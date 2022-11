Vprašajev veliko, na odgovore bo treba počakati

Pred slovensko košarkarsko reprezentanco sta pomembni novembrski tekmi v sklopu kvalifikacij za svetovno prvenstvo proti Izraelu in Nemčiji. Selektor Aleksander Sekulić ima občutno spremenjeno in, gledano na individualno kakovost, okrnjeno zasedbo v primerjavi z EuroBasketom. Tri dni pred dvobojem z Izraelom vlada še negotovost pri Gregorju Glasu, selektor pa se je moral dotakniti tudi vprašanj o tistih košarkarjih, ki bi lahko pomagali, a jih v izbrani vrsti ni.

Po razočaranju na evropskem prvenstvu v Nemčiji, kjer je Slovenija v četrtfinalu presenetljivo izpadla proti Poljski, se je Aleksander Sekulić obdržal na selektorskem stolčku. Košarkarska zveza Slovenije mu stoji ob strani in omogoča, da še naprej drži dirigentsko palico nad izbrano vrsto, ki jo 11. in 14. novembra čakata dvoboja kvalifikacij za svetovno prvenstvo proti Izraelu in Nemčiji.

Štiri kroge pred koncem Slovenija v skupini J zaseda tretje mesto – ravno toliko ekip se bo uvrstilo na svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto. Švedska in Izrael zaostajata za dve zmagi. Prva ni nevarna, saj je Slovenija oba obračuna v uvodnem delu kvalifikacij že osvojila, zato pa lahko ob koncu napade Izrael.

O analizi EuroBasketa šele po koncu kvalifikacij za svetovno prvenstvo

"V tem kratkem času bomo poskušali postaviti načela v obrambi. Ta bo morala biti naše vodilo na teh dveh tekmah. Težko se je uigrati v tako kratkem času. Težko je za igralce, ker se morajo resetirati in pozabiti, kar delajo v klubu. S soigralci se morajo uigrati. Imamo precej spremenjeno zasedbo. Kar velik izziv bo, zlasti za fante," je na treningu izbrane vrste v dvorani na Ježici razlagal Sekulić.

Edo Murić je sicer del izbrane vrste, a ima zdravstvene težave. Slovenija v novembrskem ciklu ne bo mogla računati na osrednje zvezdnike slovenske košarke. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Po EuroBasketu je bil deležen kritik, ker se je Slovenija predčasno poslovila od velikega tekmovanja, na katerem je bila cilj medalja. Analiza je narejena, a še ni čas za njeno javno razkritje: "Naredili smo analize, veliko je bilo pogovorov, kje so bile napake. Za nas je bil to neuspeh. Življenje teče dalje. Pokušamo nadaljevati še močnejši. Ne bi se preveč dotikal evropskega prvenstva. Ko bo čas, se bomo lahko o tem pogovarjali. Zdaj moramo biti osredotočeni na kvalifikacije. Bo pa čas, ko bomo povedali. Ko končamo kvalifikacije, pred velikim tekmovanjem. Najprej se moramo uvrstiti tja."

Brez zamer ali težav

Kritike so se ga dotaknile, prav tako kot igralce in vse vodstvo Košarkarske zveze Slovenije. Poudaril je, da je bilo veliko neprespanih noči, analiz, kaj bi lahko naredili bolje: "Iz tega moramo potegniti čim več pozitivnih stvari in se na žalost naučiti iz lastnih napak."

Gregor Hrovat je pred EuroBasketom doživel velik udarec, potem ko ga selektor ni izbral v ekipo, pa čeprav naj bi bilo predvideno mesto zanj. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Po prvenstvu se je izkazala za napako njegova odločitev, da namesto Gregorja Hrovata na prvenstvo vzame Luko Rupnika. Hrovat je v ponedeljkovem pogovoru za Sportal povedal, zakaj ga tokrat ni v ekipi: "Skoraj vsi že vedo, kaj se je v reprezentanci dogajalo poleti pred EuroBasketom in kaj se dogaja zdaj. Že pred nekaj časa sem sprejel odločitev, da trenutno ne bom v reprezentanci. Sem se pa pogovoril z ljudmi s košarkarske zveze in s selektorjem, predstavil sem svoje stališče, svoje mnenje, in mislim, da smo potem našli skupno točko, da je boljše, da zdaj izpustim to reprezentančno akcijo. Kaj bo v nadaljevanju, pa trenutno še res ne vem."

