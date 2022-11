Dončić prevzel odgovornost

Proti Orlando Magic in Washington Wizzards so košarkarji Dallas Mavericks vknjižili dva poraza. Če je pred dobrim dnevom kazalo še sanjsko in je bil povrhu vsega Luka Dončić v svojem svetu, saj je v povprečju dosegal več kot 30 točk na tekmo in se počasi približeval sicer oddaljenemu rekordu Wilta Chamberlaina - v sezoni 1952/53 je 23 tekem zapored dosegel vsaj 30 točk -, so se stvari hitro obrnile na glavo. Na deseti tekmi se je zaustavil in takrat se je zaustavil tudi zmagoviti niz Dallasa.

Luka je bil tudi v noči na petek proti Washington Wizzards skromen pri metu iz igre. Zadel je osem metov iz 21 poskusov, tekmo pa končal pri 22 točkah, medtem ko je Dallas izgubil s 105:113.

"Ekipa zmaguje in izgublja skupaj. Ni kriv Luka."

"Na zadnjih tekmah sem igral grozno. Prevzemam odgovornost za ti tekmi. Najti moramo pot do zmag. Na teh dveh tekmah bi morali zmagati, vendar nismo," je bil znova razočaran slovenski košarkar.

Foto: Reuters

Glavni trener Jason Kidd se ni strinjal z zvezdnikom ter poudaril, da ekipa zmaguje in izgublja skupaj: "Ne mislim, da je kriv Luka. Ekipa smo. Vsakdo, ki nosi oblačilo Mavs, je del zmag in porazov. To je na nas vseh. Luka s tem, ko prevzema odgovornost, kaže znake vodje. To je sicer lepo videti, vendar breme poraza resnično ni na njegovih ramenih. Na zadnjih dveh tekmah nismo igrali dobro. Ravno zato jih v rednem delu igramo 82, da si lahko pogledaš, kaj si delal narobe, in kaj popraviš."

Zgodba na domačih tleh je povsem drugačna od tiste na gostovanjih

Čeprav je bila domača zasedba Washingtona prav tako oslabljena, se je pri Dallasu izkazalo, da je prisotnost Christiana Wooda, ki ima težave s kolenom, zelo pomembna za Mavs. Zlasti zato, ker klop Dallasa ni na pravi ravni. Tokrat so košarkarji, ki ne začenjajo tekme v prvi peterki, dosegli le 25 točk, na prejšnji proti Orlandu 24, kar je težava za moštvo iz Teksasa.

Domači navijači bi lahko spet dvignili Dallas. Foto: Reuters

Morda bosta na domačih tleh Dončić in druščina spet lažje zadihala in zajadrala na novem zmagovitem valu. Pred košarkarji je namreč pet domačih tekem - prva v noči na nedeljo proti Portland Trail Blazers. V tej sezoni se v domači American Airlines Areni počutijo povsem drugače kot v drugih dvoranah. Razmerje zmag in porazov na domačih tleh imajo 5:1, na gostovanjih pa so na petih tekmah dosegli vsega eno zmago.