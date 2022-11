Slovenski košarkar ima novo službo

Občasni slovenski reprezentant Luka Rupnik si je našel novi klub. 29-letni košarkar je sklenil pogodbo s španskim Burgosom, in sicer do konca te sezone. Rupnik je v preteklosti v Španiji že igral, ko je bil član španskih Lleide, Fuenlabrade in Zaragoze.

Rupnik je bil od začetka te sezone brez delodajalca, v lanski sezoni pa je igral v Turčiji pri Yalovaspor BK. Za Rupnika je Burgos, ki je v letih 2020 in 2021 osvojil Fibino ligo prvakov, sedmi klub v tujini, pred odhodom v Malo Azijo je igral tudi za špansko Lleido, Fuenlabrado in Zaragozo, belgijski Antwerpen in češki Nymburk. V Sloveniji je branil barve Slovana in Olimpije.

Burgos trenutno igra v drugi španski ligi LEB Oro, kjer je po šestih krogih pri treh zmagah in treh porazih na desetem mestu prvenstvene lestvice. Poleg Burgosa naj bi bila v boju za slovenskega košarkarja še ekipa Morabanc Andorra, ki prav tako igra v drugi španski ligi.

Idrijčan je bil letos poleti tudi član slovenske reprezentance na EuroBasketu.

