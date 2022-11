Junak Dončić spregovoril o nori trojki in temu, kar je sledilo

Slovenski košarkar Luka Dončić je spet poskrbel, da o njem danes govori celoten košarkarski svet. Dončić je z noro trojko iz že skoraj izgubljenega položaja pol minute pred koncem srečanja z Los Angeles Clippers Dallas popeljal v vodstvo s 102:98 in bil odločujoči mož pri zmagi s 103:101. "Imel sem nekaj sreče. Žoga me je nekako našla, imel sem še dve sekundi, zato sem vrgel proti košu z upanjem, da bo šla skozi obroč," je o potezi dneva po koncu tekme razlagal slovenski košarkar.

Čeprav je po prvem polčasu proti LA Clippers delovalo, da bo Dallas, ki je vodil s 54:32, brez večjih pretresov zmagal še enkrat, pa so v taboru zasedbe iz Teksasa znova poskrbeli, da so na koncu navijači Dallasa trepetali za zmago. Ponesrečena tretja četrtina, ki so jo Clippers dobili s 33:15, je gostom v areni American Airlines dovolila, da se vrnejo v igro.

Za zmago je spet poskrbel Dončić, ki je pol minute pred koncem iz skoraj nemogočega položaja žogo vrgel proti obroču in Dallas popeljal do odločilne prednosti. "Imel sem nekaj sreče. Žoga me je nekako našla, imel sem še dve sekundi, zato sem vrgel proti košu z upanjem, da bo šla skozi obroč. Res sem imel srečo, a tudi ta mora biti," je po trojki pol minute pred koncem o odločilnem košu dejal Dončić, ki je sicer nekoliko zmedel svoje navijače s proslavljanjem trojke, saj je v domači dvorani pred svojimi navijači čez usta postavil prst in z gesto nakazal, naj bodo tiho, a se je nato hitro premislil.

"Iskreno, ne vem, zakaj sem to naredil. Nisem vedel, kaj naj naredim. Nisem želel utišati naših navijačev, ne vem, kaj sem delal," je v smehu novinarjem razlagal Dončić, ki se je proti Clippersom ustavil pri 35 točkah. To je bila 25. tekma Dončića v karieri, v kateri je presegel mejo 35 točk, deset skokov in pet asistenc. Postal je šele tretji košarkar, ki mu je to uspelo pred dopolnjenim 25. letom starosti. Pred njim je to uspelo le še Oscarju Robertsonu in Kareemu Abdulu-Jabbarju.

Ker se je Dallas nepričakovano znašel v težavah, je Dončić na parketu preživel tudi začetek zadnje četrtine, kar sicer ni v navadi. "Seveda sem brez težav sprejel to odločitev trenerja, saj smo imeli v tretjem delu kar nekaj težav," je ob tem dejal 23-letni Slovenec.

Zdaj obstaja tudi velika možnost, da bo Dončić, ki je na preteklih tekmah tarnal zaradi utrujenosti, v prihodnjih dneh prejel nekaj več počitka, zaradi česar bi lahko izpustil nekaj tekem. Na to, da Dallas od Dončića občasno zahteva preveč, je že pred dnevi opozoril tudi Kidd, ki je takrat dejal, da je tudi Luka samo človek. Tudi na tekmi s Clippersi je odigral skoraj 40 minut, v povprečju pa igra skoraj 37 minut na tekmo.

Foto: Reuters

"Bomo še videli, kako bo z odmorom in če bom izpustil kakšno tekmo. S trenerjem Kiddom se bova pogovorila in sprejeli bomo skupno odločitev. Že zelo dolgo obdobje igram košarko brez pravega premora, a bomo videli, kako se bomo odločili. Na tistih tekmah, ki so si sledile dan za dnem, sem bil res zelo utrujen. Zdaj pa se počutim odlično, vsak dan bolje, veliko se posvečam regeneraciji in to mi pomaga," je dejal najboljši strelec lige.

Pomembno vlogo je proti Clippersom odigral tudi Reggie Bullock, ki je v zadnji četrtini dosegel štiri trojke. "Zelo sem vesel zanj. Veliko ljudi nanj pritiska, da ne more zadevati, a danes je še enkrat več dokazal, da je izjemen košarkar. To je sicer vedno, a njegov doprinos se včasih ne pozna na statistiki, je pa več kot odličen v obrambi," je o tem dejal Bullock.

Foto: Reuters

Dallas se je tako spet igral z ognjem, a je bil na koncu na zmagoviti strani. Mavericks so zmagali še osmič v sezoni. "Mislim, da se moramo kljub zmagi iz te tekme veliko naučiti. Spet smo zapravili visoko vodstvo in res se moramo naučiti, da v prihodnosti tega več ne bomo počeli. A odigrali smo odličen prvi polčas, v katerem so Clippers dosegli le 32 točk, kar je za NBA-tekme res redkost. Bili smo odlični. Tako da to je zagotovo en pozitiven vidik te tekme," je prepričan Slovenec.

Na poceni zapravljanje vodstva je opozoril tudi Jason Kidd. "Prepogosto se nam to dogaja. V tretji četrtini smo grešili mete kot po tekočem traku in nismo igrali obrambe. Clippers so v drugem polčasu na nas močno pritiskali, a kljub padcu v igri smo ostali skupaj in našli pot do zmage," je bil jasen trener Dallasa.

Dončić je na novinarski konferenci po srečanju tako kot vedno s svojimi iskrenimi odgovori večkrat nasmejal zbrane novinarje, ki so mu namenili tudi nekaj vprašanj, ki niso bila povezana s tekmo. Med drugim so ga vprašali, ali je opazil, koliko sprememb se dogaja na družbenem omrežju Twitter, potem ko ga je prevzel Elon Musk. Dončić je ob tem vprašanju z začudenim pogledom dejal: "Spremembe? Nič ne vem o tem, edina stvar, ki jo počnem na mojem telefonu, je ta, da igram šah. Igram na internetu in največkrat sem jaz tisti, ki zmagam," je v smehu odgovoril Dončić.

