci so tudi na začetku zadnje četrtine igrali na krilih zaključka tretjega dela in navijačev, ki so se v zaključku tekme povsem prebudili. Slovencem je kljub temu uspele držati majhno prednost, Sekulić pa je slabih sedem minut pred koncem ob vodstvu s 63:59 ukrepal z minuto odmora.

Ta se je nato obrestovala, saj je Slovenija znova dala v prestavo višje in odgovorila z delnim izidom 8:0. Slabih pet minut in pol pred koncem je najprej s trojko Slovenijo do vodstva s 66:59 popeljal Murić, zatem je za malce občutnejšo prednost zadel še Morgan, s črte prostih metov pa je bil za novo dvomestno prednost enkrat natančen še Lapornik (69:59). Izrael v tem času več kot štiri minute ni dosegel koša, Slovenija pa je v zaključku brez težav zadržala vodstvo in prišla do zelo pomembne zmage s 75:62.

V slovenski izbrani vrsti, kjer na igrišče ni stopil le Jakob Čebašek, sta bila na koncu s po 16 točkami najučinkovitejša Murić in Lapornik, Samar je dodal 13 točk, Morgan pa je 12 točkam dodal še osem skokov. Pri Izraelcih, ki so izgubili kar 24 žog, je le Tomer Ginat z 12 točkami dosegel dvomestno število točk.

Izrael : Slovenija, foto: FIBA:

Dvanajsterica Slovenije za tekmo z Izraelom: Žiga Samar, Edo Murić, Jakob Čebašek, Jurij Macura, Bine Prepelič, Jan Špan, Miha Lapornik, Petar Vujačić, Blaž Mahkovic, Jordan Morgan, Urban Klavžar in Leon Stergar.

Finci že kvalificirani

Varovanci Aleksandra Sekulića so po devetih tekmah s šestimi zmagami na lestvici tretji (6-3). Pomembnejša pa je prednost pred Izraelom (3-6), ki ima tri kroge pred koncem tri zmage manj. Danes ob 18.05 bo Švedska (3-5) lovila priključek na tekmi proti Estoniji (2-6). Zmaga Estoncev bi Slovenijo še dodatno približala nastopu na SP. V tej skupini so si Finci (7-1) že zagotovili nastop na SP, Nemci (7-1) pa bi se tja že uvrstili z drevišnjo zmago proti Fincem ali s porazom Švedske.

19.00 Nemčija - Finska Lestvica:

1. Finska 8 tekem - 7 zmag

2. Nemčija 8 - 7

3. Slovenija 9 - 6

4. Švedska 8 - 3

5. Izrael 9 - 3

6. Estonija 8 - 2

