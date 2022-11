Američana ne bi bilo treba klicati, ker je pri njem jasno stališče o Sloveniji

Konec aprila 2021 si je Jordan Morgan strgal križno vez v levem kolenu, kar je nemudoma pomenilo, da ne bo mogel pomagati Sloveniji v kvalifikacijah za olimpijske igre. Mike Tobey je nato namesto njega dobil priložnost, da kot naturalizirani košarkar zastopa barve Slovenije.

Ker je dobro igral tudi na olimpijskih igrah, je bilo jasno, da bo del zasedbe še na letošnjem EuroBasketu, na katerem se je nato Slovenija poslovila predčasno v četrtfinalu po porazu s Poljsko.

"Težko je bilo spremljati Slovenijo"

Morganu ni bilo lahko spremljati slovenske reprezentance na obeh omenjenih tekmovanjih, saj je bilo zanj sprva predvideno mesto v ekipi, vendar mu je nato poškodba prekrižala načrte: "Spremljal sem, vendar je bilo, pošteno povedano, težko gledati. Gledati olimpijske igre in EuroBasket … Včasih sploh nisem gledal."

Foto: Grega Valančič/Sportida

Rehabilitacija kolena po operaciji križnih vezi vselej obsega daljši časovni okvir. Nič drugače ni bilo pri Morganu, a je vesel, da je spet ujel ritem: "Težje je bilo, kot sem si predstavljal. Strgane križne vezi so pravi izziv. Včasih se počutiš osamljenega. Prihajam v formo, sem pa zelo motiviran, ker sem imel za seboj takšno poškodbo in še spremembe v ekipah. Nekaj časa nisem bil jaz. Vesel sem, da zdaj igram. Veliko stvari se je zgodilo. Trdo sem delal, da bi se vrnil. Ko sem se poškodoval, sem si rekel, da se bom vrnil boljši. Najboljši do zdaj."

"Vedno sem želel igrati za reprezentanco"

Pred njim in kolegi v izbrani vrsti je novo reprezentančno okno v sklopu kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto v treh državah (Indonezija, Japonska in Malezija). Štiri kroge pred koncem je Slovenija na tretjem mestu za Nemčijo in Finsko, dve zmagi za njo sta Švedska in Izrael, eno več pa še Estonija. Ker je naša reprezentanca dvakrat že premagala Švedsko, je v boju za tretje mesto, ki še pelje na prvenstvo, nevaren le Izrael, s katerim se mora še pomeriti dvakrat. Prvič že danes ob 13. uri.

Foto: Vid Ponikvar

Ob odsotnosti številnih ključnih košarkarjev bo pomembno vlogo moral odigrati prav Morgan, ki se je z veseljem odzval povabilu selektorja Aleksandra Sekulića. "Lep občutek je biti spet tukaj. Vedno je prava energija v Sloveniji. Lepo je biti nazaj. Selektor me je poklical, vendar me ni bilo treba. Vedno sem želel igrati za reprezentanco. Ko je prišla priložnost, sem prišel. Ekipa je spremenjena. Polovico igralcev sem poznal, druge spoznavam. Veliko pomembnih košarkarjev nam manjka, zato bomo morali vsi stopiti naprej. Na obeh tekmah bo prava borba. Vseh 40 minut bomo morali igrati čvrsto," pravi član turškega Konyasporja, ki je v sezoni 2017/18 igral za takratno Petrol Olimpijo.