"Do nikogar ne čutim zamer, nimam težav. Preprosto je rekel, da v tem novembrskem ciklu ne more pomagati reprezentanci," pravi selektor, ki je o tem, kako so potekali pogovori s preostalimi kandidati za to reprezentančno okno, dejal: "Preprosto. Ekipa, ki se je zbrala, je sestavljena iz igralcev, ki so na voljo in so željni pomagati reprezentanci. In konec koncev tistih, ki so v trenažnem procesu. Izhajam iz tega, da je reprezentanca prostovoljna. Nikogar ne moremo prisiliti. Tisti, ki bodo pustili srce in dušo, so tu."

Vprašaj pri Gregorju Glasu

Na seznamu pogrešamo tudi ime Aleksej Nikolić, ta je bil na EuroBasketu in ni član evroligaškega moštva, kar pomeni, da ima možnost nastopa v kvalifikacijah: "Vsak ima svoje razloge. Ne bi se rad preveč dotikal tistih, ki jih ni. Osredotočiti se moramo na te, ki so tu."

Bodo pri evroligaškem Partizanu pustili Gregorju Glasu, da nastopi za Slovenijo? Po nekaterih informacijah naj bi dovolili igrati za izbrano vrsto le srbskim košarkarjem. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Na vprašanje sedme sile, ali je kaj poskušal potrkati na vrata evroligaških moštev, da bi izpustili kakšnega od slovenskih košarkarjev na reprezentančno akcijo, je odgovoril: "Ves ta čas, ko sem selektor, smo za vsake kvalifikacije, za vsa okna, ki so med letom, vložili zelo veliko naporov za to, da bi poskusili igralce, ki nastopajo v Evroligi, pripeljati v izbrano vrsto. Na koncu smo vedno izviseli. Na koncu je klub rekel, da igralci ne morejo. Za Gregorja Glasa na primer še ne vemo, ali bo lahko prišel. Po enih informacijah bo prišel. Bomo videli. Po eni strani smo dobili zagotovilo, da lahko pride, po drugi strani smo prejeli dopis od njegovega kluba Partizana, da ne bodo spuščali svojih igralcev."

Če je občutno spremenjena igralska zasedba, so novosti tudi v trenerskem štabu. Sekuliću bosta ob Daliborju Damjanoviću pomagala Dejan Mihevc in Luka Bassin. "Ni posebnih razlogov, zakaj so se pojavile spremembe. Vsi skupaj smo se pogovarjali, da bi osvežili štab. Odločili smo se, kot smo se," pravi trener ruskega Lokomotiva iz Kubana.

Kapetan Murić trenira po posebnem programu

Vprašaj je torej pri Glasu in tudi pri kapetanu Edu Muriću, ki naj bi na primer na zadnji tekmi Cedevite Olimpije igral z injekcijo: "Ni povsem v redu. Ni edini. Veliko težav smo imeli pri sestavi moštva. Veliko košarkarjev je z manjšimi poškodbami. Edo dela po posebnem programu in upam, da bo pripravljen."

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Dodatna težava je, ker strokovni štab ne ve, v kakšni sestavi bo igral Izrael, saj se lahko zgodi, da bi dobili tudi kakšno evroligaško okrepitev: "Osredotočiti se moramo na to, kar lahko pričakujemo od njih. Kako bodo odigrali v obrambi in napadu, ne vemo. Največji poudarek je na individualni pripravi. Ko bomo vedeli, katerih 12 bo nastopilo, se bomo lahko več pogovarjali."

Slovenija bi si nastop na svetovnem prvenstvu skoraj zagotovila že z zmago na gostovanju v Izraelu. A selektor opozarja, da v tem trenutku ne smejo razmišljati, kako in kdaj bi si zagotovili nastop na svetovnem prvenstvu, ki ga je Slovenija leta 2019 na Kitajskem izpustila, ker ni našla poti skozi kvalifikacijsko sito: "Ne razmišljam rad o tem in tudi igralci ne smejo, kaj bi, če bi. Osredotočiti se moramo le na Izrael, ki je kakovostna ekipa. Na domačem terenu igra. Velik izziv bo."

Jasno je, da je vprašajev veliko, medtem ko bo treba na odgovore še počakati. Prvi bo že v petek po dvoboju z Izraelom, ki se bo začel že ob 13. uri po našem času.