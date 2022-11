Podatek, ki lahko Luko Dončića navdaja z optimizmom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V noči na nedeljo bo v ligi NBA znova na delu Luka Dončić, ki bo z Dallasom iskal vrnitev na zmagovalne tirnice. Mavericks so izgubili na zadnjih dveh tekmah proti Orlandu in Washingtonu, zdaj pa jih čaka obračun s Portland Trail Blazers. Dallas je sicer v tej sezoni na domačih tleh na šestih tekmah slavil kar petkrat, kar je gotovo razlog za optimizem v vrstah ekipe iz Teksasa.

Zadnji dve tekmi sta bili tudi edini tekmi Luke Dončića v tej sezoni lige NBA, na katerih Ljubljančan ni presegel meje 30 točk. Kljub temu je Dončić še naprej najboljši strelec lige NBA. V tej sezoni v povprečju doseže 33,6 točke na tekmo, drugi je član Golden State Warriors Stephen Curry, ki v povprečju dosega 33,3 točke na obračun, sledi mu Giannis Antetokounmpo (31,8 točke).

Dončić si je sicer na zadnjih dveh tekmah pripisal krivdo za poraza Dallasa, saj je šepal predvsem njegov met, a je Jason Kidd že večkrat poudaril, da je krivda na celotni ekipi, ki bo morala predvsem v strelskem smislu bolj pomagati slovenskemu košarkarju. Glede njegove strelske statistike so ga spraševali tudi na novinarski konferenci po zadnji tekmi. Na vprašanje, ali se obremenjuje s svojimi statističnimi dosežki, ki rušijo mejnike v ligi NBA, je Dončić odgovoril: "Ne, ne gledam statistike, zato ker imamo danes statistiko že prav za vsako stvari. Vsak, ki spije espresso pred tekmo in doseže pet točk, se podpiše pod kakšen rekord. Tako da tega res ne spremljam, a vem, da bo o tem tekla beseda," je v smehu razlagal Dončić.

Christian Wood ima težave s kolenom. Foto: Reuters

Pred tekmo s Portlandom je pri Dallasu pod vprašajem nastop Christiana Wooda, ki ima težave zaradi zvina levega kolena. Wood je manjkal tudi na zadnjih dveh tekmah Dallasa. Za Portland bo to še šesta tekma v gosteh, dobili pa so zadnje tri tekme. Dallas je na domačih tleh v tej sezoni zabeležil pet zmag in en poraz, zato je zasedba Jasona Kidda pred srečanjem s Portlandom lahko nekoliko bolj optimistična.

Portland je imel sicer v zadnjem času kar nekaj težav s poškodbami, tri tekme je v zadnjem obdobju izpustil Damian Lillard, po dvakrat sta bila zaradi zdravstvenih težav odsotna tudi Jusuf Nurkić in Anfernee Simons, z gležnjem je imel težave Jerami Grant, v petek pa je ekipa oznanila, da si je prst izpahnil novinec Shaedon Sharpe, ki je pod vprašajem za nastop proti Dallasu.

Liga NBA, 12. november: 22.00 Los Angeles Clippers - Brooklyn Nets

0.00 Washington Wizards - Utah Jazz

1.00 Detroit Pistons - Boston Celtics

1.00 Indiana Pacers - Toronto Raptors

1.30 Philadelphia 76ers - Atlanta Hawks

2.00 Miami Heat - Charlotte Hornets

2.30 Dallas Mavericks - Portland Trail Blazers

2.30 New Orleans Pelicans - Houston Rocket

