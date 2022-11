Nora predstava Afričana v ligi NBA, česa takšnega pa še ne #video

Zvezdnik Philadelphie Joel Embiid je na dvoboju z Utahom pisal zgodovino. Kamerunec, ki želi leta 2024 na olimpijskem turnirju v Parizu zastopati francoske barve, je bil neustavljiv. Zaigral je kot v transu, izjemen večer pa podkrepil z 59 točkami, ki jim je dodal 11 skokov, osem asistenc in kar sedem blokad. S tem je postal prvi košarkar v zgodovini tekmovanja, ki je na eni tekmi prispeval vsaj 50 točk, deset skokov, pet asistenc in pet blokad.

Nepozabna predstava Joela Embiida proti Utahu:

"Še nikoli nisem videl tako dominantne predstave tako v obrambi kot tudi napadu," je po tekmi, na kateri so 76ers domače navijače v dvorani Wells Fargo Center spravili v dobro voljo z zmago (105:98), dejal trener Philadelphie Doc Rivers. V karieri je videl marsikaj, tako popolne predstave v številnih statističnih pogledih, kot jo je pokazal Embiid, ki je zgolj v zadnji četrtini dosegel 26 točk, pa še ne. Edini njegov soigralec, ki je še dosegel dvomestno število točk, je bil Tyrese Masey (18), edini soigralec, ki je še stopil na črto prostih metov, pa je bil Danuel House. Embiid je z izjemnim dosežkom poskrbel tudi za najboljšo strelsko predstavo sezone v ligi NBA.

Darius Garland (levo) je proti Minnesoti zadel kar deset trojk. Foto: Reuters Mejo 50 točk je v noči na ponedeljek presegel tudi Darius Garland, a v nasprotju z Embiidom ostal brez zmage. Cleveland, ki je zaigral brez dveh poškodovanih zvezdnikov (Donovan Mitchell in Jarrett Allen imata težave z gležnjem), je priznal premoč Minnesoti (124:129), Garland pa se je podpisal pod strelski rekord kariere, pri katerem je navduševal zlasti z natančnostjo meta za tri točke, saj jih je zadel kar deset od 15.

Krepko je izboljšal svoj prejšnji strelski rekord kariere (41 proti Indiani pred osmimi meseci), v zadnji četrtini pa se je podpisal pod kar 27 točk. Cavaliers so še v tretji četrtini zaostajali za -24, deset sekund pred koncem pa so se gostom približali na dve točki zaostanka. Dlje ni šlo.

Strelski rekord Dariusa Garlanda v ligi NBA:

Pri Minnesoti je strelski dosežek sezone uspel D'Angelu Russllu (30 točk), z 29 točkami se je izkazal tudi Karl-Anthony Towns. Garland je ob Embiidu šele drugi košarkar, ki je v tej sezoni presegel mejo 50 točk, pred tem je strelski rekord sezone pripadal Jaju Morantu (49 proti Houstonu 21. oktobra), ki je v noči na ponedeljek zaradi poškodbe gležnja izpustil dvoboj v Washingtonu, Memphis pa je ostal praznih rok.

Nikola Jokić je na gostovanju Denverja v vetrovnem mestu izstopal z asistencami. Foto: Reuters V prvem obračunu slovenskih košarkarjev v ligi NBA v tej sezoni se je zmage veselil Vlatko Čančar. Denver je v gosteh prepričljivo ugnal Chicago Gorana Dragića (126:103). Pri gostih je s strelskim presežkom sezone izstopal Michael Porter Jr. (31), srbski as Nikola Jokić pa tokrat ni veliko metal iz igre. Zadel je vse štiri mete, se ustavil pri osmih točkah, soigralcem pa podelil kar 14 asistenc.

Na parketu je prebil le 27 minut, v zadnji četrtini mu zaradi visoke prednosti gostov ni bilo več treba zaigrati. "14 asistenc v manj kot 28 minutah, to je noro! Izgubil je le dve žogi, to je razmerje 7:1 v korist asistenc, kar ga ne dela le dobrega, ampak izjemnega igralca," navdušenja nad Jokićem ni skrival njegov trener Michael Malone.

Vrhunci dvoboja v Chicagu:

Denver je v dobri formi, na zadnjih šestih tekmah je zmagal kar petkrat. Povsem drugačna je forma Chicaga, ki je na zadnjih petih tekmah zmagal le enkrat. Biki so že v prvi četrtini zaostajali za 15 točk, do preobrata jim ni mogel pomagati niti Dragić, ki je dvoboj končal pri 11 točkah. Izkušeni Ljubljančan je odigral slabih 23 minut, njegov reprezentančni soigralec iz Kopra pa se je znova moral zadovoljiti z drobtinicami. Odigral je tri minute in zadel edini met za tri točke.

Liga NBA, 13. november:

New York Knicks : Oklahoma City Thunder 135:145

Reddish 26, Randle 25, 10 sk., Quickley 24, Brunson 17, 7 as.; Gilgeous-Alexander 37, 8 as., Giddey (12 as., 10 sk.) in Dort 24, Robinson-Earl 17, 7 sk.

Cleveland Cavaliers : Minnesota Timberwolves 124:129

Garland 51 (trojke 10/15), 6 as., Stevens 15; Russell 30, 12 as., Towns 29, 13 sk., Prince 19, Gobert 15, 13 sk.

Washington Wizards : Memphis Grizzlies 102:92

Porzingis 25, 6 sk., Avdija 21; Brooks 19, Jones 17, Aldama 15, 7 sk., Morant ni igral

Philadelphia 76ers : Utah Jazz 105:98

Embiid 59 (met iz igre 19/28, prosti meti 20/24), 11 sk., 8 as., Maxey 18, Harden ni igral; Beasley 18, Markkanen (10 sk.) in Sexton 15

Chicago Bulls : Denver Nuggets 103:126

LaVine 21, DeRozan 16, Williams 15, Dragić 11 (met za tri 1/2, met za dve 4/8), 6 as., 1 sk., 1 ukr. žoga in 3 izg. žoge v 23 minutah; Porter Jr. 31, Murray 23, Jokić 8, 14 as., 6 sk., Čančar 3 (met za tri 1/1) v 3 minutah

Sacramento Kings : Golden state Warriors 122:115

Sabonis 26, 22 sk., 8 as., Fox 22, 8 as., Murray 21, Huerter 17; Curry 27 (met za tri 3/9), 6 sk., Wiggins 26, Poole 18, Thompson 17, 7 sk.

Los Angeles Lakers : Brooklyn Nets 116:103

Davis 37 (met iz igre 15/25), 18 sk., Walker IV 25, Reaves 15, Westbrook 14, 12 as., 6 sk., James ni igral; Durant 31, 9 sk., 7 as., Thomas 15, Irving ni igral