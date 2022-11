Boston nadaljeval zmagoviti niz, Milwaukee ne najde recepta za Atlanto

Košarkarji Boston Celtics so nadaljevali zmagoviti niz, za sedmo zaporedno zmago so s 126:122 premagali Oklahoma City Thunder in prevzeli vodstvo. Milwaukee Bucks je na domačem terenu še drugič v enem tednu izgubil z Atlanto (106:121), ki mu je zadala tretji poraz sezone. Prvaki Golden State Warriors so se znesli nad San Antonio Spurs (132:95).