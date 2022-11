Novo razočaranje za Luko Dončića, Dallasu znova spodrsnilo #video

Washington Wizards : Dallas Mavericks 113:105 (28:34, 58:61, 87:83)

Kuzma 36, Hachimura 23, Barton 14; Dinwiddie 33, Dončić 22, Hardaway Jr. 16

Učinek Luke Dončića: 22 točk (met za tri 3/8, met za dve 5/13, prosti meti 3/9), 9 sk., 6 as., 2 ukr. žogi, 5 izg. žog v 39 minutah

Vrhunci dvoboja v Washingtonu:

Več sledi ...

Festival trojk Dallasa v uvodni četrtini:

Bucket after bucket after bucket after bucket after bucket pic.twitter.com/6gCzdzKr0B — Dallas Mavericks (@dallasmavs) November 11, 2022

Dallas je v uvodni četrtini zadel kar sedem trojk, s tremi je prednjačil Spencer Dinwiddie, Luka Dončić pa je oba meta za tri točke zgrešil. Dallas je vodil že za +12 (20:8), a se je Washington na krilih Kyla Kuzme (10) približal na -2 (25:27). Mavericks so v nadaljevanju znova ušli gostiteljem in dobili prvo četrtino za +6.

V drugi četrtini so bolje začeli gostitelji in povedli s 40:39. Prvič v tej sezoni je zaigral v dresu Dallasa Francoz Frank Ntilikina, v napadu pa se je razigral Tim Hardaway Jr. in zadel tri trojke. Pri Washingtonu je nase opozoril Japonec Rui Hachimura (12 točk), prvi polčas se je končal s tesno prednostjo Kiddovih izbrancev. Dončić je v prvem polčasu dosegel le 7 točk, kar se mu v tej sezoni še ni pripetilo. Iz igre je zadel 3 od 9 metov, zelo skromen pa je njegov izkupiček pri prostih metih, saj je od petih zadel le enega. Zbral je še 5 asistenc in 4 skoke, tako da bi lahko, če bi ohranil podoben ritem v drugem polčasu, postavil nov trojni dvojček.

Kako je Luka Dončić našel samega Josha Greena:

LD ➡️ JG



Just beautiful 🤌🤌🤌 pic.twitter.com/yiJRIPEp6Q — Dallas Mavericks (@dallasmavs) November 11, 2022

Kristaps Porzingis v tej sezoni pri Washingtonu na tekmo v povprečju dosega 19 točk. Proti Mavericks ga bi bilo na parketu, saj je zaradi poškodbe mišice izpustil srečanje proti nekdanjim soigralcem iz Teksasa. Foto: Reuters

Prednost Dončića se topi

Stephen Curry je najbližji zasledovalec Luke Dončića na seznamu najboljših strelcev. Foto: Reuters Slovenski košarkarski virtuoz ostaja najboljši strelec tekmovanja. Njegovo povprečje je po predstavi v Washingtonu s 34,8 padlo na 33,6 točke, kar pa je še vedno prvovrsten dosežek za uvodnih 11 srečanj. Drugouvrščeni Stephen Curry (Golden State) ima povprečje 32,6 točke, naslednji Donovan Mitchell (Cleveland) 31,9, blizu sta še Giannis Antetokounmpo (Milwaukee) z 31,8 in Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City) z 31,6 točke.

Ljubljančan ima kot edini med petimi najboljšimi strelci v tej sezoni natančnost meta iz igre manjšo od 50 odstotkov.

Mavs zdaj čaka pet zaporednih domačih tekem, na katerih bodo lahko izboljšali razmerje zmag in porazov. Za začetek se bodo doma v noči na nedeljo pomerili s Portlandom.

Liga NBA, 10. november: Washington Wizards : Dallas Mavericks 113:105

Kuzma 36 (trojke 5/11), 11 sk., 7 as., Hachimura 23 (met iz igre 9/14), 8 sk., Barton 14, 7 sk.; Dinwiddie 33 (trojke 7/12), Dončić 22 (met za tri 3/8, met za dve 5/13, prosti meti 3/9), 9 sk., 6 as., 2 ukr. žogi, 5 izg. žog v 39 minutah, Hardaway Jr. 16 (trojke 5/11), Powell 14, 7 sk.



01.30 Atlanta Hawks – Philadelphia 76ers

01.30 Miami Heat – Charlotte Hornets

02.00 New Orleans Pelicans – Portland Trail Blazers

Lestvica: